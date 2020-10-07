УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко

7 октября 2020, 09:40

Экс-президент ничем не отличается от регионалов, утверждает Добкин.

Добкин сказал, что Порошенко, Литвин и Азаров были в одном клане – Порошенко новости сегодня
Петр Порошенко, Владимир Литвин и Николай Азаров были в одном "клане", сказал Михаил Добкин / Скриншот

Во времена Верховной Рады четвертого созыва народный избранник и экс-президент Петр Порошенко, нардеп Владимир Литвин и уже беглый бывший премьер Николай Азаров создали свой "клан".

Порошенко, Литвин и Азаров вместе гуляли, отдыхали и парились, рассказал бывший кандидат в мэры Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube-канале В гостях у Гордона.

По словам собеседника, Порошенко "негодяй", он ничем не отличается от регионалов.

"Порошенко очень сильный политик…, он умный, он способный, он научился предавать за секунду без сомнений…", – сказал Добкин.

Экс-нардеп отметил, что бывший президент научился аккумулировать вокруг себя огромное количество людей, давая им какие-то надежды.

"Была когда-то троица такая… я тогда еще был депутатом для меня первого созыва, четвертого – для Верховной Рады… Порошенко, Литвин, Азаров. Они вместе отдыхали, вместе парились, вместе гуляли, то есть у них был вот такой клан…", – поделился Добкин.

Михаил Добкин у Гордона – видео интервью

  • Справка. Петр Порошенко стал президентом в июне 2014 года после Революции Достоинства, в результате которой власть потерял тогдашний лидер Украины и Партии регионов Виктор Янукович.
  • Янукович сбежал в Россию, на Родине его признали виновным в госизмене. Партия регионов перестала существовать.
Петр Порошенко Владимир Литвин Николай Азаров Михаил Добкин
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:04
Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав
09:49
Раскрыли актеров и сюжет нового перезапуска "Обитель зла"
09:40
Экс-нардеп рассказал о "клане", в котором был Порошенко Видео
09:29
Врачи отчитались о здоровье Трампа в первый день после выписки из больницы
08:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти пять тысяч человек Видео
08:53
Умер Эдди Ван Хален - лучший гитарист из ТОП-100 и основатель группы Видео
08:52
"Уход Путина от власти": астролог спрогнозировал досрочные выборы в России
08:47
Медведчук снова безнаказанно унижает Украину мнение
08:23
"Россию поднял с колен": Добкин расхвалил Путина Видео
08:05
По 12 тысяч зараженных за сутки: врач спрогнозировал рост заболеваемости Covid-19 в Украине
07:58
Гороскоп для всех на 7 октября: влиятельный благодетель и внушительный успех Видео
07:39
Стало известно о состоянии здоровья зараженного Covid-19 Порошенко
07:15
Голая модель Victoria's Secret показала себя в душе в самый пикантный момент
07:01
Врач объяснил необходимость возвращения жесткого карантина в Украине Видео
06:54
Чем закончатся протесты в Кыргызстане мнение
06:33
Уйдет из жизни в бункере: астролог рассказал, сколько еще править Путину
06:10
Как подготовить авто к зиме в октябре – главные советы Видео
05:45
В моду вернулись необыкновенные куртки из 50-х и кожаные пуховики - фото Фото
05:27
Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане Видео
05:18
Ученые вычислили срок "жизни" коронавируса на человеческой коже
04:43
Когда осенние каникулы в школе 2020 – Украина сдвигает сроки Видео
04:09
"Аморал или эстетика?": Украинская топ-модель показала грудь крупным планом Фото
03:40
Пойдет ли РФ на аншлюс Беларуси: американский генерал оценил шансы
03:01
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
02:14
Гороскоп для всех на 8 октября 2020 года: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
02:00
Массовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане Видео
01:38
Медики изобрели быстрый метод диагностики рака
00:55
Призраки поместья Блай: дата выхода, трейлер и актеры сериала Видео
00:19
Названы неврологические симптомы коронавируса Видео
06 октября, вторник
23:56
Apple определилась с датой презентации новых iPhone Видео
23:31
"ЕС - не банк": Боррель повторил скандальную фразу и напомнил Украине об обязательствах
23:11
Коронавирус 6 октября: за сутки Covid-19 убил 90 украинцев Видео
23:01
Коронавирус можно подцепить на расстоянии более 1,5 метра - эксперты Видео
22:39
В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара Видео
22:04
Мутация коронавируса: врач перечислил новые симптомы
21:51
Коронавирус "напал" на Раду: Разумков рассказал, сколько нардепов болеют Covid-19 Видео
21:39
Что такое красивый пенис: ученые дали ответ Видео
21:33
ЕС и Украина обновят Соглашение об ассоциации
21:23
ЕС пообещал Украине еще 190 млн евро: куда пойдут деньги Видео
21:20
Секс: что делать, если вы горячее, чем он? Видео
21:17
Украинская телеведущая работала ассенизатором и продавала мусор
21:03
Отравление Навального: Зеленский назвал условие присоединения к санкциям Видео
20:45
Названы 7 способов сделать прическу "там": от худших к лучшим Видео
20:40
Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки по Нагорному Карабаху Видео
20:32
Евросоюз присоединится к платформе по деоккупации Крыма - Зеленский Видео
20:27
Телеведущий российского шоу попал в больницу с симптомами Covid-19
20:26
"Планируйте поездки": Зеленский сделал громкое заявление о безвизе с Евросоюзом
20:10
Продажа билетов – Укрзализныця запускает новую услугу Видео
20:02
Адская смесь: врач припугнул заявлением о коронавирусе и гриппе Видео
19:41
ЮКИ 2020 - когда выходит украинский фильм про хоккей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять