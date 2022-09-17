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Россияне, не суйте нос в проблемы Украины: Комаровский жестко высказался по языковому вопросу

17 сентября 2022, 21:39

Доктор Евгений Комаровский в очередной раз подчеркнул - в любом случае языковой вопрос, как и другие проблемы Украины, вообще не касаются России.

Комаровский, флаг России
Комаровский жестко высказался по языковому вопросу / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский четко объяснил россиянам, почему им не стоит лезть в дела Украины и украинцев. Резкое заявление он сделал в интервью российской журналистке Ирине Шихман.

Та "на голубом глазу" задала Комаровскому вопрос о "его притеснении из-за русского языка" в Украине.

"Властью не ругаем. Большинством населения не ругаем. А определенными маргиналами, которые появляются в комментариях, возможно, и ругаем. Но я на это не очень реагирую", – ответил собеседник.

Но подчеркнул: в любом случае языковой вопрос, как и другие проблемы Украины, вообще не касаются России.

"Есть типичная наша черта, с которой я борюсь все время. Это когда бабушки на лавке обсуждают очередной скандал в квартире Ивановых. И когда Иванова, которая ночью скандалила, выходит из подъезда, ей все дают советы, как ей себя вести. И абсолютное большинство бабушек на территории бывшего Советского Союза, или это поколение СССР, выросли в той идее, что вмешиваться в дела соседей уместно. Как я всегда говорю: это не ваше дело, писает ребенок в подгузник или в горшок. Когда ребенок нагадит у вас под дверью, на коврик, вот тогда это будет ваше дело. Если вы хотите хайп, надо написать статью о том, что только одноразовый подгузник. Или мать, которая отказывается стирать пеленки, – это мачеха" – подытожил он.

Напомним, ранее известный врач Евгений Комаровский заявил - у русского диктатора Владимира Путина может быть онкология,

"Болезни, которая заставит его отойти, покинуть трон в ближайшие четыре-пять лет я не вижу. Он может страдать, но их медицина может поддерживать его в состоянии, когда он будет принимать решения", — пояснил специалист.

До того военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

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