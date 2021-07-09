Суд продлил куму Путина домашний арест

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
Суд оставил народного депутата от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Меру пресечения продлили еще на два месяца.
Соответствующее решение принял следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк, передает УНИАН.
"Ходатайство прокурора... удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста", - зачитал он фрагмент из текста постановления.
Меру пресечения продлили до 11 сентября.
Сам глава политсовета ОПЗЖ позже заявил, что решение суда является незаконным. Мол, ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения. То есть не позже 29 июня. Однако, утверждает Медведчук, обвинение запоздало со сроками, поэтому его адвокаты добивались освобождения, ссылаясь на судебную практику.
Медведчук заявил, что сегодня он был готов к любому решению, хотя продление следственных действий до 11 ноября считает абсурдным.
Суд над Медведчуком - о чем ранее писал Главред:
- 13 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.
- Судья Вячеслав Пидпалый решил отправить лидера ОПЗЖ под круглосуточный домашний арест до 9 июля.
- На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели браслет.
- Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.
- В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.