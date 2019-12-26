Лучшие фильмы десятилетия: что смотрят в России

Лучшие фильмы десятилетия: Кинопоиск / Fotolia / Tyler Olson

Часто рейтинг на фильмы в мире и в России сильно отличаются. В России за прошлое десятилетие зрители отличились особым вкусом в кинематографе. Сайт Кинопоиск представил статистику того, какие фильмы были самыми популярными у россиян за 10 лет - с 2010 года.

По статистике видно, что Кристифер Нолан заронил в "загадочную русскую душу" особый интерес к себе. Из Топ-10 фильмов десятилетия в России сразу несколько принадлежат его перу или камере.

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Лучшие фильмы десятилетия по версии Кинопоиск

Начало 1+1 Интерстеллар Джанго освобождённый Тёмный рыцарь: Возрождение легенды Мстители Исчезнувшая Хоббит: Неожиданное путешествие Волк с Уолл-стрит Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2

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Напомним, что в России Роскомнадзор заблокировал сайт Лостфильм за демонстрацию сериала CW и Warner Bros Супергерл. Администрация Лостфильм объяснила, когда сайт восстановит работу.