Россияне ударили по Николаеву: повреждены жилые дома и центр выдачи гумпомощи

Враг запустил ракеты по Николаеву / фото ГСЧС

Вражеские войска в четверг вечером, 28 июля, мощно ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях, сообщает в Telegram мэр города Николай Сенкевич.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил удар по частному сектору в городе, добавив, что было также попадание в пункт выдачи гумпомощи.

"Удар по частному сектору, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.

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Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, дескать, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задачи будут определять военные во главе с верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимой ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военном пропаганде РФ.

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