Лучшие фильмы десятилетия: что смотрят в России

Подводя итоги 2019 года нельзя не упомянуть рейтинг за минувшее десятилетие. Кинопоиск показал, что россияне смотрели в кино за 2010-2019 годы.
Часто рейтинг на фильмы в мире и в России сильно отличаются. В России за прошлое десятилетие зрители отличились особым вкусом в кинематографе. Сайт Кинопоиск представил статистику того, какие фильмы были самыми популярными у россиян за 10 лет - с 2010 года.
По статистике видно, что Кристифер Нолан заронил в "загадочную русскую душу" особый интерес к себе. Из Топ-10 фильмов десятилетия в России сразу несколько принадлежат его перу или камере.
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Лучшие фильмы десятилетия по версии Кинопоиск
- Начало
- 1+1
- Интерстеллар
- Джанго освобождённый
- Тёмный рыцарь: Возрождение легенды
- Мстители
- Исчезнувшая
- Хоббит: Неожиданное путешествие
- Волк с Уолл-стрит
- Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2
Начало смотреть онлайн с русским переводом трейлер:
Напомним, что в России Роскомнадзор заблокировал сайт Лостфильм за демонстрацию сериала CW и Warner Bros Супергерл. Администрация Лостфильм объяснила, когда сайт восстановит работу.