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Гренландия 2020 - фильм-катастрофа, который мы заслужили

Александр Галаджий

журналист

17 сентября 2020, 12:16

Фильм-катастрофа Гренландия 2020 выходит в Украине 17 сентября, и пора рассказать, чем удивит фильм, и зачем стоит сходить на Гренландию в кино.

Фильм Гренландия 2020
Фильм Гренландия 2020 - рецензия и обзор / STX Entertainment

Фильм-катастрофа Гренландия снял Рик Роман Во, а продюсировал исполнитель главной роли Джерарл Батлер. Рик Роман Во известный фильмами "Стукач", "Выстрел в пустоту" и Падение ангела", так что опыт в фильмах-паниках какой-никакой у него есть. А Джерард Батлер, как настоящий ветеран киноискусства уже успел сняться и в других фильмах-катастрофах. В итоге получилась отличная смесь, которую в течении 119 минут будут выплескивать на зрителя.

Гренландия 2020 вышла на экраны в Украине 17 сентября - фильм переносили всего лишь раз с 13 августа. Изначально студия Thunder Road Films и STX Entertainment интриговали зрителей, и держали в секрете все сюжетные повороты, за что, на самом деле - большое спасибо, ибо трудности спасения во время паники теперь вышли на новый уровень. Будет фильм идти на Оскар, или нет, но картина вышла зрелищной, захватывающей, которая постоянно держит в напряжении. Морена Баккарин и Джерард Батлер устроили неплохой тандем.

Чем удивил фильм Гренландия и зачем его смотреть - читайте в материале сайта Главред.

Фильм Гренландия 2020 - сюжет

Джон Гэррити - успешный инженер-конструктор, у него есть огромный дом, жена и сын, который его любит. Правда, жене, как оказалось, он изменил, за что она его изгнала из дома, а сын страдает от диабета, хоть и справляется с этим стоически.Читайте такжеМулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

Сначала разворачивается семейная драма с изменой на фоне появления в небе кометы Кларк, которая вскоре быстро меняет приоритеты - на фоне того, как семейство пытается судорожно выжить, осколки Кларк бесповоротно уничтожают Землю. Правительства отобрали самых полезных людей для того, чтобы спрятать их в бункерах в Гренландии и пережить уничтожение Земли, и семейство Гэррити попадает в список, но не попадает на самолет, так как мама-Гэррити случайно раскрывает, что у ее сына диабет. А хронически больным в бункеры нельзя. Из-за этого они с мужем разделяются, и горе-мама... теряет ребенка. "Добрые люди" решили отобрать ее пропуск на самолет и сына, чтобы спастись, ибо материнские таланты Эллисон Гэррити их поставили в тупик. Кстати, сама женщина после того, как ребенка украли, недолго его искала, и нашла потом чисто случайно.

Фильм Гренландия 2020 - сюжет
Фильм Гренландия 2020 - сюжет / STX Entertainment

Параллельно "подлый изменщик" с набором инсулина на месяцы ищет свою семью, ему приходится даже убивать, чтобы в конечном итоге найти их. Кстати, мирит их тесть - брутальный с военными повадками мужчина, который верит, что Джон таки хочет исправиться перед женой и сыном, и помогает им отправиться в Канаду - оттуда можно попасть на базу в Гренландии. Даже вместе они чуть не погибают - осколки Кларка падают уже постоянно - поезда сходят с рельс, а остатки человечества не всегда добры в последние минуты жизни.

Однако, этот фильм порадует хэппи-эндом, хоть и с большими потерями. Не стоит раскрывать все повороты сюжета, но создатели фильма не поскупились сделать эффектный финал - люди выходят из укрытий спустя 9 месяцев, и видят как летит сначала одна птица, а потом вторая. Параллели с Библией и Великим потопом - налицо.

Фильм Гренландия 2020
Фильм Гренландия 2020 - спецэффекты / STX Entertainment

Фильм Гренландия 2020 - спецэффекты и музыка

О том, что в фильме-катастрофе должны быть масштабные визуальные эффекты - никто не спорит. И они действительно впечатляющие - горящее небо, пыльные столбы, падающий с неба пепел, ударная волна, которая выглядит как настоящая, крупные и масштабированные планы Земли и уничтоженных городов, ролики очевидцев по новостям. Впечатляющее видео, как осколок летит на на город, на самого снимающего видео. Однако имели место и взорванные самолеты и авто, сошедшие с рельс поезда, масштабное столпотворение, магистрали на многие километры заставленные брошенными авто. Отдельно стоит упомянуть природу и ландшафты - от мирных мегаполисов и природы до эффектных сцен падения обломков кометы и уничтоженных мегаполисов. Австралия, Франция, США - как будут выглядеть известные нынче достопримечательности после взрыва, равного тому, что уничтожил динозавров?

Фильм Гренландия 2020
Фильм Гренландия 2020 - дата выхода в Украине / STX Entertainment

Музыка в данном контексте должна быть незаметной, драматической и чуть-чуть эпической - так и было, и во время просмотра фильма, вы не обратите внимание, когда начинается музыка, и где она заканчивается, что немаловажный факт.

Фильм Гренландия 2020 - постановка и игра актеров

Красочная постановка фильма ставит под сомнение определение "боевик, экшн, катастрофа" - так и хочется вставить "драма" или "мелодрама". Ибо в фильме история с тем, как главный герой пытается спасти свою семью, переживания и личные трагедии героев - во всем этом очень многое. Как их жизнь учит постоянно быть настороже - те, кто помог сейчас, через 2 минуты предают, что для семьи нужно идти на жертвы. Конечно, не обошлось без жертв - главный герой нашел друга во время поиска семьи, но он тут же погиб - вместе с теми, кто хотел убить Джона и с его шансом спастись.

Фильм Гренландия 2020
Фильм Гренландия 2020 - актеры и роли / STX Entertainment

Морена Баккарин прекрасна в игре сильный женщины и матери, которая самостоятельно старается справиться со всеми вызовами судьбы. Однако, постепенно снова начинает доверять и полагаться на мужа - от агрессивного недоверия и дистанциирования вначале до нежных поцелуев перед финальным взрывом.Читайте такжеМочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет

Также создатели сосредоточились на внутренних терзаниях Джона - у него постоянно перед глазами "проносится жизнь" и встают воспоминания о маленьком сыне и счастливой жене. В финале это также обыграли - сын спросил, почему у него не проносится жизнь перед глазами?

Гренландия 2020 актеры и роли

  • Джерард Баттлер в роли Джона Гэррити
  • Морена Баккарин в роли Эллисон Гэррити
  • Скотт Гленн - Клейтон
  • Дэвид Денман в роли Ральфа
  • Роджер Дейл Флойд в роли Натана Гаррити
  • Гари Уикс - Томас
  • Рэндал Гонсалес в роли Бобби
  • Клэр Бронсон в роли Дебры
  • Скотт Пойтресс в роли Кенни

Гренландия 2020 смотреть онлайн трейлер:

Фильм-катастрофа Гренландия 2020 естественно ложиться в копилку всех фильмов жанра, имея массу своих преимуществ, но при этом повторяя сценарий с правительственными бункерами, отбором, и чудесным спасением человечества в финале. Фильм хорош, и мы не стыдясь готовы посоветовать его просмотреть.

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