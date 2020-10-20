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Начинается война против Путина, где Украина будет передовым бастионом

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

20 октября 2020, 06:56

Президент неслучайно поднял тему Будапештского меморандума.

Украина, Россия
Зеленский хочет отказаться от "Минска" и начать работать в "будапештском формате" / antikor.com.ua

Один из вопросов опроса, который анонсировал президент Зеленский и который пройдет в день местных выборов в Украине на избирательных участках, касается поддержки украинцами права нашего государства на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности. И можно даже не сомневаться, что эта идея получит максимальную поддержку украинского общества.

Широкая поддержка украинцев по данному вопросу понадобилась власти для того, чтобы смело двигаться от минского процесса к будапештскому. То есть Зеленский хочет отказаться от "Минска" и начать работать в "будапештском формате".

В Будапештском меморандуме четко прописаны государства-гранты безопасности и незыблемости границ Украины, и именно они должны будут стать участниками нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Почему Украина сразу, с 2014 года, не использовала Будапештский меморандум, а точнее – формат? Это очевидно: в Украине было слишком много российских коллаборантов.

Читайте такжеНАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сонВойна с Кремлем неотвратима. Все те политики в Украине, кто сегодня выступает за Россию, за Путина, за дружбу и связи с РФ – обречены. Они все будут уничтожены на политическом уровне, не исключены и их аресты.

США уже готовы выступить гарантом и участником этого формата. По сути, они уже выступают в этой роли, поставляя Украине оружие.

Великобритания также уже дала понять, что готова выполнить эту роль – она готова разместить свою военную базу на Азовском море в Николаевской области. Естественно, со своими инструкторами, тренерами и войсками...

Сразу после этого Украина максимально приблизится к членству в НАТО.

Не стоит забывать о событиях, которые параллельно разворачиваются в Беларуси. В Украине 25 октября выборы, а в Беларуси как раз в эти дни истечет срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиции к Лукашенко…

Фактически начинается война против Путина. И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину. Украина, как и Беларусь, превратится в военную машину, а точнее – Беларусь и Украина станут единой милитарной машиной, которая будет воевать против Путина. А Путин, естественно, будет огрызаться...

Однако всех западных игроков это устраивает. Они при этом будут просто предоставлять военную помощь и поддержку. Все движется по такой логике…

Не стоит полагать, что пятый вопрос опроса Зеленского понадобился только для того, чтобы, заручившись общественной поддержкой, принять законодательные изменения, которые позволят на территории Украины разместить иностранные военные базы. Ведь в Конституции Украины уже закреплен курс нашего государства на членство в НАТО. Этот курс был закреплен в нашем Основном законе еще при Порошенко, и уже с того момента никто не запрещает Украине размещать на своей территории иностранные военные базы, в том числе и базы НАТО.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для Главреда

НАТО опрос военная база Владимир Зеленский Будапештский меморандум Владимир Путин минский процесс Олег Соскин
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