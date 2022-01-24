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Виктор Небоженко: у России есть полгода для решения любых своих вопросов в Украине

Виктор Небоженко Сегодня,09:00 Администрации Трампа понадобится полугода, чтобы сформировать позицию по Украине. Эти полгода — самое опасное для Украины время, открывающее окно возможностей для Путина, убежден политолог.

Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"

Сегодня,11:27 Преследование активистов в Крыму — это попытка перекрыть "информационный фон" по случаю привода в ФСБ  Полозова.

Украину от большой войны оберегает маленькая грань — Жебривский

Разрушенный Донбасс, иллюстрация Сегодня,10:04 Времена Путина сравнивают с Гитлером, но хозяин Кремля хуже, говорит Жебривский. 

Воєнні журналісти: найскладніше в нашій справі — витримати баланс між "зрадою" і "перемогою"

Іван Магда та Андрій Стельмах Вчера,18:50 "Журналіст не має брати до рук зброю. Виконання цього правила якісно відрізняє нас від російських журналістів", — вважає Андрій Стельмах.

Чат с французским певцом и композитором Paul Manandise

Поль Манандиз 20 января,17:54 Чат в "Главреде"
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