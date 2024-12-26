Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

Вы узнаете:
- Зачем добавлять зубчик чеснока в растения
- Как правильно бросать чеснок в горшок с цветами
Ни для кого не секрет, что чеснок - это полезный продукт, который хозяйки добавляют в различные блюда. Правда, использовать его можно не только в кулинарии. Главред узнавал, для чего хозяйки добавляют зубчики чеснока в горшки с цветами.
Портал "На пенсии" пишет, что чеснок содержит большое количество минеральных солей, антиоксидантов, органических кислот и различных эфирных масел, которые положительно влияют на комнатные растения.
Кроме того, чеснок содержит аллицин, что делает его эффективным профилактическим средством против паразитов.
Если вы решили добавить чеснок в горшки с цветами, то первым делом разделите его на зубчики, не нужно очищать. Далее нарежьте 1 зубчик на несколько круглых пластин и закопайте в грунт примерно на 1-2 см.
Важно помнить, что забрать чеснок из горшка нужно до того, как он начнет гнить. В общем зубчик чеснока, может находиться в горшке около 7 дней.
Читайте также:
- Вы поливали вазоны неправильно: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить
- Для чего люди кладут пробки в вазон: простая хитрость, которая спасет ваши растения
- Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне
Что известно о сайте На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред