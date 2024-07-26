Как сохранить хлеб свежим и хрустящим на 14 дней: эксперт поразил методом

Почему хлеб быстро портится и где нужно его хранить - Главред собрал полезные советы.

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Сколько можно хранить хлеб / коллаж: Главред, фото: unsplash

Причина того, что хлеб так быстро плесневеет, заключается в том, как его хранили. Пекарь Эмили Раффа, которая создала блог о еде The Clever Carrot, раскрыла несколько своих лучших советов относительно того, как дольше хранить хлеб. Она объяснила, что тепло от кухонной техники часто является причиной преждевременного старения хлеба, передает Mirror.

"Много лет назад мы хранили хлеб в полиэтиленовом пакете, в ящике между посудомоечной машиной и холодильником. Избыток тепла от таких приборов, а также влага, запертая в полиэтиленовом пакете, создали идеальную бурю для роста плесени. Все в том ящике было покрыто зелеными волосатыми пятнами - булочки, лепешки, хлеб с изюмом - что угодно", - Эмили посоветовала хранить буханку в прохладном и сухом месте. Оно должно быть подальше от любых источников тепла или влаги, поэтому избегайте духовки, плиты, холодильника или даже вазы с фруктами.

Почему нельзя хранить хлеб рядом с фруктами

Определенные фрукты, такие как бананы и яблоки, выделяют газ этилен, что вызывает созревание, которое может быстро испортить ваш хлеб. Когда фрукты созревают, они выделяют влагу, которая может создать душную атмосферу и идеальную для размножения плесени.

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Хлеб для сэндвичей прекрасно подходит в полиэтиленовом пакете, поскольку он удерживает влагу, сохраняя корочку мягкой, но не закрывайте пакет слишком плотно, чтобы избежать плесени.

Эмили считает, что бумажные пакеты являются идеальным вариантом для тех изысканных рулетов с бриошами и мягких булочек, поскольку они пропускают воздух. Однако она предостерегает, чтобы не пропускать слишком много воздуха, что может привести к несвежести.

Она также рассказала, что приобретенный в магазине хлеб можно хранить при комнатной температуре от 2-4 дней и до 14 дней в холодильнике. Чтобы сохранить идеальную текстуру, Эмили советует разогреть хлеб в духовке при 150 градусах перед подачей. Она уверяет, что охлаждение защитит от плесени и сохранит хлеб свежим дольше, чем оставить его на прилавке.

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