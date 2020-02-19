Матрица 4 : кадры со съемок с Нео и Тринити слили в сеть

В США во всю проходят съемки 4 части Матрицы. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс попали в камеры во время съемок очередной сцены.
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на мотоцикле в Сан-Франциско засветились на съемках Матрицы 4.
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс повторили сцену на мотоцикле в 4 Матрице. Фото со съемочной площадки показало издание Page Six.
Ривз и Мосс снимали езду на мотоцикле - машина была подвешена на кране, и изображалась езда. На съемочной площадке присутствовала также Лана Вачовски - с прической в виде ярких дредов.
Ранее в сеть попали другие кадры со съемок Матрицы 4 с Киану Ривзом - тоже в Сан-Франциско.