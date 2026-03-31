Секреты экономии топлива: расход бензина и дизеля снизится прямо на глазах

Экономия помогает и кошельку, а также и окружающей среде.

Рост цен на бензин и дизель влияет на бюджет водителей, но есть эффективные способы снизить расход топлива без покупки нового автомобиля.

Техническое обслуживание

Регулярный сервис, проверка давления в шинах и поддержание их на рекомендованном уровне повышают эффективность работы автомобиля и снижают расход топлива.

Стиль вождения

Избегайте резких ускорений и высокой скорости — это увеличивает расход.

Поддерживайте максимально возможную передачу без превышения скорости — двигатель работает эффективнее.

Прогнозируйте ситуацию на дороге: плавное торможение и снижение скорости перед поворотами или светофорами экономит топливо.

Используйте инерцию при движении в гору, чтобы сократить расход.

Круиз-контроль

Полезен на ровных трассах, где позволяет поддерживать постоянную скорость. На неровных дорогах эффективность снижается.

Аэродинамика и лишний вес

Снимайте багажники и боксы с крыши, когда они не используются, — сопротивление воздуха увеличивает расход.

Не перегружайте автомобиль: лишний вес повышает расход топлива

Даже открытое окно или декоративные элементы могут влиять на аэродинамику.

Кондиционер и обогрев

Эти системы повышают нагрузку на двигатель, особенно в старых авто. Для экономии топлива стоит одеваться по погоде.

Объединение поездок

Выполняйте все дела за одну поездку, чтобы двигатель работал эффективно, а не расходовал топливо на коротких маршрутах с холодным запуском.

Технологии экономии

Система "старт-стоп" экономит топливо на светофорах и при длительных остановках.

Следуя этим простым правилам, можно сократить расход топлива без ущерба для комфорта и безопасности.

Почему в шинах падает давление: мнение экспертов

Чаще всего снижение давления связано с повреждением шины — например, прокол гвоздем или неполадки с вентилем.

Однако специалисты отмечают, что воздух может уходить и без видимых дефектов. Такое бывает после поездок по неровным, грунтовым или сильно загруженным дорогам, когда шины испытывают повышенные нагрузки.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

