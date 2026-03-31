От сорняков не останется и следа: натуральный способ удивит быстрым результатом

Вы узнаете:
- Один продукт особенно губителен для широколистных сорняков
- Применять средство просто: разведите концентрат в воде и распылите
Навязчивые сорняки на газоне в саду не только портят вид, но и вытесняют траву, создавая голые участки.
Их глубокие корни делают ручное удаление трудоёмким и не всегда эффективным, а многие химические средства могут повредить газон, пишет Express.
Есть более безопасный и натуральный способ, доступный большинству садоводов — использование железного купороса.
Этот растворимый продукт особенно губителен для широколистных сорняков, таких как одуванчики, в то время как траве он лишь помогает: небольшое количество железа действует как удобрение, усиливает фотосинтез и делает газон более густым и ярко-зелёным.
Применять средство просто: разведите концентрат в воде и распылите на сорняки согласно инструкции. В отличие от уксуса или сильнодействующих средств вроде сульфата железа, этот метод уничтожает сорняки, не повреждая газон.
Тёплая и солнечная погода благоприятствует развитию не только огородных растений, но и сорняков. Эти нежелательные растения вытягивают из почвы влагу и питательные вещества, а также могут стать рассадником болезней и привлечь вредителей.
Эксперты отмечают, что с ними можно бороться эффективно, не прибегая к химическим средствам, хотя это требует определённых усилий и времени.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
