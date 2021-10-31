"Российская дезинформация? Ужас": посольство США весело поздравило украинцев с Хэллоуином

Посольство США в Киеве поздравило украинцев видео к Хэллоуину / Скриншот

Американские дипломаты, работающие в посольстве США в Киеве, отличились оригинальным поздравлением к традиционному для них празднику – Хэллоуину. Они оделись в тематические костюмы и высмеяли российскую пропаганду.

Короткий видеоролик они разместили на странице посольства в фейсбуке. На видео мужчина в костюме орла направляется в здание американского посольства в Киеве, где покупает кофе и здоровается с коллегами. Они также одеты в различные костюмы, например, ведьмы или космонавта.

Затем главный герой приносит коллеге папку с документами и говорит, что это отчет о российской дезинформации. "О, кошмар!", – отвечает мужчина с топором в руках и в маске жуткой тыквы. Видеоролик подписали так: "Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!".

Пользователи соцсетей оценили шутку, оставив одобрительные комментарии. Среди них:

"Обожаю американский юмор".

"Смех продлевает жизнь!".

"Замечательно! Орел – топ".

Праздник Хэллоуин имеет недобрую славу и многие с опаской посматривают на черных кошек 31 октября. Однако для многих – канун дня всех святых – отличный повод приобщиться к всеобщему веселью и декорировать свой дом в оранжево-черно-белой гамме – главных цветах праздника темных сил.

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О том, почему пауков в день разгула нечисти нужно обходить стороной, читайте в нашем материале: Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Друзьям в этот день можно отправить пару строк в стихах и прозе, и открытку: Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику.

Детям тоже будет чем себя занять в день, когда темные силы выходят в мир живых. Поделки на Хэллоуин разнообразят досуг и станут отличным декором для дома.