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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
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"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна
Вчера,19:32
При отсутствии офсайдов у менее мастеровитой команды велик соблазн запереться на своей половине поля и стоять в защите все 90 минут.
Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе
Вчера,23:37
Бойцы батальона "Донбасс-Украина" за короткое время выстроили укрепрайон "под носом у противника" рядом с Горловкой.
Итоги недели. Насыщенный Давос, властные разброд и шатания и активизация Фемиды
Вчера,22:53
Гройсман, которому испортили настроение перед днем рожденья, призвал "политических истеричек" успокоиться.
Экономический форум в Давосе: услышали ли Украину?
Вчера,22:15
Успешность четырехдневного пребывания Порошенко в Давосе мы сможем оценить уже в ближайшие недели.
Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем
16 января,17:57
Чат в "Главреде"
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У Путина заявили, что "Минск" должны выполнять Киев и парни на Донбассе. Россия не при чем
02:14
У боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы"
00:42
Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе
23:37
Итоги недели. Насыщенный Давос, властные разброд и шатания и активизация Фемиды
22:53
Экономический форум в Давосе: услышали ли Украину?
22:15
Денег нет, но вы держитесь. Кремль сокращает финансовые вливания главарям ДНР
21:32
Добровольного возврата не будет. Какая судьба ожидает оккупированный Крым
20:48
ДНР катит бочку на Украину, кто отказался подписать жалобу в ООН — проверит охранка
19:58
"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна
19:32
В поддержку Украины. В более 50 стран мира прошла акция "Стоп Путин. Стоп война"
18:57
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Фото
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Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе
В поддержку Украины. В более 50 стран мира прошла акция "Стоп Путин. Стоп война"
Масштабный пожар на одесском "Привозе": опубликованы фото и видео
Подробности покушения на нардепа: обнародованы телефонные разговоры злоумышленников
В Бухаресте дотла сгорел элитный клуб: опубликованы фото и видео с места происшествия
В Киеве неизвестный застрелил адвоката
Довольный Трамп, роскошный вид Мелании и первые распоряжения президента: опубликованы фото
Мощный взрыв на рынке в Пакистане: погиб 21 человек, 40 ранены
В Италии разбился автобус с венгерскими детьми, 16 человек погибли, еще 39 пострадали
Сугробы — нипочем. В Украине прошли испытания нового броневика, опубликованы фото и видео
Крупное вымогательство. На Прикарпатье на взятке в 180 тысяч долларов попались чиновники сельсовета
Будущая невестка семейства Кардашьян похвасталась огромной грудью
Пьяное ДТП в Киеве: водитель пытался заехать на станцию метро, опубликованы фото
Клоунские костюмы и вытье на морозе. Как в ДНР издеваются над пожилыми женщинами
В Мельбурне авто намеренно направили в толпу, есть жертвы и раненые: опубликованы фото и видео
Политика
Главред
Посол Украины "позитивно пообщался" с Трампом
Чалый отметил, что ключевая задача для Украины сейчас — это обеспечение прямого контакта на высшем уровне.
Вчера, 10:41
Главред
Кремль ждет, когда в Украине все станет совсем плохо — российский журналист
Бабченко заявил, что объявлять "режимы тишины" на Донбассе нужно.
20 января, 13:31
У Путина заявили, что "Минск" должны выполнять Киев и парни на Донбассе. Россия не при чем
Песков снова заявил, что Россия не является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.
Сегодня, 02:14
Экономика
Дмитрий Снегирев
Контрабандные войны ЛНР. Почему СБУ и противники Плотницкого согласовывают свои действия
В "республике" набирает обороты противостояние между "генпрокуратурой" и охранкой.
19 января, 17:14
Главред
Медведев призвал не обольщаться. Быстрой отмены санкций Запада против России не будет
Медведев призвал чиновников не обольщаться: санкции и цены на энергоресурсы сохранятся в среднесрочной...
19 января, 13:10
Денег нет, но вы держитесь. Кремль сокращает финансовые вливания главарям ДНР
От окружения Захарченко требуют принять экстренные меры по предотвращению разворовывания финпомощи из...
Вчера, 21:32
Видео
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Масштабный пожар на одесском "Привозе": опубликованы фото и видео
Подробности покушения на нардепа: обнародованы телефонные разговоры злоумышленников
В Бухаресте дотла сгорел элитный клуб: опубликованы фото и видео с места происшествия
В Италии разбился автобус с венгерскими детьми, 16 человек погибли, еще 39 пострадали
Сугробы — нипочем. В Украине прошли испытания нового броневика, опубликованы фото и видео
Трамп принял присягу президента США и провозгласил инаугурационную речь
СБУ задержала чиновницу ЛНР, которая пыталась оформить украинскую пенсию
Эксперимент пранкера. Как в Крыму реагируют на украинский язык: опубликовано видео
В Мельбурне авто намеренно направили в толпу, есть жертвы и раненые: опубликованы фото и видео
Боевики утихли: 19 раз обстреляли позиции ВСУ, но ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе
Лобода на Новогодние и Рождественские праздники пела для российского бомонда
Главари ЛНР ввели жесткий таможенный контроль на границе с ДНР
Как в Украине Крещение отмечали: купания в проруби и скандальный марш УПЦ МП, опубликованы фото и видео
Боевик ДНР-россиянин рассказал о "службе": гнобят и унижают, опубликовано видео допроса
Известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией
Мир
Главред
Довольный Трамп, роскошный вид Мелании и первые распоряжения президента: опубликованы фото
Сразу же после вступления на пост президента Трамп направил в Сенат предложения по назначениям на посты...
Вчера, 11:57
Главред
Трамп принял присягу президента США и провозгласил инаугурационную речь
Трамп принес присягу на ступенях Капитолия в центре Вашингтона.
20 января, 20:17
В США началась масштабная кампания за импичмент Трампа
Петиция за отстранение Трампа от власти уже набрала почти 86 тыс. подписей.
Вчера, 18:30
Столица
Главред
В Киеве на взятке поймали трех судебных экспертов
Инцидент случился вчера, решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
19 января, 11:32
Главред
Очередное жуткое убийство женщины в Киеве: преступник задержан
На теле женщины судмедэксперт обнаружил многочисленные синяки, вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая...
19 января, 10:12
В Киеве неизвестный застрелил адвоката
46-летний адвокат Валерий Рыбальченко возвращался с работы домой.
Вчера, 12:44
Спорт
"Футбол на траве" от Марко ван Бастена, или Почему Игра без офсайдов — абсурдна
Полузащитник сборной Швеции отказался от перехода в "Динамо" — СМИ
Менеджер о бое Владимир Кличко — Джошуа: самый прибыльный в Европе
Жизнь
Главред
Боевики отказываются воевать и массово пишут рапорта на увольнение — разведка
Боевики ДНР отказывают продлевать контракты на службу, а командование проводит с ними "усиленную воспитательную...
Вчера, 14:30
Анна Теряник
Истории бойцов АТО. Почему безногий инвалид войны жил полноценной жизнью
Протезы всегда ассоциировались с искусственной неподъемной ногой, которая снималась вместе со штаниной...
Вчера, 07:05
Медленно, но идем вперед. Грузинские контрактники провели идеальную операцию на Донбассе
Бойцы батальона "Донбасс-Украина" за короткое время выстроили укрепрайон "под носом у противника" рядом...
Вчера, 23:37
Культура
Главред
Известный писатель рассказал, как Украине победить в войне с Россией
Чтобы вернуть оккупированные территории, Украина должна выработать твердую гуманитарную политику, говорит...
19 января, 12:50
Главред
Преимущества и козыри. Что даст Украине проведение "Евровидения-2017"
Украина обладает такими особенности и преимуществами, которые для мира могут оказаться неожиданными,...
19 января, 11:09
Больше кислорода. Почему украинским артистам не нужна Россия, чтобы прославиться
Украинская площадка является более перспективной и привлекательной, говорит Владимир Цибулько.
Вчера, 13:38
Авторские колонки
Виталий Портников
17 января, 22:40
Трамп и Путин. Первый провал
Кремль вступил в полемику с Трампом, не дожидаясь инаугурации нового президента США и отметая сходу его...
Виталий Кулик
16 января, 21:58
В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти
У Киева должен работать только один принцип: ничего личного, только бизнес.
Татьяна Катриченко
16 января, 21:18
Крымские дела: прорвать информационную блокаду
Законы РФ расплывчаты, и любой может оказаться террористом или экстремистом. Для этого не надо быть даже...
Опрос
Должен ли Сергей Ребров оставаться главным тренером «Динамо» после того, как его команда пятый раз потеряла очки в чемпионате.
Ребров дважды приводил «Динамо» к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер
Ребров должен остаться. Сам напартачил — пусть исправляет
Это футбол — все бывает. Пусть остается
Пусть закончит первый круг и уходит
Реброва нужно немедленно менять, а то "Динамо" и «бронзу» упустит
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Чат
26 января
14:00
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Paul Manandise
24 января
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Андрей Стельмах и Иван Магда
23 января
15:00
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Николай Маломуж
20 января, 10:00
33
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Протоиерей Георгий Коваленко
Происшествия
Масштабный пожар на одесском "Привозе": опубликованы фото и видео
По словам очевидцев, возгорание произошло в обувном ряду.
Вчера, 18:12
СБУ предотвратила убийство нардепа: к покушению причастны спецслужбы России
Задержанные намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата.
Вчера, 15:06
На Львовщине взорвался дом, есть пострадавшие
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Дочь Майкла Джексона стала похожа на Мадонну
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