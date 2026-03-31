Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

В то время как на Западе уже массово выпускали модели с дельта-кинескопами, в Союзе долго не могли наладить производство таких сложных систем.

Когда появились цветные телевизоры в СССР / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Советский Союз вступил в эпоху цветного телевидения значительно позже, чем США и страны Западной Европы. Пока на Западе уже в конце 1950-х цветные экраны становились нормой, миллионы советских семей еще долго смотрели черно-белое изображение.

Причина кроется в сочетании технического отставания, неудачных решений и ограниченных возможностей промышленности. Об этом пишет Oboz.ua.

Почему СССР отстал от Запада

В США и Европе массовое производство цветных телевизоров стартовало в начале 1960-х. Там уже активно использовали дельта-кинескопы — сложные, но качественные системы, обеспечивавшие стабильную цветопередачу.

В СССР же промышленность не могла повторить эти технологии. Проблемы были повсюду:

неточность производства, которая не позволяла сводить три электронных луча с необходимой точностью;

слабая элементная база, что затрудняло работу цветных схем;

закрытость западных технологий, которые не продавались СССР;

выбор стандарта SECAM, который в сочетании с советскими компонентами делал цветопередачу еще более сложной.

В результате инженеры были вынуждены искать компромисс: не самое лучшее, но то, что реально можно запустить в массовое производство.

"Радужные" телевизоры: первая попытка

Первые советские цветные модели — "Радуга", "Рубин", "Темп" — работали на так называемых радужных кинескопах. Это была упрощенная конструкция, далекая от западных стандартов, но ее можно было производить серийно.

Попытки создать дельта-кинескопы в 1960-х проваливались: изображение "плыло", цвета искажались, а стабильность работы оставляла желать лучшего.

Когда цветное телевидение стало массовым

Официальный старт цветного вещания в СССР — 1 октября 1967 года, но реальный массовый переход на более современные кинескопы начался лишь в конце 1970-х — начале 1980-х.

Именно тогда появились более качественные модели, в частности "Горизонт", "Рубин", "Электрон" и "Витязь".

Но даже в этот период СССР лишь догонял мир. Пока советские заводы осваивали дельта-кинескопы, в США и Японии уже работали над новыми технологиями, в частности над легендарной Sony Trinitron.

Почему отставание так и не удалось преодолеть

Советская техника постоянно следовала за мировыми трендами, но редко успевала их догнать. Причины были системными:

ограничение доступа к современным технологиям;

хронические проблемы с качеством производства;

ориентация на "дешево и массово", а не на инновации;

бюрократические решения, тормозившие развитие.

В итоге цветное телевидение в СССР появилось — но значительно позже и в менее совершенном виде, чем в странах, которые задавали темп техническому прогрессу.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

