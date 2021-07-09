УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Суд продлил куму Путина домашний арест

9 июля 2021, 09:04

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

Медведчук
Виктору Медведчук продлили меру пресечения / Фото УНИАН

Суд оставил народного депутата от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Меру пресечения продлили еще на два месяца.

Соответствующее решение принял следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк, передает УНИАН.

"Ходатайство прокурора... удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста", - зачитал он фрагмент из текста постановления.

Меру пресечения продлили до 11 сентября.

Сам глава политсовета ОПЗЖ позже заявил, что решение суда является незаконным. Мол, ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения. То есть не позже 29 июня. Однако, утверждает Медведчук, обвинение запоздало со сроками, поэтому его адвокаты добивались освобождения, ссылаясь на судебную практику.

Медведчук заявил, что сегодня он был готов к любому решению, хотя продление следственных действий до 11 ноября считает абсурдным.

Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:

  • 13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
  • Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
  • На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели браслет.
  • Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
  • В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Виктор Медведчук новости Украины суд
Сейчас вы просматриваете новость «Суд продлил куму Путина домашний арест». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем ИванаДень ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана Если бы Гиркина не выпустили из СлавянскаЕсли бы Гиркина не выпустили из Славянска Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021 Зеленский вообще может не попасть во второй турЗеленский вообще может не попасть во второй тур В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в АльянсВ НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс

Последние новости

09:16

В Украине запретят ряд сайтов: под патронатом СНБО появится реестр "Укркомнадзора"

09:04

Суд продлил куму Путина домашний арест

08:57

Полез в реку в костюме: министр Малюська снова озадачил странным фото

08:24

Как сбросить вес после беременности и сколько это занимает времени Видео

08:22

Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Видео

Реклама
08:20

Угроза Украине и НАТО: в США предупредили о новом ударе по Северному потоку-2 Видео

08:18

COVID-19 в Украине не отступает: за сутки - более 600 новых больных Видео

07:45

Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок мнение

07:28

В Черногории задержали автобус с украинцами: водителей подозревают в перевозке фальшивых денег

07:10

Переговоры Меркель и Путина по СП-2 перед встречей с Зеленским: в РФ назвали главную проблему ФРГ Видео

07:02

Жара усилится до +33: какой будет погода в Украине сегодня Видео

06:47

У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог Видео

06:36

"Каждый из нас - президент": стало известно, когда можно купить книгу Мендель и сколько она стоит

06:22

Штамм "Дельта": чего следует бояться и спасает ли вакцинация мнение

05:30

Эксперт оценил шансы Зеленского пройти во второй тур на выборах президента

05:28

Нападение РФ на Украину и вопрос СП-2: дипломат назвал сценарий для Зеленского на встречу с Меркель Видео

05:02

Медик ответил, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 в жару Видео

04:42

Эксперт объяснил хитрую многоходовку Кремля с привлечением США к переговорам по Донбассу Видео

03:50

Огромный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату и угрозы

03:20

В Польше двух мужчин вылечили от COVID-19 c помощью пересадки кала Видео

Реклама
02:51

Как записать ребенка в школу: простая инструкция с ответами для родителей

02:19

Гороскоп на новолуние в июле 2021 года для всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

01:17

Угроза Третьей мировой: эксперт объяснил наглую провокацию РФ у базы НАТО Видео

01:09

Героизация Бандеры и Шухевича может рассорить Украину с Польшей - эксперт

00:17

Тренер рассказала, как научиться не заедать стресс

08 июля, четверг
23:37

Война достала и оленя: на Луганщине у людей живет настоящий Бэмби Видео

23:36

Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь Видео

23:04

Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ Видео

22:50

Одиозного нардепа Киву заметили на отдыхе в элитном отеле Турции Видео

22:31

Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии Видео

22:26

Мутная моча: пять серьезных причин и что делать дальше Видео

22:25

В Швеции сразу после вылета разбился самолет с пассажирами

22:21

Удар Евросоюза по России: Шмыгаль рассказал, как Европа может "отключить" Газпрому Северный поток-2 Видео

22:10

Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система Видео

22:06

Убийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной мнение

22:05

Как раз в день рождения: в Кривом Роге жестоко расправились с пенсионером

21:52

Бывшая супруга Меладзе прокомментировала секс-скандал

21:43

Сердечный приступ: девять симптомов, которые могут проявиться за несколько месяцев до смертельного события Видео

21:39

Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину Видео

21:29

Осторожно, очень опасно: ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм коронавируса

Реклама
21:17

Ударная бригада Лукашенко и его сын: кто попал в список санкций Украины против Беларуси

21:16

СМИ выяснили, какую новую должность получит Юлия Мендель

20:50

Поссорились из-за очереди: в киевском магазине покупатель проштрыкнул ножем своего оппонента

20:50

Больше вреда, чем пользы: назван утренний ритуал, который может быть вреден для здоровья Видео

20:42

Вступление Украины в НАТО: Киев призвал Альянс не прикрываться "реформами" и сделать заявление об РФ Видео

20:22

В Херсоне ввели режим ЧС: люди рискуют остаться без воды

20:13

Снова на паузе: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

20:06

Как жить дольше: чай, снижающий риск рака, болезней сердца и сахара в крови Видео

19:40

В Греции трагически погибла судья из Черкасской области

19:32

Жесткое условие ФРГ от Украины по СП-2: в МИД объявили о плане на переговоры Зеленского с Меркель Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять