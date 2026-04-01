Дешево, но без комфорта: сколько в СССР стоил проезд и кому было по карману такси

Общественный транспорт в СССР / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

В 70-80-х годах городской транспорт в СССР был не просто инфраструктурой — он определял ритм жизни целых поколений. Дешевые билеты делали поездки доступными, но комфорт оставался мечтой. Об этом пишет Oboz.ua.

Проезд за копейки

В те годы стоимость поездки была настолько низкой, что фактически не влияла на бюджет.

автобус или метро — 5 копеек;

троллейбус — 4 копейки;

трамвай — 3 копейки.

При средней зарплате в 150–170 рублей человек мог позволить себе тысячи поездок. Проездные тоже были выгодными: около 2 рублей за один вид транспорта или 6 рублей за комбинированный.

Несмотря на символическую цену, контроль был жестким: "зайцев" штрафовали, а у упрямых безбилетных пассажиров путь иногда лежал в участок милиции.

Переполненные маршруты и реальность поездок

Доступность не означала удобства. В спальных районах транспорт ходил нерегулярно, а часы пик превращали поездку в испытание.

Очевидцы вспоминают, что автобусы нередко брали вдвое больше людей, чем позволяла техническая документация. В салон, рассчитанный на 110 пассажиров, иногда набивалось до 250.

Автомобиль как символ статуса

Собственный автомобиль в СССР был не просто транспортом — это был социальный маркер. Машину можно было купить, но очереди тянулись годами.

Те, кому посчастливилось стать владельцем "Жигулей" или "Волги", автоматически становились "мобильными спасителями" для друзей и родственников: помогали с переездами, возили на дачу, сопровождали свадьбы.

Такси: дорого, престижно и не для всех

В отличие от общественного транспорта, такси было настоящей роскошью.

10–20 копеек за километр;

средняя поездка — около 5 рублей;

маршрутное такси — примерно 15 копеек.

Таксисты считались привилегированными работниками: высокие заработки, престижные автомобили, постоянные контакты с "важными людьми". Это порождало легенды об их возможностях и доходах.

Вызвать такси по телефону можно было, но служба работала нестабильно. Чаще всего им пользовались в исключительных ситуациях: поездка на вокзал, встреча семьи из роддома, возвращение после празднований.

Поэтому, несмотря на низкие цены, транспортная система СССР была далека от идеала. Общественный транспорт оставался основным средством передвижения, тогда как такси и личные автомобили были привилегией немногих.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

