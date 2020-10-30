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Эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России

30 октября 2020, 06:32

Путин не намерен идти на уступки Украине и будет настаивать на выполнении Минских соглашений, утверждает Олег Жданов.

Путин
Задача Путина - возвращение Украины в сферу влияния России - эксперт / Reuters

Уступки Киеву по Донбассу не предусмотрены политической позицией Кремля. Россия продолжает настаивать на урегулировании российско-украинского конфликта на востоке Украины на базе Минских соглашений, которые выполнить фактически невозможно. В случае их реализации Украина в перспективе рискует оказаться в союзном государстве с Россией.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Минские соглашения сейчас выполнить невозможно. Это подтверждается заявлениями российского президента Владимира Путина и боевиков "ЛДНР". Однако опасность реализации "Минска" состоит в том, что в таком случае Украина может вновь оказаться как минимум в политической орбите влияния России.

"Мы же понимаем, что, выполнив Минские договоренности, мы возвращаемся в политический круг РФ и в перспективе можем оказаться в союзном государстве", - полагает Жданов.Читайте такжеРоссия уйдет c Донбасса, если Украина сделает решительный шаг – эксперт

Также он добавил, что Киеву не стоит рассчитывать на проведение новой встречи с Россией, Францией и Германией в Нормандском формате, так как Европа занята урегулированием своих вопросов, а Россия продолжает настаивать на Минских соглашениях.

"Президент России Путин никуда не собирается ехать и, не меняясь ни на йоту, объявил свою позицию относительно Минска — он ждет, когда Украина выполнит Минские договоренности. Никаких перспектив на сегодня нет", - подчеркнул Олег Жданов.

Переговоры по Донбассу

Владимир Путин Минские соглашения Олег Жданов новости Украины новости Донбасса
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