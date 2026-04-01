Раскрыта главная тайна Солнца: ученые потрясены сенсационным открытием

Вы узнаете:
- Учёные сделали прорыв в изучении Солнца
- Становится возможным заранее выявлять изменения в магнитной структуре Солнца
Учёные сделали прорыв в изучении внутренней структуры Солнца, впервые "заглянув" под его видимую поверхность и обнаружив новый тип глобальных магнитных волн.
Результаты исследования публикует Daily Galaxy. До недавнего времени процессы, происходящие глубоко внутри нашей звезды, оставались недоступными для наблюдений.
Команда исследователей из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби проанализировала более десяти лет данных о солнечных колебаниях и выявила тонкие магнитные волны, которые действуют подобно сейсмическим колебаниям на Земле.
Эти волны передают информацию о скрытых магнитных полях Солнца, что позволяет учёным создавать точные карты того, что ранее было невидимо. Открытие показало, что солнечные магнитные поля гораздо сложнее и теснее связаны между собой, чем считалось раньше, и напрямую участвуют в формировании пятен и мощных вспышек на поверхности.
"Теперь мы можем наблюдать за скрытой магнитной системой Солнца и прогнозировать солнечную активность с большей точностью", — отметил соавтор исследования Шраван Ханасоге.
Благодаря этим данным становится возможным заранее выявлять изменения в магнитной структуре Солнца, до того как они проявятся в виде видимых вспышек и извержений. Это открывает новые возможности для защиты спутников, энергосетей и систем связи на Земле от воздействия мощных магнитных бурь.
Об источнике: Daily Galaxy
Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.
