Прорастет при любой погоде: лучшие сроки для посева моркови весной

Специальный способ посева позволит уменьшить расход семян и сделает грядку ровной.

Как сеять морковь

В Украине уже начинается сезон весенне-полевых работ. В частности, многие любят садить морковь, чтобы потом лакомиться вкусным домашним овощем. Поэтому сейчас время не только выбирать семена, но и знать, как правильно их сеять, чтобы урожай был большим и щедрым.

Главред решил разобраться, когда нужно садить морковь весной.

Какие сроки посева моркови

Морковь — холодостойкая культура. Семена начинают прорастать уже при температуре почвы от +3 до +5°C, но для равномерных всходов лучше дождаться хотя бы +8°C.

Как правильно сеять морковь

Автор канала "Полезное TV" в своем видео на YouTube рассказал, что для того, чтобы грядки были ровными, семена точно проросли, а урожай моркови был большим, лучше всего воспользоваться специальной техникой посадки.

По его словам, сначала нужно разметить рядки. Это можно сделать с помощью специального инструмента. В них нужно постелить туалетную бумагу.

В то же время семена моркови предварительно нужно замочить в воде. Для этого достаточно двух часов. Когда время выйдет, их надо высыпать на бумажное полотенце на 5 минут, чтобы убрать лишнюю воду.

Сеять семена нужно на туалетную бумагу, ровными и не очень плотными рядками. После этого все можно присыпать почвой, толщина слоя которой не должна быть больше 1 сантиметра. Также важно уплотнить почву, чтобы улучшить контакт с семенами.

Морковь / Инфографика: Главред

В конце грядки нужно полить водой, но методом дождевания, чтобы не вымыть семена моркови наверх.

Как посеять морковь, чтобы она быстро проросла – видео:

Про источник: Youtube-канал "Полезное TV" У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своем профессиональном опыте по выращиванию клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормки для растений на всех этапах вегетации, садоводческих секретов по уходу за садом и огородом. много лайфхаков, самоделок и других полезных видео.

