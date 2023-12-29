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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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В турецком Измире прогремел взрыв, есть погибшие: полиция уничтожила двух террористов
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На встрече лидеров "норманского формата" в октябре 2016и года был большой шанс закончить эту войну, отметил...
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 09:04
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Сегодня, 16:18
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Экс-министр заявил, что Россия не готова к войне. Украина должна заставить агрессора отступать
Российские оккупанты накрывали позиции сил АТО из минометов и гранатометов, ранены два силовика
"Помолимся за защитников от врага-антихриста". Порошенко поздравил украинцев с Рождеством
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Мощное вооружение, защита от "Иглы". В 2016 году для ВСУ отремонтировали более 20 ударных вертолетов
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Во Франции угрожают выходом из состава НАТО
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В США обвинили высшее руководство России в причастности к кибератакам, Трамп возмущен
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Сегодня, 21:17
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Главред
Массовая драка в Киеве с участием военных: "высказывали" почтение девушкам
Молодые офицеры, наконец-то доплывшие до своих казарм, были сразу на входе проучены своими сослуживцами.
Сегодня, 15:57
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Синоптики предупредили: Киевщину может засыпать снегом
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Жуткое ДТП в Киеве. Авто разорвало надвое, водитель погиб мгновенно
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ФСБ РФ интенсивно вербует кадры среди широких слоев населения в приграничной полосе, основной приём —...
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Анна Теряник
Истории волонтера. Когда у бойца АТО появилась вторая "жена"
Когда кризис грянул, он сначала лег на диван на полгодика, как это у мужиков водится, а потом на войну...
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Жертвы морозов: на Львовщине и Прикарпатье от переохлаждения умерли еще 4 человека, 7 в больнице
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Сегодня, 10:57
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Россия отправляет Панайотова на "Евровидении-2017", в Украине могут допустить его выступление
Сам Панайотов признался, что пока ничего не знает о решении отправить его на конкурс.
Сегодня, 15:39
Главред
В Киеве на "Евровидении-2017" может выступить певица, похожая на Савченко
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6 января, 16:56
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Босфорский марш: а нужен ли нам берег турецкий?
Турецкий опыт будет для кандидатов в сборную Украины весьма полезным, считает Алексей Рыжков.
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Мир без чудес, или как торжествует "антиглобализм"
Таких надежд, как на Трампа, не возлагали давно. Прежде всего, потому, что Трамп — это воплощённая "антиглобалистская"...
Андрій Кокотюха
2 января, 23:08
Чому Дід Мороз і Снігуронька — найменше зло українського Нового року
Дід Мороз і Снігуронька нікуди не зникнуть, тому що до них звикли. Вони просто виглядатимуть інакше.
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
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Чат
29 декабря, 16:00
25
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Владимир Цибулько
29 декабря, 10:30
23
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Владимир Фесенко
28 декабря, 14:00
25
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Владимир Огрызко
27 декабря, 10:00
21
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