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"Пока что-то можно украсть". Журналист РФ объяснил, почему "русский мир" не уйдет с Донбасса

Боевики на Донбассе Вчера,21:56 У боевиков нет никакой внятной цели и нет никакого стратегического или тактического объяснения своих действий, заявил Невзоров.

У Авдеевки боевики ДНР понесли тяжелые потери, Захарченко бросил в бой личную охрану

Александр Захарченко с охраной Вчера,20:02 По Донецком у боевиков осталась половина "штыков".

Журналист назвал причину мощного взрыва в Донецке: водитель и пассажиры испарились

Двигатель взорвавшегося грузовика Вчера,19:20 Ударной полной снесло бетонные столбы и повалило старые тополя, пишет Казанский.

Обручение с Альянсом. Почему Украине "не светит" членство в НАТО в ближайшее время

Вчера,17:51 Пока продолжается конфликт на Донбассе, никто не примет Украину в НАТОЮ говорит Владимир Фесенко.

Когда Путину дают по физиономии, он отыгрывается на Украине — политолог

Вчера,12:37 Хозяин Кремля привык на переговоры выходить, как неандерталец — с дубинкой, говорит Тарас Чорновил.
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