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Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

28 октября 2021, 16:14

Как украсить комнату на Хэллоуин - подборка идей Главреда.

Украшение дома на Хэллоуин
Как украсить комнату на Хэллоуин / ua.depositphotos.com/

Праздник Хэллоуин имеет недобрую славу и многие с опаской посматривают на черных кошек 31 октября. Однако для многих – канун дня всех святых – отличный повод приобщиться к всеобщему веселью и декорировать свой дом в оранжево-черно-белой гамме – главных цветах праздника темных сил.

О том, почему пауков в день разгула нечисти нужно обходить стороной, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Друзьям в этот день можно отправить пару строк в стихах и прозе, и открытку: Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику.

Детям тоже будет чем себя занять в день, когда темные силы выходят в мир живых. Поделки на Хэллоуин разнообразят досуг и станут отличным декором для дома.

Оформление квартиры на Хэллоуин

Первое, что можно украсить, чтобы привнести атмосферу мистического праздника в дом – это окна. Это очень легко – вырезать из цветной бумаги трафареты всех самых главных персонажей кануна дня всех святых и приклеить их на окна. Для тех, кто не пасует перед трудностями – их можно нарисовать.

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Украшение
Украшения на Хэллоуин своими руками
Хэллоуин 2021
Украшение дома на Хэллоуин

Незаменимый атрибут украшения квартиры на Хэллоуин – паутина. Ее можно изготовить из подручных средств, а можно украсить уже готовой. В любом случае атмосфера праздника будет соблюдена!

хэллоуин 2021
Украшение комнаты на Хэллоуин
Хэллоуин 2021
Украшение квартиры на Хэллоуин

Входная дверь тоже заслуживает особого внимания. Сделайте ее особым порталом между миром живых и мертвых, украсив тематическими венками.

Хэллоуин 2021
Декор на Хэллоуин
Хэллоуин 2021
Декор на Хэллоуин своими руками

Если вы не планируете наряжаться в костюм ведьмы, садиться на метлу и лететь на вечеринку – зажигайте свечи. Магический полумрак свечей окутает ваш дом особой атмосферой. А напряженные моменты фильма ужасов или книги (куда же без них) будут ощущаться острее.

Хэллоуин 2021
Свеча на Хэллоуин
Хэллоуин 2021
Хэллоуин 2021 / ua.depositphotos.com

viber
Хэллоуин 2021
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