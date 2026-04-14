Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

Священник ПЦУ Георгий Коваленко рассказал, уместно ли использовать патриотические лозунги в качестве ответа на пасхальное поздравление.

Можно ли менять традиционное приветствие на Пасху во время войны

Во времена испытаний религиозные традиции часто переплетаются с национально-освободительными лозунгами. Сегодня все чаще вместо традиционного ответа на пасхальное приветствие "Христос воскрес!" можно услышать ответ "Воскреснет Украина!". Является ли такая замена допустимой, рассказал в интервью Главреду ректор Открытого православного университета, священник ПЦУ Георгий Коваленко.

По словам священника, эти фразы не противоречат друг другу, однако имеют разную смысловую нагрузку. Традиционный ответ "Воистину воскрес!" остается основным, ведь он непосредственно касается христианской веры в Воскресение Христа.

В то же время лозунг "Воскреснет Украина!" имеет историческое происхождение. Он возник еще во времена освободительной борьбы и использовался, в частности, в период борьбы украинцев за государственность.

"Это был лозунг и времен УПА, и начала ХХ века, когда украинцы якобы теряли государство, но продолжали верить в то, что Украина и наша идентичность будут существовать. Сейчас Украина существует и борется. Поэтому сейчас, произнося этот лозунг, мы должны вкладывать в него следующий смысл: наша война – за будущую Украину, которую мы хотим видеть, которой, возможно, у нас еще не было, потому что даже в 1991 году не все было в порядке, за Украину, которую мы хотим передать потомкам и которая будет достойна того, чтобы донести ее до стен Небесного Иерусалима", – отметил Георгий Коваленко.

Георгий Коваленко советует не заменять традиционный ответ, а дополнять его.

"Не думаю, что эти два лозунга противоречат друг другу. Но я бы советовал отвечать на "Христос воскрес!" "Воистину воскрес!", а дальше уже добавлять какие-то актуальные сегодня вещи. Точно так же, когда мы отпеваем наших героев, мы произносим "Герои не умирают!" и одновременно говорим "Христос воскрес!". Мы верим в вечную жизнь, ценность жертвы ради спасения ближнего и в то, что у Бога нет мертвых, у него все живы", - добавил священник.

Священник подчеркивает, что главное — не противопоставлять эти выражения, а наполнять их более глубоким смыслом. Ведь Воскресение Христово является основой веры, которая дает надежду не только отдельному человеку, но и целому народу, который сегодня борется за свое будущее.

О личности: Георгий Коваленко Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блогер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православие в Украине", бывший глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года — священник ПЦУ, пишет Википедия.

