G7 планирует утвердить гарантии безопасности для Украины: Зеленский сделал важное заявление

Украине важно, чтобы эти гарантии безопасности были приняты на пути в НАТО, а не вместо вступления в Альянс, подчеркнул украинский президент.

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Зеленский объяснил важность гарантий безопасности для Украины/ Фото: president.gov.ua

Страны G7 в среду, 12 июля, в рамках саммита НАТО могут согласовать гарантии безопасности для Украины. Это будет большим успехом для нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я бы очень хотел, что у нас сегодня был успех на саммите для всех нас - для Украины, для наших воинов, для наших граждан, для наших детей. В частности, гарантии безопасности, так важны для людей. Гарантии безопасности на пути в НАТО, а не вместо (вступления в НАТО, - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

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