Первые заметные успехи: как сейчас выглядит младший сын Кличка

Кратко:
- Максим Кличко строит баскетбольную карьеру
- На днях в Сети появились его свежие фото
Младший сын мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко Максим-Александр строит спортивную карьеру - он входит в состав Сборной Украины по баскетболу. Также, согласно сайту Федерации баскетбола Украины, 30 марта у Макса состоялся дебют в составе основной команды Монако.
Он принял участие в 24-ом туре Чемпионата Франции. Кличко-младший провел на площадке 4 минуты, за которые ему удалось провести один бросок и два подбора. Команда, за которую играл юный спортсмен, одержала победу над французским Ле-Маном - 99:85.
Свежие снимки Макса Кличко во время баскетбольного матча появились на официальной странице Сборной Монако в Instagram. Удачный дебют баскетболиста в комментариях встретили с большим энтузиазмом.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
