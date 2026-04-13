"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращении

Кристина Трохимчук
13 апреля 2026, 14:39
Олег Винник обвинил журналистов в распространении недостоверной информации.
Обращение Олега Винника к прессе
Обращение Олега Винника к прессе / коллаж: Главред, скрин из видео, фото: tiktok.com, Олег Винник

Известный певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения выехал в Германию, записал резкое обращение к представителям СМИ. Видео появилось на страничке артиста в TikTok.

Винник на русском языке обрушился с обвинениями на "желтую прессу", которая якобы публикует о нем неправдивую информацию. Певец аргументировал переход на язык агрессора тем, что его должны понимать как украинские, так и российские журналисты. Он пожаловался, что материалы СМИ разрушают его репутацию.

Олег Винник сейчас
Олег Винник сейчас / скрин из видео

"К сожалению, в этот большой праздник, Пасху, я вынужден сделать это заявление. Если у некоторых нет ничего святого, мой ответ должен прозвучать именно сегодня. Дорогая, уважаемая желтая пресса, вы уже пересекли все границы: поток лживой информации, искаженных фактов и откровенного абсурда – это уже не журналистика. Ваши высказывания не подкреплены ни фактами, ни аргументами, у вас нет просто-напросто правды обо мне. Это бьет не только по моей репутации, но и по моей чести", — заявил Олег.

В самом видео артист не привел ни одного конкретного факта неправдивой информации о себе, но сам обвинил СМИ в отсутствии аргументов и начал угрожать журналистам судебными преследованиями.

"Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное – это ваши выдумки. С этого момента я не хочу это все терпеть и все неправдивое, все необоснованное обо мне сказанное будет передаваться моим адвокатам и рассматриваться в суде", — пригрозил Винник.

@olegg.vynnyk.original Заявление на этом языке — чтобы его одинаково чётко услышали и поняли как украинские, так и российские СМИ. Хватит лжи и манипуляций. Дальше — только через адвокатов. #ОлегВинник#факты#рек#україна#новости♬ Originalton - Olegg Vynnyk
Ранее Главред сообщал, что популярный украинский актер Тарас Цимбалюк попал в ДТП на территории одного из столичных жилых комплексов. Свидетели происшествия утверждают, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также Бритни Спирс приняла решение пройти курс реабилитации для борьбы с зависимостями. Согласно данным инсайдеров, певица осознала критичность ситуации и признала, что "достигла дна". Решение артистки поддержали люди из близкого окружения.

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

