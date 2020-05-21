Сеть поразили первые кадры фильма Джеймс Бонд - Не время умирать

Джеймс Бонд не время умирать / Universal Pictures Studio

Фильм Джймс Бонд - не время умирать (25 фильм про Джеймса Бонда) был перенесен из-за коронавируса одним из первых. Теперь его дата выхода - начало ноября 2020.

Пока фанаты томятся в ожидании выхода ленты, создатели решили подразнить из фантазию, и показали первые стилизированные фото из фильма - с главными героями, и конечно же - новым автомобилем Бонда.

"Возвращение старых друзей - не время умирать...", - подписали фото на официальной странице в Твиттер James Bond.

Напомним, что по сюжету Бонд возвращается на службу после многих лет перерыва, чтобы мстить за друга и спасать любимых. Теперь 007 уже присвоен другому агенту - очаровательной чернокожей специалистке, на которую не подействовали чары Бонда.

По словам создаталей, будет еще больше погонь и перестрелок, а вот романтические отношения и секс со всеми женщинами Бонда сократили до минимума.

Billie Eilish - No Time To Die - слушать онлайн главную песню фильма:

Напомним, что Билли Айлиш записала для фильма заглавную песню, которую ей помог создать брат.

Напомним, что Universal и MGM из-за переноса Бонда на ноябрь потеряют от 30 до 50 миллионов долларов из-за рекламы.