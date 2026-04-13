Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадили

Валерию Чекалину надели наручники в зале суда.

Российский суд огласил приговор Артему Чекалину — бывшему супругу известной блогерши и ведущей Лерчек. Как сообщают росСМИ, он был признан виновным в выводе более чем 250 миллионов рублей из РФ.

Бывший супруг поддерживал онкобольную Валерию Чекалину и заботился об их троих общих детях. Несмотря на то, что исполнение приговора Лерчек, которая также обвинялась в финансовых махинациях, отложили из-за состояния ее здоровья, ее бывшему супругу не удалось добиться оправдательного или смягченного приговора. Артема приговорили к 7 годам колонии и крупному штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Экс-супруга российской ведущей взяли под стражу прямо в зале суда. Он был готов к такому исходу — рядом с ним на заседании заметили сумку, вероятно, с вещами. Чекалину надели наручники сразу после оглашения приговора.

Перед заседанием Артем заявил, что был готов к любому исходу и предупредил детей о том, что может не вернуться домой.

"Иду сегодня с тяжелым сердцем. На выходных пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой. Были слезы", — заявил Чекалин.

Лерчек — рак

Суд освободил Валерию Чекалину из-под домашнего ареста и приостановил судебный процесс после того, как в марте у нее выявили рак желудка четвертой стадии. За время следствия, начавшегося в октябре 2024 года, Чекалины развелись, а Валерия родила четвертого ребенка от нового избранника, Луиса Сквиччиарини.

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

