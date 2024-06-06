Вкусный и освежающий: как сделать квас из хлеба - рецепт, который приятно удивит

Домашний квас - отличная альтернатива сладким газированным напиткам. Он прекрасно освежает и имеет неповторимый вкус.

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Как приготовить квас из черного хлеба в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В летнее время прохладный квас отлично утоляет жажду, избавляет от усталости и быстро восстанавливает силы. К тому же, этот вкусный и натуральный напиток можно легко приготовить. Мы нашли для вас отличный рецепт, благодаря которому вы сможете приготовить квас из черного хлеба в домашних условиях.

Как делают квас

Рецептов, как приготовить квас есть много, но все они очень просты. Основными ингредиентами считаются: ржаной или черный хлеб, вода, сахар, дрожжи. Также можно добавлять изюм, лимонную кислоту, цедру лимона и мяту - это придаст вашему напитку интересный вкус.

Как изготовить хлебный квас в домашних условиях

Предлагаем вашему вниманию рецепт кваса из хлеба на дрожжах, которым поделился автор YouTube канала "Семейка S".

Вам нужно взять такие ингредиенты:

ржаной хлеб - 0,5 кг;

вода - 4-5 л;

сахар - 130 гр;

прессованные дрожжи - 10 гр;

изюм - 30 гр.

Хлеб нужно нарезать на небольшие куски, выложить на противень и отправить в разогретую духовку на 15 минут. Когда сухари из хлеба будут готовы, помещаем их в 3 л. банку и заливаем двумя литрами кипятка. Данную смесь нужно оставить на 4 часа, чтобы хлеб отдал весь свой вкус.

Когда время вышло, нужно перелить жидкость в другую посудину с помощью сита. Это делается для того, чтобы отделить хлеб от воды. Важно: из хлеба нужно хорошо выдавить всю жидкость, так вкус станет более насыщенным.

Добавим, что хлебную смесь можно использовать повторно. Ее нужно залить тем же количеством горячей воды и оставить настаиваться.

В процеженную смесь добавляем сахар, изюм, дрожжи и тщательно перемешиваем. После этого ставим все в теплое место на 1 час, чтобы дрожжи начали работать. Когда время вышло, ставим квас в холодильник на несколько часов. Вкусный домашний напиток готов!

Сколько настаивать квас в домашних условиях

Весь процесс приготовления может занять почти 24 часов, но лучше настаивать такой квас 1,5-2 суток. Тогда вкус напитка вас приятно удивит.

Смотрите видео, как приготовить квас из черного хлеба в домашних условиях:

Что известно о YouTube канале "Семейка S"? Канал "Семейка S" создали Руся и Саша - семейная пара. Семейка любит что-то придумывать, делать своими руками и вкусно поесть, поэтому есть чем поделиться, что рассказать и возможно в чем-то даже научить, говорится в описании канала. На них уже подписались более 2 тысяч пользователей.

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