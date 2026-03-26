Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Руслана Заклинская
26 марта 2026, 18:08
Священник ПЦУ Юлиан Тимчук развеял мифы о начале огородных работ.
Почему нельзя сажать огород до Благовещения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Когда начинать весенние сельскохозяйственные работы
  • Почему работу на огороде советуют начинать после Благовещения
  • Это суеверие или практическое правило

С приходом весны для многих украинцев актуальным становится вопрос начала сельскохозяйственных работ. Вокруг церковных праздников существует немало народных поверь, в частности относительно того, когда именно можно начинать работы на земле. Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук в своем TikTok-блоге расставил точки над "і" в этом вопросе.

В частности, отец Юлиан прокомментировал распространенное мнение о том, что работать на огороде стоит начинать только после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. По его словам, в этой традиции нет ничего магического или суеверного — это сугубо практический подход опытных хозяев.

Священник подчеркивает, что запрет работать в земле до Благовещения основан на многолетних наблюдениях за природой. Именно в этот период наступает время, когда земля наконец прогревается до нужного состояния.

"Это не суеверие, это такая практичность верующих людей. Благовещение наступает в то время, когда земля должна достичь 5-7 градусов тепла. Именно такая температура нужна, чтобы семена могли прорастать", - пояснил Юлиан Тимчук.

Когда земля прогревается до необходимого уровня, люди традиционно начинают активные работы. Поскольку этот температурный порог обычно приходится именно на дни после Благовещения, мудрые хозяева закрепили это как правило: "После Благовещения нужно идти работать".

Как сообщал Главред, у верующих часто возникает вопрос, можно ли есть мясо во время поста. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук подчеркнул, что прямого запрета в Библии нет, но пост основан на опыте святых и тренирует силу воли.

Также, по его словам, во время Великого поста слушать музыку разрешено, однако важно обращать внимание на ее содержание. Священник отметил, что музыка должна приносить духовную пользу и положительно влиять на мысли.

Вместе с тем с началом поста верующие часто интересуются, можно ли работать в первую неделю. Священник объяснил в TikTok, что пост не запрещает работать.

О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Главное за день

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

19:28Фронт
Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

19:25Фронт
Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

18:33Война
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый день

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

19:44

Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

19:41

Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

19:28

Украина — Швеция: онлайн-трансляция решающего матча за выход на ЧМ-2026

19:28

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

19:25

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
19:18

Чак Норрис умирал дважды: что происходило с актером

19:10

Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл планмнение

19:00

Что приготовить на Пасху — идеальное меню для праздничного стола

18:57

"Выдерну его": Киркоров пожаловался на зависимого сына

Реклама
18:54

Тепло с Балкан идет на Львовщину: когда потеплеет до +17

18:33

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

18:27

Снаряды под вопросом: Трамп заговорил о перенаправлении боеприпасов для Украины

18:25

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

18:08

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"Видео

18:06

Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигурыВидео

17:36

Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

17:35

Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивилаВидео

17:20

Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно немедленно убрать из гостиной весной

17:13

"В розыске": известного артиста задержали ТЦК в Чернигове

17:12

Получится идеально обжаренный лук: щепотку чего следует добавить прямо на сковороду

Реклама
17:07

Гороскоп на апрель 2026: один знак зодиака станет героем месяцаВидео

16:57

Желтизна и разводы исчезнут за считанные минуты: как вымыть окна до блескаВидео

16:33

На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информируетВидео

16:32

Закончится ли война в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений

16:31

В Ровенскую область надвигается потепление: синоптики назвали дату смены погоды

16:04

"Это был маразм": предательница Марченко "решила учить" Игоря Кондратюка

15:55

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

15:54

В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

15:51

Житомирскую область охватит резкое потепление: когда ожидается +20 градусов

15:46

Олень Борис выжил, но лишился рогов после аварии: как он выглядит сейчасВидео

15:46

Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026: алмазный и радужный эффектВидео

15:30

Партия Гетманцева, Кима, Терехова и Вилкула обошла "Слугу народа" по результатам опроса СОЦИС

15:10

Собаки сбежали от похитителей и преодолели 17 километров — трогательная история

14:44

Никакой не "творог": как на украинском правильно назвать этот кисломолочный продукт

14:39

Довольный "тамбовский волк" Жидков появился на свежем фото с женой

14:21

Гороскоп Таро на завтра 27 марта: Близнецам - настойчивость, Стрельцам - слушать

14:17

"Заменила все документы": LELEKA отказалась от своей фамилии

14:09

В Украине подорожает одна валюта: когда ожидать скачка курса

13:53

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

13:51

РФ начала весеннее наступление: сержант раскрыл детали

Реклама
13:25

Ким о будущем Вооруженных сил: Я сторонник контрактной армии

13:15

Спасет сад от болезней и вредителей: чем и когда опрыскивать деревья весной

13:11

Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

13:07

"Спрашивают о любимых": Билык сделала неожиданный шаг для Дикусара

12:27

Украина - на грани финансовой катастрофы: НБУ предупредил о новом ударе по кошелькам

12:21

Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

12:11

Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

12:08

Как стильно украсить пасхальный стол по-украински: шеф-повар дала совет

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

11:48

Уже в 2026 году: РФ готовит военные операции в странах НАТО, подробности

