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В ближайшее время может состояться релиз PS4-эксклюзива God of War на ПК

27 июня 2021, 13:21

Напомним, что в мае этого года Sony адаптировала на персональные компьютеры другую популярную игру, выходившую лишь на PlayStation 4, – Days Gone.

Скриншот из игры God of War 2018
Скриншот из игры God of War 2018 / Sony

На днях в Steam стартовала летняя распродажа – студия Guerrilla Games, у которой на распродаже в магазине Valve представлена игра Horizon: Zero Dawn, решила напомнить своим подписчикам в Twitter о вкусной скидке в 40%.

Эту запись прокомментировала другая студия Sony – Santa Monica Studio, создатели серии God of War и Twisted Metal. Как-то в одном из интервью Кори Барлог говорил, что хотел бы увидеть God of War на ПК, да и скоро грядёт вторая часть приключения Кратоса и его сына Атрея – намек кажется даже чересчур очевидным.

Впрочем, в Sony отказались от комментариев и не стали подтверждать эту информацию. В мае этого года издатель адаптировал на ПК другую популярную игру, выходившую лишь на PlayStation 4, – байкерский экшен Days Gone. А ещё в мае Sony запустила страницу куратора PlayStation в Steam. Что примечательно, публично открыто 24 единицы контента, однако на странице указана уже 41 единица.

Главным героем всех игр серии God of War является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Выход последней части датирован 20 апреля 2018 года в качестве эксклюзива для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки и положительные отзывы в игровой прессе. Её средняя оценка, по данным агрегатора Metacritic, составила 94 из 100. По итогам 2018 года многие издания включили God of War в свои списки лучших игр года.

Ранее в этом году для игры вышло бесплатное обновление с улучшениями для консоли нового поколения PlayStation 5. Теперь геймерам не придётся выбирать между высоким разрешением и 60 FPS, поскольку свежий профиль позволит играть в шахматном 4К при 60 FPS.

God of War
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