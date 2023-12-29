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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.
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В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти
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Евгений Магда
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Причерноморье Украины должно стать инструментом в борьбе за возвращение Крыма, "витриной реформ", а не...
Вчера, 20:18
Главред
Отдельная игра Путина. Почему Россия будет бряцать оружием у границ Польши и стран Балтии
Москва сама провоцировала НАТО, разместив "Искандеры" в Калининградской области, говорит Алексей Гарань.
14 января, 23:10
В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти
У Киева должен работать только один принцип: ничего личного, только бизнес.
Сегодня, 15:58
Экономика
Главред
Экс-министр финансов о росте экономики России: ниже, чем во времена застоя в СССР
Основные экономические проблемы лежат внутри самой РФ, отметил Кудрин.
13 января, 14:33
Главред
Нацбанк снизил курс гривны: евро "подскочил"
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13 января, 11:32
Повышение пенсионного возраста и сокращение бюджетников. МВФ выдвинул Украине новые условия — СМИ
Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь — новые.
Сегодня, 16:48
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В Сети троллят Аллу Пугачеву за новогодний "Голубой огонек": "Все уже прокисло и с душком"
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Мир
Главред
Обама продлил санкции против России из-за ее агрессии в Украине, а Трамп выдвинул условия
Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "на какое-то время", но при определенных условиях...
14 января, 10:20
Главред
Опасные времена. Западные СМИ объяснили, чего Путин на самом деле хочет от Трампа
Цели Путина кристально ясны — настолько же ясны, насколько туманно то, чего хочет от Кремля Трамп.
13 января, 14:32
Трамп сказал, что поначалу будет доверять Путину
Из состава ЕС захотят выйти еще некоторые страны, считает республиканец.
Сегодня, 16:00
Столица
Главред
В киевском ресторане молодой человек выстрелил себе в голову
Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины содеянного.
13 января, 11:23
Главред
"Лимонка" для догхантера. Стали известны подробности взрыва, прогремевшего в Киеве
В результате инцидента пострадал Евгений Святогор, он отделался синяками и ссадинами.
13 января, 10:19
"Залезли в карман". На Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд в маршрутках
Перевозчики заявляют, что подняли цены на проезд из-за новой минимальной зарплаты.
Сегодня, 16:19
Спорт
"Динамо" улетело в Испанию на первый тренировочный сбор
Промоутер считает, что для Джошуа бой с Владимиром Кличко будет очень сложным
Расплата за допинг. Против российских биатлонистов требуют принять решительные меры
Жизнь
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Мерзнуть в окопе, спать с автоматом, но иметь маленькое счастье
Солдат ел ненавистные консервы, его блиндаж атаковали грызуны, а он мечтал потанцевать на виду у всех.
Сегодня, 07:00
Олег Коршунов
Как генерал Козлов превратился в козла
Надо было слышать, как материли Козлова техники, выполнявшие бессмысленную работу на перроне в Шардже.
Вчера, 20:49
Охранка ДНР похвасталась поимкой семи "агентов украинских спецслужб"
"Агенты" якобы были завербованы во время пребывания на территории, контролируемой Украиной.
Сегодня, 12:20
Культура
Главред
Отрезание московской пуповины. Кто выиграл от прекращения потока российских гастролеров в Украину
Отсутствие агрессивного соседа положительно влияет на украинский шоубиз, говорит Владимир Цибулько.
Сегодня, 11:21
Надежда Майная
Сашко Лірник: росіяни в Україні завжди були окупантами
"Ставлення до українців завжди було як до "другого сорту". І річ — не в пропаганді, а у визволенні України...
13 января, 17:36
В США снимут предысторию сериала "Игры престолов"
Съемки заключительных серий проекта начнутся в сентябре 2017 года.
Сегодня, 15:10
Авторские колонки
Алексей Рыжков
Вчера, 13:14
Даже если 48, все равно мы ныть не бросим. Почему новый формат Мундиаля злит футбольную общественность?
Появление новых хитов, вроде "Аргентина — Ямайка — 5:0" неизбежно!
Виталий Портников
10 января, 19:19
Португальская траектория Мариу Суареша. Избежать военного переворота и коммунистического путча
Траектория политического развития Украины в 2014-2016-м напоминает португальскую траекторию 1976-1978...
Татьяна Катриченко
10 января, 17:16
Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину
Два с половиной года ни государство, ни волонтеры не спешат открывать списки заложников.
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
12 января, 11:00
28
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Сашко Лирник
29 декабря, 16:00
25
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Владимир Цибулько
29 декабря, 10:30
23
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Владимир Фесенко
28 декабря, 14:00
25
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Владимир Огрызко
Происшествия
В Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю
На Донбассе были ранены 14 террористов, отметил Мотузяник.
Сегодня, 15:09
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Около двухсот человек собрались на центральной площади Олевска, на месте ночной стрельбы, требуя у правоохранителей...
Сегодня, 14:32
Два "мотострелка" ЛНР сбежали с передовой, их ищет охранка — разведка
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Сегодня, 13:22
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