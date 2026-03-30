Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

Марина Иваненко
30 марта 2026, 20:11
Как вырастить крупные тюльпаны весной: когда поливать, чем подкормить и каких ошибок следует избегать. Простой уход, который поможет получить крепкие стебли и яркие цветы.
Как подкормить тюльпаны весной?
Как подкормить тюльпаны весной?

О чем вы узнаете:

  • Как подкормить тюльпаны весной
  • Какие удобрения нужны тюльпанам

Чтобы тюльпаны весной имели крупные цветы и крепкие стебли, им необходим правильный уход на этапе активного роста листьев. В марте и начале апреля растения закладывают основу для будущего цветения, поэтому в это время важно обеспечить их влагой и минералами. Главред расскажет об этом более подробно.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

видео дня

Почему полив в марте важен

Даже если зимой было много снега, верхний слой почвы в марте часто пересыхает из-за ветров, и если именно в этот период земле не хватит влаги, то тюльпаны не смогут вырастить крупную листву. Поскольку размер цветка напрямую зависит от размера листьев, без полива бутоны тюльпанов будут мелкими.

Даже сам по себе простой полив тюльпанов — это уже большое дело, которое позволит растениям нарастить зеленую массу. Листья будут сочными, мощными и крупными, а если на растениях будут крупные листья — конечно, будет крупный цветок, — объясняют на канале "Наша дача!".

Чем подкормить тюльпаны: эффективная смесь удобрений

Вместо стандартной аммиачной селитры для тюльпанов лучше использовать смесь двух удобрений: магниевой селитры (нитрата магния) и кальциевой селитры (нитрата кальция).

Каждый компонент выполняет свою функцию:

  • Магний помогает растению лучше усваивать солнечный свет. Это делает листья насыщенно-зелеными, а сами цветы — ярче.
  • Кальций укрепляет клетки растения. Благодаря ему стебли становятся крепкими и не ломаются под весом цветов или от ветра.

Как приготовить раствор для подкормки

Для приготовления подкормки на 10 литров воды нужно: одна столовая ложка кальциевой селитры и одна столовая ложка магниевой селитры.

Оба удобрения полностью растворяются в воде. Их можно смешивать между собой, поскольку они не вступают в негативную химическую реакцию. Однако кальциевую селитру нельзя смешивать с удобрениями, содержащими фосфор или сульфаты, так как они образуют осадок.

Мы не рискуем обжечь корешки тюльпанов. Столовая ложка (каждого компонента) — растворяем... 10 л раствора можно вылить на 2 м² — этого будет вполне достаточно.

Как правильно вносить удобрения

Полученного раствора (10 литров) хватает на 2 квадратных метра клумбы. Если почва на вашем участке очень плодородная, такая подкормка не является обязательной, но она поможет растениям стать крепче. Лучше всего вносить удобрение по влажной почве — либо после дождя, либо после предварительного полива обычной водой.

Эту подкормку проводят один раз в сезон — в конце марта или в начале апреля, когда тюльпаны активно растут, но еще не начали цвести.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    цветы Тюльпан огород Тюльпаны интересные новости сад
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

    21:16Война
    Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

    20:46Война
    "Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

    19:42Политика
    Популярное

    Ещё
    Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

    Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

    Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

    Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

    Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

    Последние новости

    21:48

    Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

    21:42

    Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

    21:26

    Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

    21:24

    Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

    21:16

    Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

    Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничныеШтрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные
    21:02

    Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

    20:46

    Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

    20:40

    Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФВидео

    20:11

    20:09

    Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026Видео

    19:42

    "Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

    19:29

    Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолгоВидео

    19:28

    Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягодВидео

    19:11

    Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

    19:10

    Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мирамнение

    18:54

    Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

    18:42

    Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

    18:29

    Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

    18:18

    Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

    18:01

    Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

    17:51

    "Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальшеВидео

    17:38

    "Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

    17:32

    Секрет мастеров кухни: одна хитрость делает яичницу по-настоящему идеальнойВидео

    17:22

    Кого ждут неожиданные новости и большие деньги: гороскоп на апрель 2026Видео

    17:13

    В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

    17:04

    Как прорастить картофель для посадки: что работает лучше – свет или темнота

    17:02

    Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

    16:57

    "Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер

    16:31

    Чистый четверг 2026 уже скоро: главные запреты, о которых молчат

    16:27

    РФ готовит нападение: раскрыты сроки и сценарий новой войны в Европе

    16:24

    В Кремле сделали заявление о всеобщей мобилизации в России — что известно

    16:15

    Дымоход быстро очистится от сажи и налета: что следует бросить в топку

    15:52

    Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

    15:51

    В Украине фиксируют волну "минирований": полиция получила более 1200 сообщений

    15:31

    Восемь лет неудач заканчиваются: что принесет Скорпионам апрель 2026Видео

    15:17

    Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

    15:12

    Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

    15:09

    Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

    15:08

    Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

    14:25

    В РФ значительные потери: Силы обороны нанесли удар по важным объектам

    14:25

    Почему в СССР не производили йогурт: неожиданное объяснение вас точно удивит

    14:18

    Как правильно по-украински — "оранжевий" или "помаранчевий": ответ удивит многих

    13:47

    Украинские разработчики создали "плащ-невидимку" для ВСУ, который превосходит аналоги НАТО

    13:36

    Вербная неделя 2026: что категорически нельзя делать перед Пасхой

    13:30

    "Звезда в лоб не ударила": Ирину Билык ошибочно приняли за известную певицуВидео

    13:00

    Всё изменится после одной даты в апреле: гороскоп для Весов на месяц

    12:56

    Украина готова к перемирию на Пасху и не только: главные заявления Зеленского

    12:33

    Польша планирует построить на границе с Украиной ультрасовременный барьер - СМИ

    12:18

    Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни

    12:12

    Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Регионы
    Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять