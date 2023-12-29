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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Итоги года. Уходящая Обезьяна
Вчера,22:16
Високосный 2016 год принес Украине немало сюрпризов и резонансных событий.
Астролог Влад Росс: Украина не вернется в прежние границы
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" Остаться бы в нынешних границах и вернуть Донбасс ", — говорит астролог.
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По стопам Лаврова. Пресс-секретарь Путина грязно выругался в телеэфире, опубликовано видео
01:32
"Все будет хорошо". Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
00:12
Итоги года. Уходящая Обезьяна
22:16
"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом
21:14
VIP итоги-2016: сын Фреймут, развод Джоллипиттов, свадьба Рики Мартина и уход Джорджа Майкла
20:14
Год за годом. Политический прогресс или деградация?
19:38
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Бронекатер, снайперские винтовки и "Хаммеры". Порошенко передал бойцам АТО новое вооружение
Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО с наступающим Новым годом, опубликованы фото
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В Николаеве мужчина открыл стрельбу по прохожим
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В Мариуполе полицейский на Ford влетел в троллейбус, есть жертва и пострадавшие
Крушение поезда в Индии: жертвы и много пострадавших, фото с места трагедии
19-летняя Виктория Петрик вышла замуж, опубликовано фото
Жуткое ДТП в Бахмуте: иномарка превратилась в груду железа, есть жертвы
Мишель Обаму назвали главной иконой стиля 2016 года
В Минобороны рассказали подробности гибели украинских воинов на Светлодарской дуге
На дне Черного моря водолазы нашли обломки российского Ту-154
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Политика
Главред
"Сдать Украину". Российский политолог объяснил, как Путин попытается обмануть Трампа
В Москве не понимают, что никакой Трамп не сможет им "сдать Украину".
Сегодня, 03:40
Надежда Майная
Володимир Цибулько: окупацією Криму Росія остаточно зруйнувала українсько-російські відносини
"У попередні роки Росія вивозила з України півмільярда гривень в якості гонорарів артистів. Тепер ці...
Вчера, 08:30
Заплатили страшную цену. Дейнега рассказал, как Украину спасли от краха
Стадо баранов голосовало за популистов, клянчило дешевый газ и ждало мессию вместо того, чтобы что-то...
Сегодня, 09:00
Экономика
Главред
Эксперт развеял миф "Газпрома": без западных технологий не может реализовать свои "потоки"
Все предыдущие "потоки" были реализованы только благодаря итальянской компании SAIPEM", говорит Михаил...
30 декабря, 15:57
Главред
Политические и военные игры. От чего зависят цены на нефть
Стоимость "черного золота" сейчас более чем в два раза ниже по сравнению с 2013 годом, отметил Гончар.
29 декабря, 14:43
Эксперт поймал Путина на лжи о строительстве газопровода в Крым
Проложить 400 км трубы — не значит построить газопровод, говорит Михаил Гончар.
Сегодня, 08:00
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По стопам Лаврова. Пресс-секретарь Путина грязно выругался в телеэфире, опубликовано видео
"Все будет хорошо". Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
"Мы вернемся с победой". Бойцы АТО с передовой опубликовали видеопоздравление с Новым годом
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Бойцы АТО поздравили украинцев с наступающим Новым годом: опубликовано трогательное видео
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Игроки сборных Украины по футболу поздравили украинцев с Новым годом: опубликовано видео
Неспокойный Донбасс. В зоне АТО на всех направлениях оживились снайперы
Напряженный 2016-й. Победа Трампа, падение Алеппо, Brexit, теракты и авиакатастрофы
Гройсман о ситуации с телеканалом "1+1": если будут проблемы, всегда поддержу
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Ситуация на Донбассе: 50 обстрелов позиций ВСУ и бой под Крутой Балкой
"Сделали несколько выстрелов — силуэт пропал". Под Авдеевкой бойцы АТО "сняли" дерзкого диверсанта
Мир
Главред
"Доигрался, подлец". Финансист объяснил, как США поставили "бетонную стену" перед Путиным
Попав под американские санкции, ФСБ и ГРУ автоматически становятся токсичными для разведок и других силовых...
Вчера, 15:55
Главред
Путин не хочет опускаться до "кухонной дипломатии" и пообещал не высылать дипломатов США
Путин не хочет создавать проблем для американских дипломатов и намерен выстраивать отношения с администрацией...
30 декабря, 15:20
По стопам Лаврова. Пресс-секретарь Путина грязно выругался в телеэфире, опубликовано видео
Песков выругался матом в эфире телеканала НТВ.
Сегодня, 01:32
Столица
Главред
В Киеве копы поймали трех грабителей
Злоумышленники отобрали вещи у несовершеннолетнего, отметили в полиции.
30 декабря, 13:55
Главред
У Кличко рассказали, как в Новогодние праздники будет работать метро и общественный транспорт
Полиция Киева совместно с Нацгвардией на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме.
29 декабря, 10:12
Стрельба в центре Киева: ранены мужчина и женщина, опубликованы фото с места трагедии
В критическом состоянии раненых доставили в 17-ю больницу.
30 декабря, 20:53
Спорт
Украинский шахматный хет-трик под занавес года: в чем причины наших успехов в мудрой игре?
Полузащитник сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Турции
В МОК анонсировали новые санкции против России из-за допинга
Жизнь
Надежда Майная
Астролог Влад Росс: Украина не вернется в прежние границы
" Остаться бы в нынешних границах и вернуть Донбасс ", — говорит астролог.
Вчера, 22:30
Анна Теряник
Рассказы волонтера. Когда у десантника развод, контузия и маленький сын
Парень всю жизнь десантником хотел стать, как в американской армии показывают.
Вчера, 07:00
Истории волонтера. Увидеть разговор отца сгоревшего танкиста с выжившим в бою
Они обнялись, долго стояли и плакали.
Сегодня, 07:00
Культура
Главред
В аэропорту Львова 300 человек спели самый известный в мире "Щедрик": опубликовано видео
Флешмоб устроили к 100-летию с даты первого концертного исполнения щедривки.
30 декабря, 17:15
Главред
Сердце матери не выдержало: умерла актриса Дебби Рейнольдс, сразу после смерти дочери Кэрри Фишер
У 84-летней актрисы случился инсульт.
29 декабря, 12:20
В Москве экстренно госпитализирован актер Константин Райкин
Ранее на гастролях в Тобольске актер повредил ногу. Артисту провели операцию под общим наркозом в местной...
30 декабря, 21:55
Авторские колонки
Виталий Портников
27 декабря, 18:13
Продажная любовь: почему ссорятся Путин и Лукашенко
С каждым днем у Путина все меньше денег на содержанок , а как заставить любить себя просто так, Путин...
Алексей Рыжков
25 декабря, 21:13
Пилигримствующий Суперкубок, или Как нам обустроить гала-матч?
Матч за Суперкубок служит рекламой новому чемпионату Украины и собирает солидную аудиторию.
Виталий Кулик
23 декабря, 00:10
Игра на понижение. Почему уголь госшахт должен стоить не менее 1700 грн за тонну
По оценкам экспертов, по состоянию на 31 декабря задолженность перевалит за 1 млрд гривен.
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
29 декабря, 16:00
25
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Владимир Цибулько
29 декабря, 10:30
23
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Владимир Фесенко
28 декабря, 14:00
25
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Владимир Огрызко
27 декабря, 10:00
21
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Михаил Гончар
Происшествия
Локальный блэкаут. В Крыму тысячи людей остались без электричества
Отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Вчера, 16:55
ДТП на Волыни. Opel слетел с трассы и врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие
За рулем автомобиля находился 19-летний житель Иваничевского района.
Вчера, 13:22
В зоне АТО поймали боевика ДНР, опубликованы фото
Боевик присоединился к незаконным вооруженным формирований террористов в апреле 2014 года.
Вчера, 12:18
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