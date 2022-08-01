Трагическая гибель Вадатурского: в Офисе генпрокурора назвали главную версию

Сейчас одна из версий - целенаправленное убийство Вадатурского и его семьи.
Трагедия гибели известного украинского бизнесмена Алексея Вадатурского и его супруги в Николаеве могла быть целенаправленным убийством, это одна из версий следствия, говорится в заявлении генпрокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.
"Сейчас действительно одна из версий - целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", - рассказал Костин.
Он также уточнил, что если у следствия появится больше информации, то Офис генпрокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".
Гибель Вадатурского в Николаеве
Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Вадатурский – украинский предприниматель, Герой Украины, владелец одной из крупнейших в Украине зерноторговых компаний "Нибулон" - был убит в результате обстрела русскими оккупантами Николаева.
Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.
Также у Зеленского сообщали о том, что гибель одного из крупнейших украинских-коммерсантов аграриев (владельца компании "Нибулон") Алексея Вадатурского была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством русскими оккупантами.
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