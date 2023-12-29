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Неожиданный и негативный результат. Почему референдум по Донбассу грозит расколом Украины

Сегодня,18:38 Тотальная блокада еще больше оттолкнет жителей оккупированной территории от Украины.

Французские выборы для Украины: от прохладных отношений — к более сложным

Сегодня,17:08 Эксперты рассказали, почему для Украины не играет большой роли, кто победит на президентских выборах во Франции — Фийон или Ле Пен.

Турция не признает оккупацию украинских земель ради дружбы с Россией

Сегодня,18:05 В Турции так и не признали аннексию земель Украины.

Астролог объяснил, почему война на Донбассе не закончилась в 2016 году

Блокпост сил АТО на Донбассе, иллюстрация Сегодня,12:10 На встрече лидеров "норманского формата" в октябре 2016и года был большой шанс закончить эту войну, отметил Росс.

Тройка с минусом. Почему Рада не соответствует идеалам Майдана

Сегодня,09:04 Качество законодательной работы ВР хромает, говорит Владимир Фесенко.
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