Суд продлил куму Путина домашний арест

Виктору Медведчук продлили меру пресечения / Фото УНИАН

Суд оставил народного депутата от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Меру пресечения продлили еще на два месяца.

Соответствующее решение принял следственный судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк, передает УНИАН.

"Ходатайство прокурора... удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста", - зачитал он фрагмент из текста постановления.

Меру пресечения продлили до 11 сентября.

Сам глава политсовета ОПЗЖ позже заявил, что решение суда является незаконным. Мол, ходатайство о продлении меры пресечения должно подаваться прокуратурой за 10 дней до его истечения. То есть не позже 29 июня. Однако, утверждает Медведчук, обвинение запоздало со сроками, поэтому его адвокаты добивались освобождения, ссылаясь на судебную практику.

Медведчук заявил, что сегодня он был готов к любому решению, хотя продление следственных действий до 11 ноября считает абсурдным.

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