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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Напалм против "черной дыры".Что поможет экономить на Донбассе государственные средства
Сегодня,20:03
Не надо кивать на войну, пока у нас безнаказанно воруют на всех уровнях.
"Предохранители" от самодурства. Обозреватель объяснил, что удержит Трампа от ошибок
Сегодня,16:29
Трампу не дают выйти из узкого коридора национальных интересов и здравого смысла, говорит Олег Пономарь.
Взяли ещё одного "языка". Журналист рассказал о задержании информатора боевиков в Авдеевке
Сегодня,15:33
Взятого в плен сепара уже отправили в Киев, сообщил Бочкала.
Итоги недели. Ва-банк в Авдеевке, гневающийся Путин и блокадные фейки
Сегодня,18:30
Многолетний анализ заявлений Путина позволяет утверждать: он ошибается, когда нервничает и недоволен развитием событий.
Зачистка Анащенко, или Кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира"?
Сегодня,22:54
Российские кураторы не стали прикрывать устранение полковника постоянной практикой "сердечных приступов".
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Зачистка Анащенко, или Кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира"?
22:54
Наглое предложение. Как Трамп обхитрил Путина со снятием санкций в обмен на ядерное оружие
21:56
Неудачный штурм Авдеевки. Больницы Донецка забиты сотнями раненых боевиков
20:53
Напалм против "черной дыры".Что поможет экономить на Донбассе государственные средства
20:03
"России не дали спровоцировать катастрофу". Порошенко сообщил, что Авдеевка уже с электроэнергией
18:52
Итоги недели. Ва-банк в Авдеевке, гневающийся Путин и блокадные фейки
18:30
"Противостоять давлению оккупантов". Джемилев объяснил, почему надо усилить санкции против РФ
18:16
"Нет тела — нет дела". "Стрелок" рассказал, как тела наемников РФ в Сирии сжигают в крематориях
17:56
Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков
17:37
"Артиллерийский терроризм". Журналист назвал проблемы российских оккупантов на Донбассе
17:16
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Фото
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Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков
На взятке погорели два таможенника на Волыни, брали деньги за ввоз в Украину иномарок
Непогода в Украине: ограничение движения авто в 5 областях и подтоплены дома и дороги Закарпатья
В Луганске взорвали авто "начальника" милиции ЛНР: опубликованы фото и видео с места события
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На Полтавщине поймали полицейского, "крышевавшего" семью наркодилеров, опубликованы фото
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
Подробности пожара на столичном Подоле: опубликованы новые фото
В зоне АТО поймали боевика ДНР с "наградами" от главарей, опубликовано видео задержания
Пламя и клубы черного дыма. В Киеве произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео
Боевики хотят обвинить ВСУ в разрушениях Донецка, опубликованы фото и видео последствий взрыва и обстрелов
ДТП и взрыв. Под Киевом иномарка влетела в грузовик, есть жертва
Мощный взрыв в Донецке: выбитые окна, столбы огня, погибшие и раненые
В Сети появились фото пустынного Донецка: вымерший город, царь-пушка и флаги ДНР
Погорел на взятке. На Львовщине с поличным задержали помощника нардепа, опубликованы фото
Политика
Главред
Реальные намерения или риторика ради рейтинга. Зачем Украине референдум о вступлении в НАТО
Нужно показать миру, что стремление в Альянс — это позиция украинского народа, а не Порошенко или политиков,...
Сегодня, 08:05
Главред
Старый конфликт. Почему Путин вертится между требованиями ГУР и ФСБ напасть на Украину
Конфликт армии и чекистов тянется со времен Чехословакии, говорит Виктор Небоженко.
Вчера, 20:37
Зачистка Анащенко, или Кому мешал "герой эпохи возрождения русского мира"?
Российские кураторы не стали прикрывать устранение полковника постоянной практикой "сердечных приступов".
Сегодня, 22:54
Экономика
Главред
Лишить Донецк газа, воды и света. Москаль дал проверенный рецепт прекращения обстрелов Авдеевки
Надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ — тщетны, говорит губернатор.
2 февраля, 11:18
Главред
Россиян хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об админнарушениях.
1 февраля, 13:38
Эксперты призвали власть срочно аннулировать лицензии российских банков, а население снимать депозиты в них
Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои...
3 февраля, 19:44
Видео
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Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков
"Атака захлебнулась". Под Авдеевкой силы АТО отразили вражеский штурм
Боевики снова пошли штурмом на позиции ВСУ под Авдеевкой — штаб АТО
Трамп не указ. В США начали пускать мигрантов, которым запрещалось въезжать в страну
В Луганске взорвали авто "начальника" милиции ЛНР: опубликованы фото и видео с места события
"Грады" мимо нас прочесали". Перехвачены переговоры боевиков об обстрелах террористов из Донецка
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
Журналист назвал причину мощного взрыва в Донецке: водитель и пассажиры испарились
Пламя и клубы черного дыма. В Киеве произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео
Мощный взрыв в Донецке: выбитые окна, столбы огня, погибшие и раненые
"Гиви" не оправдал доверие кураторов. Под Авдеевку боевики перебросили новое "пушечное мясо"
Грабили банкоматы и финансовые компании. Нацполиция поймала налетчиков, видео задержания
На Черкасчине "шишку" из ГСЧС поймали почти на миллионной взятке, опубликованы фото и видео
На Ровенщине погорел на взятке майор полиции: фото и видео с места происшествия
Генерал рассказал, почему Кремль просто так не оставит Авдеевку
Мир
Главред
Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России: хватит сосать
Жириновский предложил сделать Беларусь частью России.
Вчера, 15:14
Екатерина Одарченко
Трамп-неделя. Чем запомнился миру новый президент США после инаугурации?
Самых больших политических неожиданностей от Трампа стоит ожидать в первые 100 дней правления.
2 февраля, 20:19
"Нет тела — нет дела". "Стрелок" рассказал, как тела наемников РФ в Сирии сжигают в крематориях
Перед отправкой в Сирию российске наемники подписывают контракт, сообщил Гиркин.
Сегодня, 17:56
Столица
Главред
Власти призывают перевозчиков Киевщины вернуть цены на проезд в пригородных маршрутках
Треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд зависит материальное...
Вчера, 13:12
Главред
"Чернобрывчик, мы же тебя так ждали". Как на Майдане прощались с воинами, погибшими под Авдеевкой
Мы собрались по такому поводу, который разрывает наше сердце, сказала Мокринчук.
1 февраля, 17:25
Подробности пожара на столичном Подоле: опубликованы новые фото
Возгорание было ликвидировано, отметили в ГСЧС.
3 февраля, 18:42
Спорт
"Пчелы" жалят больно: почему фанаты "Райо" выступили против Романа Зозули?
Победа в двух сетах. Свитолина стала триумфатором Taiwan Open в Тайбэе
Украинские фигуристы завоевали "золото" на Универсиаде-2017
Жизнь
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Согреваться силой мысли в мороз, когда кровь хлюпает в ботинке
Парень не заметил паутинную растяжку и получил осколочные ранения.
Сегодня, 07:03
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Жареная картошка как признание солдата в любви
Девушке очень шла форма и шарф в клетку.
Вчера, 07:00
Неудачный штурм Авдеевки. Больницы Донецка забиты сотнями раненых боевиков
В Центральную городскую клиническую больницу и Донецкую облбольницу им.Калинина привезли 200 раненых.
Сегодня, 20:53
Культура
Постоянный автор "Главреда" номинирован на национальную премию Шевченко
Портников и его произведения "Богородица в синагоге" и "Тюрьма для ангелов" вошли в перечень номинантов...
Вчера, 17:22
Авторские колонки
Алексей Рыжков
Сегодня, 13:13
"Пчелы" жалят больно: почему фанаты "Райо" выступили против Романа Зозули?
Любопытно, что у антифашистов из "Буканерос" в эмблеме присутствует окровавленный нож.
Виталий Портников
31 января, 22:22
Берлин и Авдеевка: политика преднамеренного убийства
Если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра — за счет всех остальных.
Андрій Кокотюха
30 января, 17:00
Не дражніть гусаків, або Як неіснуюча "мовна поліція" посварила борців за рідну мову
Сприяти активному розвитку української мови в Україні може тільки українізація сфери услуг.
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену празднования 8 Марта и выходного дня?
Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
Если 8 Марта не будет выходным, то надо сделать праздничным 9 марта — День Шевченко!
Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
7 февраля
14:00
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Виктор Андриенко
3 февраля, 14:30
35
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Андрей Якобчук
31 января, 11:00
32
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Андрей Шараскин ("Богема")
30 января, 14:00
37
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Наталия Фарносова
Происшествия
Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков
В гараже злоумышленников и обнаружила следы еще десятка подобных преступлений.
Сегодня, 17:37
Взяли ещё одного "языка". Журналист рассказал о задержании информатора боевиков в Авдеевке
Взятого в плен сепара уже отправили в Киев, сообщил Бочкала.
Сегодня, 15:33
На Черниговщине бешеный волк искусал трех человек
Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования...
Сегодня, 14:37
VIP - Stars
"Евровидение-2017": стали известны имена первых полуфиналистов нацотбора
Молодая модель с пышным бюстом собирается его уменьшить, опубликованы фото
Анджелина Джоли раскритиковала политику Трампа на страницах известного издания
Кайли Миноуг изменил жених
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