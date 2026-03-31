Секреты экономии топлива: расход бензина и дизеля снизится прямо на глазах

Рост цен на бензин и дизель влияет на бюджет водителей, но есть эффективные способы снизить расход топлива без покупки нового автомобиля.
Экономия помогает и кошельку, и окружающей среде, говорится в материале издания Express.
Техническое обслуживание
Регулярный сервис, проверка давления в шинах и поддержание их на рекомендованном уровне повышают эффективность работы автомобиля и снижают расход топлива.
Стиль вождения
- Избегайте резких ускорений и высокой скорости — это увеличивает расход.
- Поддерживайте максимально возможную передачу без превышения скорости — двигатель работает эффективнее.
- Прогнозируйте ситуацию на дороге: плавное торможение и снижение скорости перед поворотами или светофорами экономит топливо.
- Используйте инерцию при движении в гору, чтобы сократить расход.
Круиз-контроль
Полезен на ровных трассах, где позволяет поддерживать постоянную скорость. На неровных дорогах эффективность снижается.
Аэродинамика и лишний вес
- Снимайте багажники и боксы с крыши, когда они не используются, — сопротивление воздуха увеличивает расход.
- Не перегружайте автомобиль: лишний вес повышает расход топлива
- Даже открытое окно или декоративные элементы могут влиять на аэродинамику.
Кондиционер и обогрев
Эти системы повышают нагрузку на двигатель, особенно в старых авто. Для экономии топлива стоит одеваться по погоде.
Объединение поездок
Выполняйте все дела за одну поездку, чтобы двигатель работал эффективно, а не расходовал топливо на коротких маршрутах с холодным запуском.
Технологии экономии
Система "старт-стоп" экономит топливо на светофорах и при длительных остановках.
Следуя этим простым правилам, можно сократить расход топлива без ущерба для комфорта и безопасности.
Почему в шинах падает давление: мнение экспертов
Чаще всего снижение давления связано с повреждением шины — например, прокол гвоздем или неполадки с вентилем.
Однако специалисты отмечают, что воздух может уходить и без видимых дефектов. Такое бывает после поездок по неровным, грунтовым или сильно загруженным дорогам, когда шины испытывают повышенные нагрузки.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
