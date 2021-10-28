Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

Как украсить комнату на Хэллоуин / ua.depositphotos.com/

Праздник Хэллоуин имеет недобрую славу и многие с опаской посматривают на черных кошек 31 октября. Однако для многих – канун дня всех святых – отличный повод приобщиться к всеобщему веселью и декорировать свой дом в оранжево-черно-белой гамме – главных цветах праздника темных сил.

О том, почему пауков в день разгула нечисти нужно обходить стороной, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Друзьям в этот день можно отправить пару строк в стихах и прозе, и открытку: Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику.

Детям тоже будет чем себя занять в день, когда темные силы выходят в мир живых. Поделки на Хэллоуин разнообразят досуг и станут отличным декором для дома.

Оформление квартиры на Хэллоуин

Первое, что можно украсить, чтобы привнести атмосферу мистического праздника в дом – это окна. Это очень легко – вырезать из цветной бумаги трафареты всех самых главных персонажей кануна дня всех святых и приклеить их на окна. Для тех, кто не пасует перед трудностями – их можно нарисовать.

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Украшения на Хэллоуин своими руками

Украшение дома на Хэллоуин

Незаменимый атрибут украшения квартиры на Хэллоуин – паутина. Ее можно изготовить из подручных средств, а можно украсить уже готовой. В любом случае атмосфера праздника будет соблюдена!

Украшение комнаты на Хэллоуин

Украшение квартиры на Хэллоуин

Входная дверь тоже заслуживает особого внимания. Сделайте ее особым порталом между миром живых и мертвых, украсив тематическими венками.

Декор на Хэллоуин

Декор на Хэллоуин своими руками

Если вы не планируете наряжаться в костюм ведьмы, садиться на метлу и лететь на вечеринку – зажигайте свечи. Магический полумрак свечей окутает ваш дом особой атмосферой. А напряженные моменты фильма ужасов или книги (куда же без них) будут ощущаться острее.

Свеча на Хэллоуин