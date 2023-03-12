Посол Украины в Беларуси разнес Лукашенко за оскорбление Зеленского

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается копировать своего лучшего друга Путина, отметил посол Украины в республике Игорь Кизим.

Оскорбление Зеленского - признак бессилия Лукашенко, - посол в Беларуси / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Александр Лукашенко, который находится на посту белорусского президента, оскорблением в адрес президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировал свое бессилие и фактически оскорбил сам себя. Он пытается копировать директора агрессора России Путина, который уже говорил, что "кто сам обзывается – тот так и называется". Об этом заявил посол Киева в Беларуси Игорь Кизим.

В интервью LIGA.net он сказал о том, что оскорбительная риторика Лукашенко в адрес Зеленского лишь подчеркнула бессилие белорусского директора. Глава РБ оскорбил и себя, и ту часть общества, которая поддерживает его политику.

"Спикер МИД Олег Николенко четко сказал, что это от бессилия. Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть белорусского общества, которая его поддерживает. Но это от бессилия", - отметил Кизим.

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Также посол процитировал слава директора агрессора РФ Путина, который в марте 2021 года сказал Байдену, что, мол, "кто сам обзывается – тот так и называется", чтобы подчеркнуть нелепость слов Лукашенко, который считает Путина своим лучшим другом.

"Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга", - подчеркнул Игорь Кизим.

Оскорбительное заявление Лукашенко в адрес Зеленского

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко оскорбительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после того, как на территории РБ на аэродроме Мачулищи произошли взрывы, в результате которых был поврежден военный самолет российских оккупантов А-50.

Кроме того, он назвал взрыв, дескать, "диверсией СБУ и ЦРУ".

Примечательно, что сам Лукашенко ничего не сказал о предоставлении территории Беларуси стране-агрессору России для нападения на Украину и запуска оттуда ракет по украинской военной и гражданской инфраструктуре.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил Лукашенко, что взрыв устроили белорусские партизаны. Он призвал Лукашенко разобраться, в чем отличие "партизан" от "диверсантов".

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