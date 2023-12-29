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Отмена санкций за сокращение ядерного арсенала РФ. Почему не надо бояться громких заявлений Трампа

Сегодня,14:54 Политика новой американской администрации в отношении России и Украины будет понятна к марту, говорит Виталий Бала.

Помощник Путина "опустил" боевиков ЛДНР: финансирование урежут, "республики" вернутся в Украину

Владислав Сурков и Владимир Путин Сегодня,15:51 Сурков передал присутствующим "советы" Кремля.

В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти

Сегодня,15:58 У Киева должен работать только один принцип: ничего личного, только бизнес.

Байден объяснил, когда Украина выполнит политическую часть "Минска"

Джозеф Байден Сегодня,12:21 Минские соглашения остаются единственной жизнеспособной основой для разрешения конфликта на Донбассе, считает вице-президент США.

Размещение сил НАТО в Польше: чего испугалась Россия?

Сегодня,14:15 Эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.
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