Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло

Пожар в Луганской области / Фото facebook.com/pressjfo.news

В результате масштабных пожаров в Луганской области количество жертв выросло до 11 человек.

Об этом пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай сообщила в Facebook.

По ее информации, в субботу нашли останки еще четырех жертв пожаров: Натальи Андреевой, 1964 г.р., Светланы Помещик, 1947 г.р., Любви Чумак, 1956 г.р., и Валентины Шушулковой, 1938 г.р

"Погибшие - 11 человек. Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как без вести пропавшие", - написал она.