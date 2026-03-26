Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над 'і'

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук развеял мифы о начале огородных работ.

Почему нельзя сажать огород до Благовещения

С приходом весны для многих украинцев актуальным становится вопрос начала сельскохозяйственных работ. Вокруг церковных праздников существует немало народных поверь, в частности относительно того, когда именно можно начинать работы на земле. Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук в своем TikTok-блоге расставил точки над "і" в этом вопросе.

В частности, отец Юлиан прокомментировал распространенное мнение о том, что работать на огороде стоит начинать только после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. По его словам, в этой традиции нет ничего магического или суеверного — это сугубо практический подход опытных хозяев.

Священник подчеркивает, что запрет работать в земле до Благовещения основан на многолетних наблюдениях за природой. Именно в этот период наступает время, когда земля наконец прогревается до нужного состояния.

"Это не суеверие, это такая практичность верующих людей. Благовещение наступает в то время, когда земля должна достичь 5-7 градусов тепла. Именно такая температура нужна, чтобы семена могли прорастать", - пояснил Юлиан Тимчук.

Когда земля прогревается до необходимого уровня, люди традиционно начинают активные работы. Поскольку этот температурный порог обычно приходится именно на дни после Благовещения, мудрые хозяева закрепили это как правило: "После Благовещения нужно идти работать".

Как сообщал Главред, у верующих часто возникает вопрос, можно ли есть мясо во время поста. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук подчеркнул, что прямого запрета в Библии нет, но пост основан на опыте святых и тренирует силу воли.

Также, по его словам, во время Великого поста слушать музыку разрешено, однако важно обращать внимание на ее содержание. Священник отметил, что музыка должна приносить духовную пользу и положительно влиять на мысли.

Вместе с тем с началом поста верующие часто интересуются, можно ли работать в первую неделю. Священник объяснил в TikTok, что пост не запрещает работать.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

