Сегодня, 03:55 RSS
Главное

"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна

Марко ван Бастен Вчера,19:32 При отсутствии офсайдов у менее мастеровитой команды велик соблазн запереться на своей половине поля и стоять в защите все 90 минут.

Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе

Грузины контрактники на Донбассе. Вчера,23:37   Бойцы батальона "Донбасс-Украина" за короткое время выстроили укрепрайон "под носом у противника" рядом с Горловкой.

Итоги недели. Насыщенный Давос, властные разброд и шатания и активизация Фемиды

Евгений Магда Вчера,22:53 Гройсман, которому испортили настроение перед днем рожденья, призвал "политических истеричек" успокоиться.

Экономический форум в Давосе: услышали ли Украину?

Петр Порошенко Вчера,22:15 Успешность четырехдневного пребывания Порошенко в Давосе мы сможем оценить уже в ближайшие недели.

Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем

Николай Маломуж 16 января,17:57 Чат в "Главреде"
Главные новости за день
Все новости
Фото
< >
Политика
Экономика
Видео
< >
Мир
Столица
Спорт
Жизнь
Культура
VIP - Stars