Зеленский встретился со Столтенбергом: важные подробности саммита

Зеленский заявил, что ожидает эффективную работу от Совета Украина-НАТО.

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Зеленский и Столтенберг проводят пресс-конференцию на саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в Вильнюсе. Они провели совместную пресс-конференцию.

"Начал встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первое заседание Совета Украина-НАТО. Мы вместе сделаем все, чтобы все прошло эффективно", - написал Зеленский в Twitter.

Во время пресс-конфереции Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Он добавил, что вступление Украины в НАТО в дальнейшем поможет сдерживать агрессию России.

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"Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Все члены согласились, что Украина станет членом Альянса, поэтому устранили План действий по членству. Это изменит путь от двухэтапного процесса к одноэтапному. Мы пригласим Украину в НАТО, когда союзники согласятся, что требования выполнены. Украина получит долгосрочные гарантии безопасности", - сказал Столтенберг.

Результаты саммита не идеальны

Зеленский назвал результаты саммита хорошими, но указал на одно "но".

"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение (в НАТО - Главред), они были бы идеальными", - сказал Зеленский.

В то же время Столтенберг напомнил, что Украина получит приглашение, когда все члены Альянса согласятся, что все условия были выполнены.

Украина не станет членом НАТО во время войны

Президент Владимир Зеленский отметил, что он не ожидает, что Украина станет членом НАТО, пока продолжается война. В то же время он увидел четкие сигналы, которые указывают на то, что Альянс готов видеть Украину в своем составе.

"Мы адекватные люди, мы понимаем, что некоторые действительно боятся говорить о нашем членстве сейчас, никто не хочет Мировой войны. Это понятно и логично ... Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", - заявил президент.

Приглашение в НАТО - важный момент

Несмотря на то, что в данный момент Украина не может стать членом НАТО, приглашение в Альянс стало бы очень важным моментом, говорит Зеленский. Этот сигнал сравним с моментом кандидатства Украины в ЕС.

"Что касается приглашения, я понимаю что это технический сигнал, но если мы посмотрим на это, как на серьезный фактор мотивации украинского общества, то для меня как для президента это был очень важный момент ... Есть мощный сигнал для России: Украина не член какого-то другого союза, а хочет быть членом конкретного Европейского союза. И будет конкретно независимым государством. Что касается приглашения, это также является сигналом", - сказал Зеленский.

Украина нужна НАТО не меньше, чем НАТО Украине

Владимир Зеленский откровенно заявил, что Украина нужна НАТО точно также, как и НАТО Украине. При этом он вспомнил президента США Джо Байдена и добавил, что он не хочет доказывать ему, что Украина должна быть в НАТО.

"Я не собираюсь находить аргументы для того, чтобы президент Байден видел нас в НАТО. Я считаю, что эти аргументы должны быть взаимными, потому что это безопасность европейского континента и восточного фланга НАТО. Я считаю, что мы нужны НАТО не меньше, чем наоборот. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

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