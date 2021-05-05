"Мало леди Димитреску и много экшена": что думает пресса о Resident Evil Village

В Сети появились обзоры RE Village / Capcom

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий на ожидаемый хоррор Resident Evil Village – важнейший проект для Capcom и, возможно, главный в этом все еще ковидном году

Как все и предполагали, игра унаследовала очень многое от Resident Evil 4, даже слишком. Village совсем не страшная, но темп повествования и грамотность чередования хоррор, экшн и паззл элементов ушли гораздо дальше вперед

На Metacritic и OpenCritic у неё 84 и 85 баллов соответственно.

VGC – "Village – удивительный монстр-франкенштейн из RE4 и RE7. Она длиннее предыдущих частей и как ни странно ощущается гораздо более аккуратной и вылизанной за счет постоянно сменяющихся декораций вокруг игрока и геймплейных ситуаций. Обратной стороной монеты такого гибридного подхода является некоторая неравномерность и меньшее напряжение, особенно в относительно слабом первом акте"

Игромания – "Разработчики Resident Evil Village, конечно, собирались создать "абсолютно новую игру в жанре хоррор", однако чрезмерное количество заимствований сильно бьёт по новизне. А топорный геймплей, почти без изменений перекочевавший из седьмой части, ну никак не может лечь в основу шедевра на все времена. Не думаю, что вы пожалеете о времени, проведённом за RE8, но лучшей (или хотя бы самой любимой) игрой серии она вряд ли станет"

DTF – "Интрига в сюжете подогревается вплоть до самого конца. Во всей серии Village, пожалуй, самая дикая и необузданная. Итан всю игру ругается матом и не понимает, что вообще происходит – равно как и вы. Оборотни на лошадях, вампиры в замке, огромный дед с молотом, босс, управляющий металлом, как Магнето... Экшена в Village вообще намного больше, чем в седьмой части, и, благодаря разнообразию врагов, он не утомляет. Секретных мест, как и головоломок, в игре вообще много. Какие-то из них помечаются на карте, а какие-то придётся искать самому..."

TheGamer – "Новая часть Resident Evil является смелым оммажем на классическую четвертую часть из 2005 года. Village – это еще один гениальный ход от Capcom на почве ее современных амбиций по отношению к франшизе, которые, наконец, прошли полный круг. Взгляд от первого лица был объединен с темпами и идеями Resident Evil 4, чтобы игровой процесс ощущался одновременно свежо и слегка знакомо. Это фантастическая игра, которая не лишена недостатков"

Редактор издания PC Magazine в свою очередь уделил отдельное внимание оптимизации на ПК. Игра запускалась с максимальными настройками графики в 4К на системе с Ryzen 5 3600X, NVIDIA RTX 3070 и 24 GB оперативной памяти. Для достижения стабильных 60 FPS пришлось понизить разрешение до 2160p, и уменьшить качество теней и отражений. Автор также отметил странные проблемы с производительностью в некоторых локациях, которые невозможно устранить, снизив качество изображения.

А тем временем до релиза игры остаётся всего ничего – Resident Evil Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат Resident Evil Re:Verse – мультиплеерный проект по вселенной Resident Evil. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.