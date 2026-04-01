Первые заметные успехи: как сейчас выглядит младший сын Кличка

Анна Подгорная
1 апреля 2026, 01:38
20-летний Макс Кличко удачно использует свой высокий рост в спорте.
Виталий Кличко с братом и сыновьями
Виталий Кличко дети - как сейчас выглядит Максим Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Кратко:

  • Максим Кличко строит баскетбольную карьеру
  • На днях в Сети появились его свежие фото

Младший сын мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко Максим-Александр строит спортивную карьеру - он входит в состав Сборной Украины по баскетболу. Также, согласно сайту Федерации баскетбола Украины, 30 марта у Макса состоялся дебют в составе основной команды Монако.

Он принял участие в 24-ом туре Чемпионата Франции. Кличко-младший провел на площадке 4 минуты, за которые ему удалось провести один бросок и два подбора. Команда, за которую играл юный спортсмен, одержала победу над французским Ле-Маном - 99:85.

Свежие снимки Макса Кличко во время баскетбольного матча появились на официальной странице Сборной Монако в Instagram. Удачный дебют баскетболиста в комментариях встретили с большим энтузиазмом.

Виталий Кличко дети - как сейчас выглядит Максим Кличко / фото: instagram.com/asmonaco_en
О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

