УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

Руслана Заклинская
15 апреля 2024, 10:02
Многие считают, что потребление горячего хлеба может негативно повлиять на здоровье, однако мало кто может объяснить причину.
Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы
Почему нельзя есть горячий свежий хлеб / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Аромат свежеиспеченного хлеба с румяной корочкой соблазняет многих. Однако, важно знать, что употребление горячего хлеба может иметь негативные последствия для здоровья.

Многие люди убеждены, что употребление горячего хлеба может быть опасным для здоровья, но немногие могут объяснить причины этого мнения.

Вас также может заинтересовать материал Главреда: Рахат-лукум: из чего делают экзотическое лакомство и кому его нельзя есть.

видео дня

Почему нельзя есть горячий свежий хлеб

Существует несколько причин, почему не рекомендуется есть горячий хлеб:

  1. Пищеварительная система не готова: Горячий хлеб трудно переваривается желудком. Это может привести к дискомфорту, вздутию живота, изжоге и другим проблемам с пищеварением.
  2. Опасность ожогов: Горячий хлеб может обжечь слизистую оболочку рта, пищевода и желудка, что может привести к боли, язвам и другим проблемам.
  3. Риск заворота кишок: Употребление горячего хлеба на пустой желудок может увеличить риск кишечной непроходимости (заворота кишок), особенно у людей, которые имеют склонность к этой проблеме.

Что такое заворот кишок?

Кишечная непроходимость, также известная как заворот кишок, является серьезным медицинским состоянием, которое характеризуется обструкцией одной из частей кишечника. Это заболевание может проявиться в виде частичной или полной непроходимости кишечника, блокируя движение пищи и жидкостей, пишет Центр семейной медицины.

Почему горячая выпечка вредна

Горячий хлеб фактически является еще недопеченным. После его выпекания тесто продолжает доходить до необходимой кондиции. Следовательно, горячий хлеб содержит в себе тесто, которое можно сложнее переварить, пишет davidwalbert.

Свежий хлеб может вызвать проблемы с пищеварением. Желудок с трудом переваривает горячий хлеб, что может привести к обострению гастрита и язвенной болезни желудка.

Самая большая опасность свежеиспеченного горячего хлеба заключается в дрожжах, которые являются основным ингредиентом. Они создают благоприятную среду для размножения бактерий. Это может стать причиной процессов брожения в желудке, что способствует образованию лишних газов, дискомфорта и боли.

Почему раньше горячий хлеб не вызывал таких неприятных ощущений

Это может быть связано с изменением рецептуры и технологии приготовления хлеба. Ранее для его производства использовались натуральные закваски, тогда как современные технологии предусматривают применение синтетических дрожжей, что может влиять на пищеварение.

Когда можно есть хлеб после выпекания

Рекомендуется подождать, пока хлеб полностью остынет, прежде чем его есть. Это обычно занимает около часа после выпекания. Тогда риск раздражения желудка и кишечника минимизируется.

Идеальной альтернативой является употребление вчерашнего хлеба, когда дрожжи потеряли свою активность и вредное воздействие на организм уменьшается.

Почему нельзя есть горячие булочки

Горячие булочки, как и хлеб, не рекомендуется есть сразу после выпекания по тем же причинам, что и горячий хлеб. Их следует охладить до комнатной температуры, прежде чем употреблять.

Во-первых, свежеиспеченные булочки могут спровоцировать гастрит из-за повышенной кислотности в желудке, возникающей вследствие процесса брожения дрожжей в хлебе. Во-вторых, употребление булочек из печи может привести к газообразованию и дискомфорту в кишечнике из-за влияния дрожжей на микрофлору кишечника.

Что делать с хлебом сразу после выпекания

После выпекания хлеба стоит подождать, пока он немного остынет, а затем нарезать его на порции и потреблять.

Чтобы хлеб остыл правильно, рекомендуется:

  1. Вынуть хлеб из формы. После выпекания выньте хлеб из формы.
  2. Переложить на решетку хлеб, чтобы он остыл со всех сторон.
  3. Накройте хлеб полотенцем или пакетом, пока он остынет. Это поможет сохранить влагу в хлебе и предотвратит его высыхание.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб пища продукция продукты питания интересные новости
Реклама

Главное за день

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известно

11:35 Украина
"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

11:30 Украина
"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

10:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом 6045

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

На Иисуса похож : Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы 5757

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль 3563

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей 3435

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

Последние новости

11:42

Будет сиять, как из магазина: как почистить серебро в домашних условиях

11:35

Оккупанты ударили ракетой по жилым многоэтажкам в центре Славянска: что известноФотоВидео

11:30

"Давайте в аренду": Кулеба ответил, могут ли польские Patriot прикрывать запад Украины

11:24

Екатерина Бужинская показала редкое фото с 17-летней дочерью, которая с ней не живет

10:58

"Нет резервов для ротации": майор ВСУ отреагировал на закон о мобилизации

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
10:58

Чемпион-путинист устроил истерику из-за "беспредела" МОК перед Олимпиадой-2024

10:51

Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 апреля: Кроликам - риск потерять все, Обезьянам - невероятная удача

10:09

"Убивают Украину": Стивен Кинг жестко разругал республиканцев в США

Реклама
10:02

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

09:55

Церковный праздник 16 апреля: что нельзя делать в день трех святых мучениц

09:45

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

09:31

Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

09:30

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

09:22

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

08:48

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

08:47

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

Реклама
06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:03

Запад боится России, но не Иранамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

04:05

РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

03:32

Передача Украине дополнительных систем ПВО: экс-советник главы ОП назвал сроки

03:00

8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

02:00

До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

01:20

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

00:26

Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

14 апреля, воскресенье
23:48

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

23:00

Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

22:09

Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

21:50

Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

21:37

Война Израиля и Ирана: чего ждать Украинемнение

21:05

"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

Реклама
18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять