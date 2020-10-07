Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко

Петр Порошенко, Владимир Литвин и Николай Азаров были в одном "клане", сказал Михаил Добкин / Скриншот

Во времена Верховной Рады четвертого созыва народный избранник и экс-президент Петр Порошенко, нардеп Владимир Литвин и уже беглый бывший премьер Николай Азаров создали свой "клан".

Порошенко, Литвин и Азаров вместе гуляли, отдыхали и парились, рассказал бывший кандидат в мэры Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.

По словам собеседника, Порошенко "негодяй", он ничем не отличается от регионалов.

"Порошенко очень сильный политик…, он умный, он способный, он научился предавать за секунду без сомнений…", – сказал Добкин.

Экс-нардеп отметил, что бывший президент научился аккумулировать вокруг себя огромное количество людей, давая им какие-то надежды.

"Была когда-то троица такая… я тогда еще был депутатом для меня первого созыва, четвертого – для Верховной Рады… Порошенко, Литвин, Азаров. Они вместе отдыхали, вместе парились, вместе гуляли, то есть у них был вот такой клан…", – поделился Добкин.

Михаил Добкин у Гордона – видео интервью