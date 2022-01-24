Сегодня, 12:58
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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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Виктор Небоженко: у России есть полгода для решения любых своих вопросов в Украине
Сегодня,09:00
Администрации Трампа понадобится полугода, чтобы сформировать позицию по Украине. Эти полгода — самое опасное для Украины время, открывающее окно возможностей для Путина, убежден политолог.
Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"
Сегодня,11:27
Преследование активистов в Крыму — это попытка перекрыть "информационный фон" по случаю привода в ФСБ Полозова.
Украину от большой войны оберегает маленькая грань — Жебривский
Сегодня,10:04
Времена Путина сравнивают с Гитлером, но хозяин Кремля хуже, говорит Жебривский.
Воєнні журналісти: найскладніше в нашій справі — витримати баланс між "зрадою" і "перемогою"
Вчера,18:50
"Журналіст не має брати до рук зброю. Виконання цього правила якісно відрізняє нас від російських журналістів", — вважає Андрій Стельмах.
Чат с французским певцом и композитором Paul Manandise
20 января,17:54
Чат в "Главреде"
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На Луганщине боевики пугают население боевыми действиями и готовят их к эвакуации в Россию
12:47
"Морпехи" с пренебрежением относятся к боевикам ДНР и дерутся на почве национальной вражды
12:35
Дочь Валерия Меладзе поделилась подробностями своей свадьбы
12:30
В Кривом Роге собирают подписи за отзыв депутатов от "Силы людей"
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Депутат рассказал, что нужно сделать "Укрзалізниці", чтобы не повышать тарифы
12:01
В "Укроборонпроме" рассказали, почему ВСУ не получает современные украинские танки и броневики
11:57
В зеленом галстуке и очень серьёзный. Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским
11:50
"Народный фронт" возмущен надругательством над мемориалами жертвам НКВД в Быковне
11:47
Боевики "крыли" Марьинку из тяжелого вооружения. Волонтеры рассказали подробности боя
11:31
Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"
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Блокада ЛНР: ветеранов АТО поддерживают все воинские части, а генералы "топают ногами"
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Автомат, пистолеты и стреляющие ручки. В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению оружия
"Редут Богдана". Ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная
Вандалы осквернили мемориал жертвам НКВД в Быковне: опубликованы фото
Занесло на гололеде. На Тернопольщине перевернулась рейсовая маршрутка, пострадали 12 человек
Российские оккупанты потеряли на Донбассе еще один беспилотник. Упал в районе, подконтрольном ВСУ
Нападение исламистов на отель в Сомали, погибли 14 человек, еще 20 — пострадали
"Метельное утро". В Киеве бушевала стихия, опубликованы фото и видео
В Днепре на улице ранен шестилетний мальчик, пуля попала в область сердца
Протесты под Киевом. Перекрытые дороги и пылающие шины: опубликованы фото и видео
Назначения на ключевые должности в США: Помпео — глава ЦРУ, а Тиллерсон — госсекретарь
Подробности задержания "решалы" на Сумщине. "Светит" до 10 лет за решеткой
Погоня со стрельбой. В Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули", опубликованы фото и видео
Две повестки на допрос. Януковича вызвали в прокуратуру по делу о госизмене
Политика
Евгений Магда
Выборы как оружие: что замышляет Путин?
Аппетит приходит во время еды, и в России хорошо знают смысл этой присказки.
Вчера, 22:25
Главред
Генерал-разведчик раскрыл реальные планы России по Донбассу
РФ не хочет включать часть востока Украины в свой состав, считает Маломуж.
Вчера, 14:19
В Кривом Роге собирают подписи за отзыв депутатов от "Силы людей"
Депутаты регулярно прогуливают сессии горсовета и заседания комиссий, что является прямым невыполнением...
Сегодня, 12:22
Экономика
Главред
У Гройсмана предлагают дважды повышать цены на железнодорожные билеты
Цены на проезд в поездах планируют повышать в апреле и октябре.
Вчера, 13:17
Главред
Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки авто в Украину
Модель Lada Granta, которая является одним из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи...
24 января, 09:53
Депутат рассказал, что нужно сделать "Укрзалізниці", чтобы не повышать тарифы
Коррупция прогнила и в Мининфраструктуры, и в правительстве, говорит Виталий Куприй.
Сегодня, 12:01
Видео
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Боевики "крыли" Марьинку из тяжелого вооружения. Волонтеры рассказали подробности боя
Беспредел ФСБ в Крыму, очередные обыски у активистов и задержание адвоката-"экстремиста"
Блокада ЛНР: ветеранов АТО поддерживают все воинские части, а генералы "топают ногами"
В Британии назвали российский "авианосец" кораблем позора: опубликованы фото и видео
Боевики из "Града" обстреляли мирных жителей Красногоровки, а по Широкино били из БМП
Автомат, пистолеты и стреляющие ручки. В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению оружия
В Киеве накрыли банду угонщиков. Шантажировали владельцев авто, опубликовано видео
Враг поливал огнем бойцов АТО на всех направлениях, ранен один украинский военный
В России суд снова продлил арест Сущенко
Участник "Голосу країни-7" из Вьетнама поразил зрителей и тренеров знанием украинского языка
Два начальника-копа отказались от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции
Нападение исламистов на отель в Сомали, погибли 14 человек, еще 20 — пострадали
"Метельное утро". В Киеве бушевала стихия, опубликованы фото и видео
Неспокойный Донбасс. Боевики десятки раз стреляли, ранен украинский воин
Украинские военные контролируют трассу, которая ведет к Горловке — боец "Филин"
Мир
Главред
Политолог считает, что у Трампа есть три пути
Никакой президент не может единогласно править Америкой, сказал Небоженко.
Вчера, 15:26
Главред
Президент Молдовы требует вывода иностранных войск из Приднестровья
Додон заговорил о референдуме относительно статуса Приднестровья.
Вчера, 12:23
В Британии назвали российский "авианосец" кораблем позора: опубликованы фото и видео
На заявления Фэллона в России ответили, что боевые корабли РФ в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются...
Сегодня, 09:21
Столица
Главред
Вандалы осквернили мемориал жертвам НКВД в Быковне: опубликованы фото
В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий.
Вчера, 15:41
Главред
"Метельное утро". В Киеве бушевала стихия, опубликованы фото и видео
После снегопада в столице установилась солнечная погода.
Вчера, 10:40
В Киеве накрыли банду угонщиков. Шантажировали владельцев авто, опубликовано видео
Было установлено, что этим занимается профессиональная группа, сообщил Князев.
Вчера, 21:36
Спорт
На сборе в Испании "Динамо" проиграло австрийцам, видео голов
Китайцы купили футбольный клуб "Сумы"
Джошуа назвал бой с Владимиром Кличко решающим в карьере
Жизнь
Надежда Майная
Воєнні журналісти: найскладніше в нашій справі — витримати баланс між "зрадою" і "перемогою"
"Журналіст не має брати до рук зброю. Виконання цього правила якісно відрізняє нас від російських журналістів",...
Вчера, 18:50
Главред
Телевышка на Чонгаре построена. Украина начнет вещать в Крым
Сейчас проходит монтаж оборудования телевышки.
Вчера, 12:51
На Луганщине боевики пугают население боевыми действиями и готовят их к эвакуации в Россию
Населению предлагают эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, а также подготовить запас продовольствия...
Сегодня, 12:47
Культура
Главред
"Евровидение-2017": жеребьевка стран-участниц пройдет 31 января
В этот же день состоится и церемония передачи символического ключа "Евровидения" мэру Киева Виталию Кличко.
Вчера, 14:29
Главред
Писатель Андрухович: Украина перестала интересовать Европу
Писатель считает, что в Украине стабильная стагнация.
24 января, 14:36
Святослав Вакарчук назвал ключевые моменты, которые определяют будущее Украины
Для начала необходимо поставить перед собой цель.
Вчера, 09:53
Авторские колонки
Виталий Портников
Вчера, 07:00
Первый подарок Китаю, или последствия выхода США из соглашения о Тихоокеанском партнерстве
Настоящим победителем в сложившейся ситуации выглядит Китай. США вывели свой "торговый авианосец" из...
Андрій Кокотюха
23 января, 10:00
Чому в Мінкульті мораль знову прирівняли до порнографії
Міністерство культури хоче зібрати всіх сексуально стурбованих людей з різних структур, у том числе —...
Алексей Рыжков
22 января, 09:32
"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна
При отсутствии офсайдов у менее мастеровитой команды велик соблазн запереться на своей половине поля...
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
Женщина
Мужчина
Результаты
Чат
30 января
14:00
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Наталия Фарносова
Сегодня
14:00
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Paul Manandise
Вчера, 12:00
32
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Виктор Небоженко
24 января, 10:00
22
читать ответы
Андрей Стельмах и Иван Магда
Происшествия
На Светлодарской дуге пехота ВСУ немного "подровняла" передовые позиции — волонтер
Наши бойцы не нарушали Минские соглашения, отметил Мысягин.
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Автомат, пистолеты и стреляющие ручки. В Запорожье разоблачили подпольный цех по изготовлению оружия
26-летний мужчина организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший его...
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