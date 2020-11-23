Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт

Необычные бутерброды можно приготовить на сковороде.
Наступила холодная погода, и теперь особенно актуальны горячие блюда. Можно быстро приготовить и подать на стол горячие бутерброды с сыром.
Главред придумал, как приготовить вкусную и оригинальную закуску на сковороде так, чтобы она понравилась и взрослым, и детям.
Бутерброды можно оформить в виде шахматной доски – это несложно сделать, главное – найти хлеб, который не крошится.
Вкусные бутерброды для детей и взрослых Шахматная доска
Ингредиенты:
- Хлеб;
- Твердый сыр;
- Маслины;
- Ветчина;
- Сливочное масло;
- Морковь.
Как приготовить оригинальные горячие бутерброды на сковороде Шахматная доска
Отрежьте толстый кусок хлеба и вырежьте из него часть мякиша так, чтобы осталось дно. Подсушите хлеб на сковороде, он должен хорошенько подсушиться.
Отрежьте небольшой кусочек сливочного масла и смажьте им бортики и дно кусочка.
Потрите сыр на крупной терке. Чем больше твердого сыра вы уложите в подготовленный кусочек хлеба, тем вкуснее получиться бутерброд.
Сделайте из очищенной моркови тоненькие полоски. Уложите полоски на сыр вдоль и в поперек – сформируйте поля вашей шахматной доски.
Порежьте ветчину крупными кубиками и достаньте оливки из жидкости. Уложите ветчину и оливки на бутерброды с сыром.
Разогрейте сковороду, уложите на нее закуску и накройте крышкой. Готовьте блюдо на маленьком огне. Когда сыр начнет плавиться – вдавите в него полоски из моркови.
Закуска будет готова, когда сыр полностью расплавится. Оригинальные горячие бутерброды на стол нужно подавать прямо со сковороды.
Шахматная доска – как готовится оригинальная закуска: видеорецепт