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Неудачные атаки под Авдеевкой. Сегодня боевики понесли серьезные потери

Боевик на Донбассе, иллюстрация Сегодня,19:40 На Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из "Града", отметили в штабе АТО.

Российский политолог предупредил: в Москве могут начаться погромы

Флаг России, иллюстрация Сегодня,18:48 Надежды на то, что нацгвардия удержит ситуацию под контролем — сомнительны, считает Сытин.

Стратегический пункт — Авдеевка. Как Путин поднимает ставки на переговорах с Трампом

Сегодня,16:10 Кремлю нужна договоренность с Белым домом о распределении сфер влияния между Россией и США, говорит Григорий Перепелица.

Ужгород Энди Уорхола, Гарри Гудини и художника Глюка

На велосипеде по европейскому городу Сегодня,19:08 Энди Уорхол, всю жизнь проживший в США, дома общался по-украински. Родители будущей знаменитости родились в 40 км от Ужгорода…

Чат с пластическим хирургом и маммологом Андреем Якобчуком

Андрей Якобчук 30 января,14:07 Чат в "Главреде"
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