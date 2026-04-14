Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

Руслана Заклинская
14 апреля 2026, 02:24
Священник ПЦУ Георгий Коваленко рассказал, уместно ли использовать патриотические лозунги в качестве ответа на пасхальное поздравление.
Можно ли менять традиционное приветствие на Пасху во время войны

Вы узнаете:

  • Допустимо ли отвечать на "Христос воскрес!" словами "Воскреснет Украина!"
  • Какой ответ считается традиционным и правильным
  • Откуда происходит лозунг "Воскреснет Украина!"

Во времена испытаний религиозные традиции часто переплетаются с национально-освободительными лозунгами. Сегодня все чаще вместо традиционного ответа на пасхальное приветствие "Христос воскрес!" можно услышать ответ "Воскреснет Украина!". Является ли такая замена допустимой, рассказал в интервью Главреду ректор Открытого православного университета, священник ПЦУ Георгий Коваленко.

По словам священника, эти фразы не противоречат друг другу, однако имеют разную смысловую нагрузку. Традиционный ответ "Воистину воскрес!" остается основным, ведь он непосредственно касается христианской веры в Воскресение Христа.

видео дня

В то же время лозунг "Воскреснет Украина!" имеет историческое происхождение. Он возник еще во времена освободительной борьбы и использовался, в частности, в период борьбы украинцев за государственность.

"Это был лозунг и времен УПА, и начала ХХ века, когда украинцы якобы теряли государство, но продолжали верить в то, что Украина и наша идентичность будут существовать. Сейчас Украина существует и борется. Поэтому сейчас, произнося этот лозунг, мы должны вкладывать в него следующий смысл: наша война – за будущую Украину, которую мы хотим видеть, которой, возможно, у нас еще не было, потому что даже в 1991 году не все было в порядке, за Украину, которую мы хотим передать потомкам и которая будет достойна того, чтобы донести ее до стен Небесного Иерусалима", – отметил Георгий Коваленко.

Православный календарь на апрель
Православный календарь на апрель

Георгий Коваленко советует не заменять традиционный ответ, а дополнять его.

"Не думаю, что эти два лозунга противоречат друг другу. Но я бы советовал отвечать на "Христос воскрес!" "Воистину воскрес!", а дальше уже добавлять какие-то актуальные сегодня вещи. Точно так же, когда мы отпеваем наших героев, мы произносим "Герои не умирают!" и одновременно говорим "Христос воскрес!". Мы верим в вечную жизнь, ценность жертвы ради спасения ближнего и в то, что у Бога нет мертвых, у него все живы", - добавил священник.

Священник подчеркивает, что главное — не противопоставлять эти выражения, а наполнять их более глубоким смыслом. Ведь Воскресение Христово является основой веры, которая дает надежду не только отдельному человеку, но и целому народу, который сегодня борется за свое будущее.

Ранее Главред рассказывал, что пасхальная корзина имеет символическое значение, а красное вино, в частности кагор, символизирует тело и кровь Христа. Священник ПЦУ Георгий Коваленко объяснил, что вино можно освящать и приносить в храм для богослужений, но его следует употреблять умеренно.

Накануне Пасхи многие украинцы интересуются, когда не стоит печь паски, чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Несмотря на отсутствие строгих церковных запретов, в народе сохранились устоявшиеся обычаи, которых придерживаются верующие.

Традиционный кулич не содержал сахарной пудры или красителей — его украшали узорами из теста, каждый из которых имел символическое значение. Перед выпечкой его смазывали яйцом, чтобы он был румяным и блестящим.

О личности: Георгий Коваленко

Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха священник протоиерей Георгий Коваленко пасхальные праздники ПЦУ Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
23:58Война
23:53Синоптик
22:30Синоптик
Популярное

Ещё
Последние новости

03:00

02:24

13 апреля, понедельник
23:58

23:53

23:01

22:30

22:10

22:00

21:22

21:12

20:14

19:46

19:29

19:23

19:10

18:47

18:27

17:44

17:34

16:49

16:48

16:40

16:31

16:18

16:12

15:54

15:47

15:31

15:09

14:53

14:48

14:39

14:39

14:23

13:49

13:38

13:24

12:58

12:45

12:15

12:14

12:03

11:55

11:50

11:20

11:13

11:01

10:58

10:26

10:19

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять