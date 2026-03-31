Стареть страшно: модель-молчунья Инна Цимбалюк сделала признание

Алена Кюпели
31 марта 2026, 23:03
Инна Цимбалюк воспитывает дочь одна и живет в Риге.
Молчунья Инна Цимбалюк заговорила о старости
Молчунья Инна Цимбалюк заговорила о старости

Уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, которая также молчит о жестоком нападении террористической России на Украину, сделала необычное признание.

На своей странице в Instagram, молодая женщина, которая была женой российского олигарха призналась, что ей страшно стареть.

Признание Инны Цимбалюк
Признание Инны Цимбалюк

"Будем честными: для женщины, которая привыкла опираться на свою внешность, стареть - это страшно", - написала она.

Она добавляет, что видит эти изменения. "Качество кожи, другие волосы, мелкая сетка у глаз, шея. В 40 ты уже понимаешь, это уже не признаки. Это новая реальность", - добавляет Цимбалюк.

Продолжая молчать о войне в ее родной Украине, бывшая модель философствует о глубине смыслов.

Цимбалюк о внешности
Цимбалюк о внешности

Муж Инны Цимбалюк

По данным из сети, Цимбалюк была замужем за российским бизнесменом Игорем Пестриком, который является фигурантом уголовных дел в России. Цимбалюк даже родила ему дочь в 2015 году.

Инна Цимбалюк о войне

О войне Цимбалюк "высказалась" лишь один раз, опубликовав молитву на украинском языке и закрыв комментарии к посту.

О персоне: Инна Цимбалюк

Инна Цимбалюк - украинская фотомодель, телеведущаяи актриса. Приобрела известность, выиграв конкурс "Мисс Украина-Вселенная-2006".

В июне 2015 Инна родила дочку, по некоторым данным жила с Игорем Пестриковым.

