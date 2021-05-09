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Resident Evil Village только вышла, а уже установила свой первый рекорд

9 мая 2021, 12:18

Спустя 12 с лишним часов после запуска пиковый онлайн превысил 80 000 человек, а уже позже показатель составил чуть более 100 000.

Resident Evil Village
Resident Evil Village побила рекорд серии в Steam / Capcom

Новый проект Capcom Resident Evil Village вышел всего несколько дней назад, а уже установила свой первый рекорд – вскоре после запуска количество одновременных игроков в хорроре превысило 100 тысяч человек. Это абсолютный рекорд серии.

Пиковый онлайн в Steam за последние годы стал отличным индикатором интереса аудитории, благодаря чему можно с первых минут после выпуска понять общее настроение вокруг релиза и его приблизительные продажи – успех это или нет.

Лучшие результаты серии:

  • Resident Evil Village (2021) — 101 726 человек
  • Resident Evil 2 (2019) — 74 227 человек
  • Resident Evil 3 (2020) — 60 293 человека
  • Resident Evil 7 — 18 211 человек
  • Resident Evil 6 — 11 836 человек
  • Resident Evil (2015) — 4340 человек
  • Resident Evil 0 (2016) — 2924 человека

Цифры целиком и полностью заслуженные, новости хорошие, однако ж ещё не все. Так, к примеру, выяснилось, что по изначальной задумке девелоперов в Resident Evil: Village должна была появиться самая роковая героиня данной франшизы – Ада Вонг.

В полном Deluxe-издании игры имеется аддон под названием "Полевой набор", в который помимо прочих материалов входит и набор иллюстраций, и на этих иллюстрациях можно найти упоминания об Аде. Что могло привести её в эту злополучную деревню? Припомнив мотивы её соблазнительно-опасной натуры наёмницы в прежних частях – приблизительные выводы сделать можно.

По части одежды, la femme fatale должна была быть одета не в знакомое вечернее платье цвета молодого вина и туфли на каблуках – а в нечто вроде облачения чумного доктора из позднего средневековья. В роли оружия у неё должен был выступать арбалет. Однако в финальной версии игры Аду решили не оставлять из-за сценарных противоречий.

Resident Evil VIllage вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Летом владельцы хоррора получат доступ к сетевому боевику Resident Evil Re:Verse. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, в преддверии релиза "восьмерки" Capcom опубликовала соответствующий ролик.

Steam Capcom Resident Evil 8 Resident Evil Village
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