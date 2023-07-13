'Это государство в государстве': Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ

ФСБ фактически подтолкнула Путина развязать полномасштабную войну против Украины, давая ему ложные данные, но вышла сухой из воды.

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Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФ/ скрин

Переворот в стране-агрессоре России может устроить Федеральная служба безопасности. Это единственная структура в РФ, которая может это организовать.

Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде. Он подчеркнул, что именно ФСБ могло подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

"Это структура, которая вышла сухой из воды в ситуации, когда она фактически подталкивала к началу войны Путина, давая ему ложные входные данные и аналитику, которая не соответствовала действительности. ФСБ – это государство в государстве и единственная структура в России, которая может это (переворот – ред.) организовать", - отметил Золотарев.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Возможен ли еще один мятеж в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что в стране-агрессоре России может произойти новый военный мятеж или даже революция. Бунт способны поддержать многие люди. У главы Кремля Владимира Путина нет военной силы внутри своей страны, а его население не защищено.

Представитель Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" высказал мнение, что режим Владимира Путина в стране-оккупанте России рухнет уже к концу 2024 года. Мятеж ЧВК "Вагнера" и Пригожина, избежавшего наказания из-за компромата на Путина, продемонстрировал предпосылки к таким событиям.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что 2024-й может стать последним годом Путина у власти. Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

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