Женщина за 4 часа приготовила квас, как в СССР: себестоимость смешная

Женщина приготовила квас, который по вкусу сильно похож на тот напиток, который был популярен в СССР.

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Как приготовить вкусный квас / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Квас - один из самых популярных и традиционных напитков во многих странах. Люди в сети делятся рецептами необычного варианта этого напитка - в качестве основного ингредиента они используют цикорий.

Мы подсмотрели, как одна женщина приготовила квас, который по вкусу сильно похож на тот напиток, который был популярен в СССР, но внесли некоторые коррективы для более яркого вкуса.

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Для приготовления кваса из цикория вам потребуются следующие ингредиенты:

3 столовые ложки цикория;

6-7 столовых ложек сахара;

10 г сухих дрожжей или можно отрезать 10мм от пачки с обычными (с ними квас получается вкусней);

3 литра воды;

Лимонная кислота на кончике чайной ложки.

Шаг 2: Приготовление цикориевого кваса

Удобней всего делать квас в бутылке (3л) или в банке. Прежде всего нужно активировать дрожжи. Разбавьте их в небольшом количестве теплой воды. Далее наполняем вашу емкость: добавляем цикорий, сахар, лимонную кислоту и дрожжи. Заливаем все кипяченой, но теплой водой - это важно.

Перемешиваем содержимое и выставляем в теплое место. Летом бутылку можно оставить на улице, где на нее будут попадать солнечные лучи.

Уже через 3-4 час тару с квасом можно ставить в холодильник, а еще через 1,5-2 - наслаждаться напитком.

Смотрите видео о том, как приготовить квас из цикория:

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