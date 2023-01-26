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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Замес под Авдеевкой. Волонтеры рассказали о потерях боевиков и сил АТО
Вчера,21:18
Обстрелы боевиками позиций ВСУ и мирного населения продолжаются, сообщают блогеры.
Смена риторики. Разведчик объяснил, почему Путину не стоит ждать особых симпатий Трампа
Вчера,19:47
Трамп уже сегодня меняет свою риторику о приоритетах США, говорит Николай Маломуж.
Итоги недели. Инфраструктурный конфликт,блокада от "Самопомочі" и классовые враги Гройсмана
Вчера,18:13
Квоты на назначения в Кабмин в условиях экономической стагнации остаются серьезной проблемой.
Ан-225. Единственный и непревзойденный
Вчера,20:53
Необычное имя "Мрія" генконструктор Балабуев дал команду нанести на борт Ан-225 в ночь, за несколько часов до торжественной выкатки из цеха.
Украина — не Россия, или Язык мой — враг мой!
Вчера,21:57
В своем глазу россияне не замечают и бревна, а вот соринку в глазу украинца высмотрят обязательно.
Чат с архитектором и дизайнером одежды Наталией Фарносовой
25 января,17:29
Чат в "Главреде"
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Дезертирство в ЛНР. Боевики по дороге в "самоход" расстреляли российского офицера — разведка
00:32
Украина — не Россия, или Язык мой — враг мой!
21:57
Замес под Авдеевкой. Волонтеры рассказали о потерях боевиков и сил АТО
21:18
Ан-225. Единственный и непревзойденный
20:53
Ристалище честолюбий или бизнес-проект: почему инвесторы из Китая интересуются украинским футболом?
20:16
Смена риторики. Разведчик объяснил, почему Путину не стоит ждать особых симпатий Трампа
19:47
Испанский сбор "Динамо". Боевая ничья с "голубыми крыльями" из Южной Кореи, видео голов
18:56
Журналист об уничтоженном у Авдеевки комбате:"Грек"- бывший украинский военный, предатель
18:36
Итоги недели. Инфраструктурный конфликт,блокада от "Самопомочі" и классовые враги Гройсмана
18:13
Участники блокады оккупированного Донбасса предупредили: в случае разгона уничтожат магистрали
17:55
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Фото
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В Киеве перезахоронили останки поэта Олеся и его жены, опубликованы фото
Янтарные разборки. На Ровенщине заезжие бандиты застрелили скупщика, опубликовано видео задержания
Точно в цель. Опубликованы фото стрельб артиллеристов украинских ВМС
На Днепропетровщине на взятке поймали двух полковников-вымогателей из ГосЧС
Разбой и перестрелка в Луцке. Полицейские ранили грабителей банка, опубликованы фото
64-летняя аргентинская актриса поражает эротическими фото и подтянутой фигурой
Украинцы победили на международном фестивале снежных скульптур: опубликованы фото и видео
Стрельбы и боевые навыки. Резервисты готовятся выполнять задачи в зоне АТО, опубликованы фото
Гранатомет, тротил и гранаты. В Днепре нашли опасный тайник, опубликованы фото
На Николаевщине у местного жителя изъяли наркотики, арсенал оружия и взрывчатки, опубликованы фото
Подлость оккупантов. Опубликованы фото украинского судна, обстрелянного в Черном море снайперами РФ
На земле, в небе и на воде. На юге Украины проходят военно-морские учения, опубликованы фото
Подробности задержания россиян в "Борисполе": среди них оказались два экс-сотрудника ГРУ
В Австралии на авиашоу самолет упал в реку: есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии
Очередной взрыв в Сумах. Полиция не исключает версию теракта, опубликованы фото и видео
Политика
Главред
Высокопоставленная "крыша". Кому выгодна контрабанда на Донбассе
Ежемесячный оборот контрабанды составляет сотни миллионов долларов, говорит Николай Маломуж
28 января, 20:15
Главред
"Четкий сигнал". Экс-депутат Госдумы рассказал, почему Кремль уйдет с Донбасса
Путин напоследок дает возможность российским генералам заработать, считает Боровой.
28 января, 11:16
Украина — не Россия, или Язык мой — враг мой!
В своем глазу россияне не замечают и бревна, а вот соринку в глазу украинца высмотрят обязательно.
Вчера, 21:57
Экономика
Главред
Украинцев ждет резкое подорожание воды
Тариф на водопотребление взлетит сразу на 37% — с 9.18 грн/куб.м до 12.54 грн/куб.м.
26 января, 13:34
Главред
У Гройсмана предлагают дважды повышать цены на железнодорожные билеты
Цены на проезд в поездах планируют повышать в апреле и октябре.
25 января, 13:17
"Национализация" в ДНР. Захарченко пытается взять под контроль как можно больше финпотоков
Десятки рынков уже "перешли в государственную собственность" псевдореспублики, отметил Тымчук.
27 января, 10:45
Видео
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Испанский сбор "Динамо". Боевая ничья с "голубыми крыльями" из Южной Кореи, видео голов
Янтарные разборки. На Ровенщине заезжие бандиты застрелили скупщика, опубликовано видео задержания
Выстрел из гранатомета и пожар. На Закарпатье горел дом экс-главы областной милиции
Украинцы победили на международном фестивале снежных скульптур: опубликованы фото и видео
Португальский сбор "Шахтера": ничья с венской "Аустрией", видео голов
Оккупанты крыли силы АТО на всех направлениях, ранены 2 бойца ВСУ
В администрации Трампа рассматривают снятие санкций с России — советник
Глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке
В Австралии на авиашоу самолет упал в реку: есть жертвы, опубликованы фото и видео с места трагедии
Очередной взрыв в Сумах. Полиция не исключает версию теракта, опубликованы фото и видео
Неутешительные новости с фронта: боевики игнорируют любые договоренности
В штабе АТО рассказали плохие новости с фронта
Прокуратура открыла дело по факту блокирования ветеранами АТО ж/д на Луганщине
Боевики "крыли" Марьинку из тяжелого вооружения. Волонтеры рассказали подробности боя
Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"
Мир
Главред
МИД Германии возглавил сторонник снятия санкций с России
Ранее Зигмар Габриэль высказывался за расширение диалога с Россией.
27 января, 14:18
Главред
Российский политолог считает, что Путин завидует Лукашенко
Президенту РФ "тошно" от главы Беларуси, отметил Белковский.
27 января, 13:16
Олланд объяснил Трампу: снимать санкции с России можно только после реализации Минских соглашений
Французский лидер предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики...
Вчера, 12:16
Столица
Главред
В киевском метро коп поймал двух грабителей
Инцидент случился на станции "Гидропарк", отметили в полиции.
27 января, 14:10
Главред
За экзамены и зачет. В Киеве на взятке поймали профессора университета, опубликованы фото
Инцидент случился сегодня, отметили в прокуратуре.
26 января, 15:28
Разбился насмерть. В Киеве с 29-го этажа бизнес-центра выбросился мужчина
Трагический случай произошел около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.
Вчера, 16:39
Спорт
Ристалище честолюбий или бизнес-проект: почему инвесторы из Китая интересуются украинским футболом?
Испанский сбор "Динамо". Боевая ничья с "голубыми крыльями" из Южной Кореи, видео голов
Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии. В "Динамо" озвучили сумму трансфера
Жизнь
Главред
Уничтожение нации. Почему украинские политики муссируют вопросы языка и истории
Украинские власть имущие действуют в угоду своим политическим и клановым интересам, говорит Николай Маломуж.
Вчера, 08:05
Главред
Истории бойцов АТО. Когда в форме, рожа серьезная и прикольная фиговина на рукаве
Все-таки он нормальный мужик всегда был, руки откуда надо растут, голова на месте.
Вчера, 07:06
Замес под Авдеевкой. Волонтеры рассказали о потерях боевиков и сил АТО
Обстрелы боевиками позиций ВСУ и мирного населения продолжаются, сообщают блогеры.
Вчера, 21:18
Культура
Надежда Майная
Французький співак Paul Manandise: вже не уявляю свого життя поза межами України
"Пишаюся тим, що я є першим французом, що буде співати весь альбом українською мовою", — розповів Поль.
28 января, 13:29
Главред
Олег Скрипка об аннексии Крыма: надо было оккупировать Приднестровье, брать оружие и идти на Крым
Также музыкант упомянул о Донецке.
27 января, 14:39
Глава Каннского кинофестиваля рассказал о перспективах украинского кино на международном рынке
Голливуд ставит свой способ создания фильма, в то время как по всему миру существуют яркие и талантливые...
27 января, 15:29
Авторские колонки
Виталий Портников
25 января, 07:00
Первый подарок Китаю, или последствия выхода США из соглашения о Тихоокеанском партнерстве
Настоящим победителем в сложившейся ситуации выглядит Китай. США вывели свой "торговый авианосец" из...
Андрій Кокотюха
23 января, 10:00
Чому в Мінкульті мораль знову прирівняли до порнографії
Міністерство культури хоче зібрати всіх сексуально стурбованих людей з різних структур, у том числе —...
Алексей Рыжков
22 января, 09:32
"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна
При отсутствии офсайдов у менее мастеровитой команды велик соблазн запереться на своей половине поля...
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
31 января
11:00
задать вопрос
Андрей Шараскин ("Богема")
Сегодня
14:00
задать вопрос
Наталия Фарносова
26 января, 14:00
23
читать ответы
Paul Manandise
25 января, 12:00
32
читать ответы
Виктор Небоженко
Происшествия
Дезертирство в ЛНР. Боевики по дороге в "самоход" расстреляли российского офицера — разведка
Убийство офицера в докладе командованию корпуса представлено как потеря во время обстрела.
Сегодня, 00:32
Попытка вражеского штурма Авдеевки: ранены два мирных жителя, город остался без электроэнергии
Мужчина 1976 года рождения на момент обстрела находился во дворе.
Вчера, 15:54
Попытка взятки. С поличным задержан зампрокурора Кировоградской области
Генинспекция выходит на серьезный уровень, пишет генпрокурор.
Вчера, 15:16
VIP - Stars
Голливудскую актрису экстренно госпитализировали в психбольницу
64-летняя аргентинская актриса поражает эротическими фото и подтянутой фигурой
Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала обнаженной, опубликовано видео
Моника Беллуччи научилась доить корову ради роли
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