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Напалм против "черной дыры".Что поможет экономить на Донбассе государственные средства

Постраждала при обстрілах церква у Донецку Сегодня,20:03 Не надо кивать на войну, пока у нас безнаказанно воруют на всех уровнях.

"Предохранители" от самодурства. Обозреватель объяснил, что удержит Трампа от ошибок

Дональд Трамп и Стив Беннон Сегодня,16:29 Трампу не дают выйти из узкого коридора национальных интересов и здравого смысла, говорит Олег Пономарь.

Взяли ещё одного "языка". Журналист рассказал о задержании информатора боевиков в Авдеевке

Украинские военные в Авдеевке Сегодня,15:33 Взятого в плен сепара уже отправили в Киев, сообщил Бочкала.

Итоги недели. Ва-банк в Авдеевке, гневающийся Путин и блокадные фейки

Евгений Магда Сегодня,18:30 Многолетний анализ заявлений Путина позволяет утверждать: он ошибается, когда нервничает и недоволен развитием событий.

Зачистка Анащенко, или Кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира"?

Полковник "милиции" ЛНР Олег Анащенко Сегодня,22:54 Российские кураторы не стали прикрывать устранение полковника постоянной практикой "сердечных приступов".
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