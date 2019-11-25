Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: дата выхода и промо

Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия дата выхода/ АМС

Сериал Ходячие мертвецы со второго сезона традиционно делится на 2 части - по 8 серий. Когда выходит продолжение сериала Ходячие мертвецы - 9 серия 10 сезона - читай в нашем материале.

Последняя 8 серия закончилась весьма угрожающе для всех наших любимых героев - так что в 9 серии может быть кульминация сюжета, которая приведет з новому повороту повествования.

В конце 8 серии Дэрил с Кэрол взяли с собой "команду разведки" и пошли искать орду Шепчущих, но попали в опасную ситуацию. Тем временем, у Мишон появилась возможность раз и навсегда покончить с надоевшими Шепчущимися.

К тому же, интригой остается, куда пропала Лидия, и чем занимается Ниган, который попал в ряды Шепчущихся.

Традиционно вторая часть сезона выходит в феврале - по статистике это выглядит так:

Сезон 2 дата выхода 9 серии: февраль 12, 2012

Сезон 3 дата выхода 9 серии: февраль 10, 2013

Сезон 4 дата выхода 9 серии: февраль 9, 2014

Сезон 5 дата выхода 9 серии: февраль 8, 2015

Сезон 6 дата выхода 9 серии: февраль 14, 2016

Сезон 7 дата выхода 9 серии: февраль 12, 2017

Сезон 8 дата выхода 9 серии: февраль 25, 2018

Сезон 9 дата выхода 9 серии: февраль 10, 2019

Так что очень вероятно, что 9 серия 10 сезона выйдет в феврале, предположительно - 9 или 16 февраля 2020.

В 9 серии должны показать, как Дэрил с командой выберутся из безвыходной ситуации, Мишон использует шанс уничтожить орду, а также как дальше жить союзу людей после смертей, которые принесли Шепчущиеся.

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Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер новых серий:

Напомним, что новые серии Ходячих мертвецов выходят на телеканале Fox. Обзоры на серии сразу после выхода на АМС вы также можете читать на сайте Главред.