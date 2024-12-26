Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

Чеснок - это не только хороший ингредиент для блюд, но и полезное удобрение для ваших домашних растений.

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Для чего ставить чеснок в вазоны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем добавлять зубчик чеснока в растения

Как правильно бросать чеснок в горшок с цветами

Ни для кого не секрет, что чеснок - это полезный продукт, который хозяйки добавляют в различные блюда. Правда, использовать его можно не только в кулинарии. Главред узнавал, для чего хозяйки добавляют зубчики чеснока в горшки с цветами.

Портал "На пенсии" пишет, что чеснок содержит большое количество минеральных солей, антиоксидантов, органических кислот и различных эфирных масел, которые положительно влияют на комнатные растения.

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Кроме того, чеснок содержит аллицин, что делает его эффективным профилактическим средством против паразитов.

Если вы решили добавить чеснок в горшки с цветами, то первым делом разделите его на зубчики, не нужно очищать. Далее нарежьте 1 зубчик на несколько круглых пластин и закопайте в грунт примерно на 1-2 см.

Важно помнить, что забрать чеснок из горшка нужно до того, как он начнет гнить. В общем зубчик чеснока, может находиться в горшке около 7 дней.

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