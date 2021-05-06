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Resident Evil Village – главный претендент на игру года получил релизный трейлер

6 мая 2021, 13:16

Отправиться на свидание с леди Димитреску можно будет уже завтра, 7 мая, на PlayStation, Xbox и PC.

Resident Evil Village
Resident Evil Village получила релизный трейлер / Capcom

Resident Evil: Village выходит на PlayStation, Xbox и PC уже завтра – и разработчики представили релизный трейлер ожидаемого хоррора. Также в течение ближайших дней ещё можно оценить демоверсию игры.

Игру, к слову, очень высоко оценили журналисты, и сейчас у Resident Evil: Village больше 85 баллов на агрегаторах. Среди основных достоинств называют графику, атмосферу, разнообразие игрового процесса и интересные локации.

События "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне. Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.

Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат Resident Evil Re:Verse – мультиплеерный проект по вселенной Resident Evil. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.

Релизный трейлер Resident Evil Village

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.

Capcom Resident Evil 8 Resident Evil 4 Resident Evil Village
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