Перенос премьеры Джеймса Бонда ощутимо ударил по карману создателей

Джеймс Бонд 2020 / скриншот

Создатели фильма Джеймс Бонд: не время умирать согласились по просьбе фанатов перенести премьеру с апреля на ноябрь 2020 года. Но в итоге компании теряют десятки миллионов долларов.

Обе компании в результате отсрочки премьеры потеряют от 30 до 50 миллионов долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Как пишет THR, ситуация могла бы привести к тому, что MGM потеряла бы около 30% от итоговых потенциальных сборов — например, примерно 300 миллионов долларов от возможного миллиарда. Например, MGM покупала слот для 30-секундного ролика на Супербоуле 2020, и его размещение стоило около 4,5 миллионов долларов.Читайте такжеПремьеру фильма "Джеймс Бонд: Не время умирать" перенесли

В одном только Китае с января было закрыто около 70 тысяч кинотеатров, и когда они будут снова открыты, пока никто не знает, учитывая ситуацию с эпидемией. Сборы предыдущего фильма о Бонде в стране составили около 10% от общей кассы — 84 миллиона долларов из 881.

Дело в том, что до релиза фильма оставалось меньше месяца, и хотя многие маркетинговые материалы ещё не успели выйти, затраты на рекламу уже были большими.

Перенос выходит для MGM затратным, однако если бы фильм все же вышел в апреле, потери могли оказаться еще больше из-за коронавируса. Источники THR отметили, что решение, принятое компанией, в значительной степени основывалось на том факте, что многие кинотеатры в крупных странах мира стали закрываться до тех пор, пока проблема с коронавирусом не взята под контроль.