Сегодня, 21:03
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Главное
Неудачные атаки под Авдеевкой. Сегодня боевики понесли серьезные потери
Сегодня,19:40
На Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из "Града", отметили в штабе АТО.
Российский политолог предупредил: в Москве могут начаться погромы
Сегодня,18:48
Надежды на то, что нацгвардия удержит ситуацию под контролем — сомнительны, считает Сытин.
Стратегический пункт — Авдеевка. Как Путин поднимает ставки на переговорах с Трампом
Сегодня,16:10
Кремлю нужна договоренность с Белым домом о распределении сфер влияния между Россией и США, говорит Григорий Перепелица.
Ужгород Энди Уорхола, Гарри Гудини и художника Глюка
Сегодня,19:08
Энди Уорхол, всю жизнь проживший в США, дома общался по-украински. Родители будущей знаменитости родились в 40 км от Ужгорода…
Чат с пластическим хирургом и маммологом Андреем Якобчуком
30 января,14:07
Чат в "Главреде"
последние
популярные
Столтенберг посоветовал России, как прекратить обострение конфликта на Донбассе
20:55
В СБУ обвинили Россию: хочет посеять в Украине хаос
20:30
В Укргидрометцентре предупредили, что в Украине характер погоды изменится
20:05
Неудачные атаки под Авдеевкой. Сегодня боевики понесли серьезные потери
19:40
Надежда Мейхер рассказала, от кого родила сына
19:39
Подробности обстрела украинского самолета с захваченных РФ буровых вышек: опубликованы фото
19:15
Страстная брюнетка Дита фон Тиз превратилась в нежную блондинку, опубликовано фото
19:12
Ужгород Энди Уорхола, Гарри Гудини и художника Глюка
19:08
Российский политолог предупредил: в Москве могут начаться погромы
18:48
Влюбленная Наталка Карпа сняла в новом клипе своего мужа-АТОшника
18:41
Главные новости за день
Все новости
Фото
<
>
Подробности обстрела украинского самолета с захваченных РФ буровых вышек: опубликованы фото
Полторак рассказал об обстреле украинского самолета российскими военными
"Чернобрывчик, мы же тебя так ждали". Как на Майдане прощались с воинами, погибшими под Авдеевкой
Сексуальная Даша Астафьева в одном купальнике обтиралась снегом, опубликовано видео
Полицейские изъяли у киевлянина экстази и марихуану на миллион гривен, опубликованы фото и видео
"Сердечный приступ рака": российский подполковник после Донбасса внезапно умер в Москве
Сестра Ким Кардашьян шокировала большой грудью, опубликованы фото
Экс-участница "Фабрики звезд" шокировала пластикой губ, опубликованы фото
На Ровенщине разоблачили банду контрабандистов. Переправляли за границу антиквариат
Полиция накрыла банду угонщиков элитных авто, опубликованы фото
Алан Бадоев вывалял сексуальную Марию Яремчук в грязи
Протесты в Киеве. Российские банки залили "кровью", опубликованы фото и видео
Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная 2016", опубликованы фото и видео
В Киеве перезахоронили останки поэта Олеся и его жены, опубликованы фото
Янтарные разборки. На Ровенщине заезжие бандиты застрелили скупщика, опубликовано видео задержания
Политика
Главред
Аналитик объяснил, как бои под Авдеевкой покажут Трампу, что Путину верить нельзя
Сейчас многое будет зависеть от позиции США, говорит Александр Палий.
Сегодня, 12:22
Дмитрий Снегирев
Продвижение по всем направлениям. Как силы АТО использовали наступление боевиков у Авдеевки
Военный эксперт рассказал о ползучем наступлении сил АТО под Донецком
Сегодня, 09:44
Столтенберг посоветовал России, как прекратить обострение конфликта на Донбассе
Генсек НАТО призвал стороны противостояния соблюдать Минские соглашения.
Сегодня, 20:55
Экономика
Главред
Россиян хотят штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов
Роспотребнадзор разработал поправки к Кодексу об админнарушениях.
Сегодня, 13:38
Главред
В Госфинмониторинге установили, что Янукович и его окружение "отмыли" 200 миллиардов
Выявлены сотни финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных Януковичем.
30 января, 16:17
Активисты обратились к послам с просьбой защитить АТБ от нардепа Рыбалки
Вопрос политической коррупции является беспрецедентным и актуальным, говорят активисты.
Вчера, 13:28
Видео
<
>
Неудачные атаки под Авдеевкой. Сегодня боевики понесли серьезные потери
"Чернобрывчик, мы же тебя так ждали". Как на Майдане прощались с воинами, погибшими под Авдеевкой
"Чтобы Авдеевку не сдавали". Сеть порвало трогательное видео женщины из осажденного города
Арсен Мирзоян песню для нацотбора на "Евровидение-2017" посвятил дочке Чаплина
Сексуальная Даша Астафьева в одном купальнике обтиралась снегом, опубликовано видео
На Майдане попрощались с погибшими под Авдеевкой украинскими защитниками
Шуфрич на российском телеканале обвинил Порошенко в обстрелах Авдеевки: опубликовано видео
"Шахтер" потерпел поражение от команды Хюбшмана на турнире в Португалии, видео голов
"Обман в ДНР". Экс-боевик "Востока" сдался СБУ, опубликовано видео признания
Полицейские изъяли у киевлянина экстази и марихуану на миллион гривен, опубликованы фото и видео
На Ровенщине разоблачили банду контрабандистов. Переправляли за границу антиквариат
Алан Бадоев вывалял сексуальную Марию Яремчук в грязи
Теракт в Квебеке. Названо имя обвиняемого в убийстве людей в мечети, опубликовано фото
"Горячая" Авдеевка: в штабе АТО рассказали плохие новости с фронта
Британия впервые после Холодной войны направит в Черное море эсминец с новейшими ракетами
Мир
Главред
В Черном море начинаются военно-морские учения НАТО "Морской щит"
В учениях будут задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.
Сегодня, 12:08
Главред
Пентагон решил оценить шансы руководства России и Китая пережить ядерный удар — западные СМИ
Исследование призвано выяснить "способность руководства России и Китая выжить и контролировать госфункции"...
30 января, 11:54
Российский политолог предупредил: в Москве могут начаться погромы
Надежды на то, что нацгвардия удержит ситуацию под контролем — сомнительны, считает Сытин.
Сегодня, 18:48
Столица
Главред
В Киеве копы поймали двух грабителей-неудачников
Злоумышленники приехали в столицу на заработки, отметили в полиции.
Вчера, 11:10
Главред
Протесты в Киеве. Российские банки залили "кровью", опубликованы фото и видео
На акцию некоторые активисты пришли с российскими балалайками и оружием.
30 января, 15:48
"Чернобрывчик, мы же тебя так ждали". Как на Майдане прощались с воинами, погибшими под Авдеевкой
Мы собрались по такому поводу, который разрывает наше сердце, сказала Мокринчук.
Сегодня, 17:25
Спорт
"Орден Мутко 4-х степеней". Вице-премьера РФ троллят за лишение сборной России медалей Олимпиады-2012
Кличко рассказал о своей "одержимости" в поединке с Джошуа
Сербский защитник подписал контракт с киевским "Динамо"
Жизнь
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Солдат, который не хотел стать генералом
Парень очень любил животных и ему казалось, что именно с ними хотел связать свою жизнь, а потом почему-то...
Сегодня, 07:00
Татьяна Катриченко
Инвалидность — не порок, или Неограниченные люди ищут работу
Трудоустройство людей с инвалидностью — проблема комплексная и здесь нужна слаженная работа всего общества...
Вчера, 23:25
В Укргидрометцентре предупредили, что в Украине характер погоды изменится
В нашей стране температура воздуха может постепенно повыситься на 5-10 градусов.
Сегодня, 20:05
Культура
Главред
Стивен Кинг сравнил Трампа с хулиганом, который портит дорогое авто
Хорошей машиной является Америка, отметил писатель.
30 января, 17:39
Главред
"Евровидение-2017". В Украине презентовали слоган и логотип песенного конкурса
Всех объединит хорошая музыка, сказал исполнительный директор "Евровидения".
30 января, 16:42
Мэру Киева передали ключи от "Евровидения", опубликовано видео
Главным продюсером Национального отбора "Евровидения-2017" будет Константин Меладзе.
Вчера, 14:10
Авторские колонки
Виталий Портников
Вчера, 22:22
Берлин и Авдеевка: политика преднамеренного убийства
Если сегодня заключат "сделку" за счет украинцев, то завтра — за счет всех остальных.
Андрій Кокотюха
30 января, 17:00
Не дражніть гусаків, або Як неіснуюча "мовна поліція" посварила борців за рідну мову
Сприяти активному розвитку української мови в Україні може тільки українізація сфери услуг.
Алексей Рыжков
29 января, 20:16
Ристалище честолюбий или бизнес-проект: почему инвесторы из Китая интересуются украинским футболом?
Есть все условия для создания в Сумах конкурентоспособной команды — задача выхода в Премьер-лигу уже...
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену празднования 8 Марта и выходного дня?
Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
Если 8 Марта не будет выходным, то надо сделать праздничным 9 марта — День Шевченко!
Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
3 февраля
14:30
задать вопрос
Андрей Якобчук
Вчера, 11:00
32
читать ответы
Андрей Шараскин ("Богема")
30 января, 14:00
37
читать ответы
Наталия Фарносова
26 января, 14:00
23
читать ответы
Paul Manandise
Происшествия
Неудачные атаки под Авдеевкой. Сегодня боевики понесли серьезные потери
На Донбассе террористы, в частности, открывали огонь из "Града", отметили в штабе АТО.
Сегодня, 19:40
Подробности обстрела украинского самолета с захваченных РФ буровых вышек: опубликованы фото
К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов, сказал Чубук.
Сегодня, 19:15
В Авдеевке поймали агента и корректировщика огня боевиков, опубликовано фото
Злоумышленник еще вчера вечером наводил "арту" на город, отметил Цаплиенко.
Сегодня, 16:00
VIP - Stars
Надежда Мейхер рассказала, от кого родила сына
Страстная брюнетка Дита фон Тиз превратилась в нежную блондинку, опубликовано фото
Влюбленная Наталка Карпа сняла в новом клипе своего мужа-АТОшника
СБУ не разрешит России прислать на "Евровидение" никого из "черного списка"
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено