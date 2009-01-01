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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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"Пока что-то можно украсть". Журналист РФ объяснил, почему "русский мир" не уйдет с Донбасса
Вчера,21:56
У боевиков нет никакой внятной цели и нет никакого стратегического или тактического объяснения своих действий, заявил Невзоров.
У Авдеевки боевики ДНР понесли тяжелые потери, Захарченко бросил в бой личную охрану
Вчера,20:02
По Донецком у боевиков осталась половина "штыков".
Журналист назвал причину мощного взрыва в Донецке: водитель и пассажиры испарились
Вчера,19:20
Ударной полной снесло бетонные столбы и повалило старые тополя, пишет Казанский.
Обручение с Альянсом. Почему Украине "не светит" членство в НАТО в ближайшее время
Вчера,17:51
Пока продолжается конфликт на Донбассе, никто не примет Украину в НАТОЮ говорит Владимир Фесенко.
Когда Путину дают по физиономии, он отыгрывается на Украине — политолог
Вчера,12:37
Хозяин Кремля привык на переговоры выходить, как неандерталец — с дубинкой, говорит Тарас Чорновил.
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Анджелина Джоли раскритиковала политику Трампа на страницах известного издания
02:35
В штабе АТО назвали условия применения танков на Донбассе
01:30
Кайли Миноуг изменил жених
00:25
"Пока что-то можно украсть". Журналист РФ объяснил, почему "русский мир" не уйдет с Донбасса
21:56
В Ровно боевик ЛНР загремел за решетку на три года
21:40
"Грады" мимо нас прочесали". Перехвачены переговоры боевиков об обстрелах террористов из Донецка
21:26
Волонтеры предупредили: Россия разворачивает новую артбригаду на украинском направлении
21:12
Без 8 марта. В Украине предложили упорядочить календарь праздников и памятных дней
20:57
На Полтавщине поймали полицейского, "крышевавшего" семью наркодилеров, опубликованы фото
20:42
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
20:20
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На Полтавщине поймали полицейского, "крышевавшего" семью наркодилеров, опубликованы фото
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
Подробности пожара на столичном Подоле: опубликованы новые фото
В зоне АТО поймали боевика ДНР с "наградами" от главарей, опубликовано видео задержания
Пламя и клубы черного дыма. В Киеве произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео
Боевики хотят обвинить ВСУ в разрушениях Донецка, опубликованы фото и видео последствий взрыва и обстрелов
ДТП и взрыв. Под Киевом иномарка влетела в грузовик, есть жертва
Мощный взрыв в Донецке: выбитые окна, столбы огня, погибшие и раненые
В Сети появились фото пустынного Донецка: вымерший город, царь-пушка и флаги ДНР
Погорел на взятке. На Львовщине с поличным задержали помощника нардепа, опубликованы фото
В Ровно поймали военного-наркодилера, торговавшего боеприпасами, опубликованы фото
В Сеть попала нежная фотосессия беременной Бейонсе
Интернет порвало странное существо "Ждун"
Янтарная лихорадка на Житомирщине. В результате обысков изъято полтонны камня и оружие
Блокада оккупированного Донбасса. Активисты перекрыли железнодорожный переезд под Бахмутом
Политика
Надежда Майная
Референдум о вступлении в НАТО: какими могут быть практические последствия?
Эксперты рассказали, насколько актуально и реально в ближайшее время провести референдум о вступлении...
Вчера, 14:10
Дмитрий Снегирев
Очистка от шлака. Как коренным образом решить проблему Донбасса
Поддержка украинского Донбасса — показать, что у него есть украинское лицо.
Вчера, 10:57
В штабе АТО назвали условия применения танков на Донбассе
В штабе опровергают распространенную СМИ информацию о подведении танков ВСУ к линии соприкосновения.
Сегодня, 01:30
Экономика
Главред
Лишить Донецк газа, воды и света. Москаль дал проверенный рецепт прекращения обстрелов Авдеевки
Надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ — тщетны, говорит губернатор.
2 февраля, 11:18
Главред
Россиян хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об админнарушениях.
1 февраля, 13:38
Эксперты призвали власть срочно аннулировать лицензии российских банков, а население снимать депозиты в них
Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои...
Вчера, 19:44
Видео
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"Грады" мимо нас прочесали". Перехвачены переговоры боевиков об обстрелах террористов из Донецка
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
Журналист назвал причину мощного взрыва в Донецке: водитель и пассажиры испарились
Пламя и клубы черного дыма. В Киеве произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео
Мощный взрыв в Донецке: выбитые окна, столбы огня, погибшие и раненые
"Гиви" не оправдал доверие кураторов. Под Авдеевку боевики перебросили новое "пушечное мясо"
Грабили банкоматы и финансовые компании. Нацполиция поймала налетчиков, видео задержания
На Черкасчине "шишку" из ГСЧС поймали почти на миллионной взятке, опубликованы фото и видео
На Ровенщине погорел на взятке майор полиции: фото и видео с места происшествия
Генерал рассказал, почему Кремль просто так не оставит Авдеевку
Украинская легкоатлетка выиграла "золото" на этапе IAAF World Indoor Tour
На Харьковщине поймали боевика ДНР, который готовил теракты: опубликованы фото и видео
В Индийском океане ученые обнаружили древний затерянный континент
Жириновский снова "отжигает": Украину уничтожу, всех арестую. Бойтесь меня
Боевики подло обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки — журналист
Мир
Екатерина Одарченко
Трамп-неделя. Чем запомнился миру новый президент США после инаугурации?
Самых больших политических неожиданностей от Трампа стоит ожидать в первые 100 дней правления.
2 февраля, 20:19
Главред
Российский политолог предупредил: в Москве могут начаться погромы
Надежды на то, что нацгвардия удержит ситуацию под контролем — сомнительны, считает Сытин.
1 февраля, 18:48
Отстойников не будет. Лукашенко сказал, что в Беларуси не станут строить лагеря для беженцев
ЕС пообещал стране деньги на строительство на границе пунктов для временного содержания задержанных иностранцев,...
Вчера, 16:58
Столица
Главред
"Чернобрывчик, мы же тебя так ждали". Как на Майдане прощались с воинами, погибшими под Авдеевкой
Мы собрались по такому поводу, который разрывает наше сердце, сказала Мокринчук.
1 февраля, 17:25
Главред
Еще одно убийство в Киеве. На Оболони под мусором нашли тело мужчины
Погибший считался пропавшим без вести, отметили в полиции.
1 февраля, 16:55
Подробности пожара на столичном Подоле: опубликованы новые фото
Возгорание было ликвидировано, отметили в ГСЧС.
Вчера, 18:42
Спорт
Ребров летом может продолжить карьеру в Англии — агент
Дядя Фьюри назвал условие, при котором бой Владимир Кличко — Джошуа будет невероятным
Украинская биатлонистка завоевала "золото" на Универсиаде-2017
Жизнь
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Когда мечты — о тракторе, корове и свинке с пчелами
Солдат еще хотел купить станок деревообрабатывающий и сварочный аппарат.
Вчера, 07:00
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Воспитывать детей погибшего друга и ждать своего первенца
Курсант и его друг-барменом ушли на фронт, причем оба по доброй воле.
2 февраля, 07:00
"Пока что-то можно украсть". Журналист РФ объяснил, почему "русский мир" не уйдет с Донбасса
У боевиков нет никакой внятной цели и нет никакого стратегического или тактического объяснения своих...
Вчера, 21:56
Культура
Главред
"Настоящий буйный". Шендерович объяснил, почему недооценили Трампа
В результате правления Трампа и подобных ему персонажей человечество получит прививку.
31 января, 20:54
Главред
Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогое авто
Хорошей машиной является Америка, отметил писатель.
30 января, 17:39
Чат с актером и комиком Виктором Андриенко
Чат в "Главреде"
Вчера, 17:58
Авторские колонки
Виталий Портников
31 января, 22:22
Берлин и Авдеевка: политика преднамеренного убийства
Если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра — за счет всех остальных.
Андрій Кокотюха
30 января, 17:00
Не дражніть гусаків, або Як неіснуюча "мовна поліція" посварила борців за рідну мову
Сприяти активному розвитку української мови в Україні може тільки українізація сфери услуг.
Алексей Рыжков
29 января, 20:16
Ристалище честолюбий или бизнес-проект: почему инвесторы из Китая интересуются украинским футболом?
Есть все условия для создания в Сумах конкурентоспособной команды — задача выхода в Премьер-лигу уже...
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену празднования 8 Марта и выходного дня?
Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
Если 8 Марта не будет выходным, то надо сделать праздничным 9 марта — День Шевченко!
Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
7 февраля
14:00
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Виктор Андриенко
Вчера, 14:30
35
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Андрей Якобчук
31 января, 11:00
32
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Андрей Шараскин ("Богема")
30 января, 14:00
37
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Наталия Фарносова
Происшествия
На Полтавщине поймали полицейского, "крышевавшего" семью наркодилеров, опубликованы фото
В течение 2016 года супруги из Миргорода вместе с сыном и невесткой наладили сбыт наркотиков наркозависимым...
Вчера, 20:42
В Винницкой области в ДТП с участием двух рейсовых автобусов погиб иностранец
Два автобуса сообщением "Москва-Унгены" и "Москва-Сороки" двигались в направлении Могилев-Подольского.
Вчера, 20:20
В Донецке взрыв прогремел из-за разборок между бандами — СМИ
В захваченном городе якобы взорвалась АЗС.
Вчера, 17:22
VIP - Stars
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Пластический хирург рассказал, как изменила внешность Мелания Трамп
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