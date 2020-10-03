Мощные пожары на Луганщине: число жертв возросло

В субботу нашли останки еще четырех жертв пожаров.
В результате масштабных пожаров в Луганской области количество жертв выросло до 11 человек.
Об этом пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай сообщила в Facebook.
По ее информации, в субботу нашли останки еще четырех жертв пожаров: Натальи Андреевой, 1964 г.р., Светланы Помещик, 1947 г.р., Любви Чумак, 1956 г.р., и Валентины Шушулковой, 1938 г.р
"Погибшие - 11 человек. Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тел) людей, которые значились как без вести пропавшие", - написал она.
- 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.
- В настоящее время продолжается тушение 7 основных очагов. В зону поражения попали 32 населенных пункта.
- По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пройденная огнем всех 8 очагов, составляет более 20 тыс. га.
Автор: Алексей Тычина