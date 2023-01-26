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Замес под Авдеевкой. Волонтеры рассказали о потерях боевиков и сил АТО

Украинские военные выносят раненого товарища Вчера,21:18 Обстрелы боевиками позиций ВСУ и мирного населения продолжаются, сообщают блогеры.

Смена риторики. Разведчик объяснил, почему Путину не стоит ждать особых симпатий Трампа

Вчера,19:47 Трамп уже сегодня меняет свою риторику о приоритетах США, говорит Николай Маломуж.

Итоги недели. Инфраструктурный конфликт,блокада от "Самопомочі" и классовые враги Гройсмана

Евгений Магда Вчера,18:13 Квоты на назначения в Кабмин в условиях экономической стагнации остаются серьезной проблемой.

Ан-225. Единственный и непревзойденный

Вчера,20:53 Необычное имя "Мрія" генконструктор Балабуев дал команду нанести на борт Ан-225 в ночь, за несколько часов до торжественной выкатки из цеха.

Украина — не Россия, или Язык мой — враг мой!

В Украине вновь разворачивается дискуссия о русском языке Вчера,21:57 В своем глазу россияне не замечают и бревна, а вот соринку в глазу украинца высмотрят обязательно.

Чат с архитектором и дизайнером одежды Наталией Фарносовой

Наталия Фарносова 25 января,17:29 Чат в "Главреде"
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