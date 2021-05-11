Появились официальный трейлер и сюжет фильма Веном 2

Веном 2 / кадр из трейлера

В Украине Веном 2 выходит 16 июня во всех кинотеатрах. К главной роли возвращается Том Харди, а Вуди Харрельсон станет его антиподом и главным злодеем фильма.

В первом официальном трейлере компания Sony раскрыла основные сюжетные повороты картины - какой была связь Брока и Кэссиди, что ученые не избавились от всех симбиотов, которые прибыли на Землю в первом фильме, а также, что герой Харрельсона постепенно терял разум, пока был в заключении.

В трейлере показали во всей красе Карнажа - симбиота противника Венома, но оставили за кадром историю того, как он нашел себе носителя.

Музыку для фильма писал Марко Бертрами, продюсерами выступили Ави Арад, Келли Марсел, Эми Паскаль и Мэтт Толмак. Сценарий писали Келли Марсел и Том Харди. Режиссер фильма - Энди Серкис.

Веном 2 - актеры и роли

Том Харди – Эдди Брок / Веном;

Вуди Харрельсон – Клетус Кэссиди / Карнаж;

Мишель Уильямс – Энн Вейинг;

Рейд Скотт – Ден Льюис – бойфренд Энн;

Наоми Харрис – Фрэнсис Баррисон / Шрайк (Визг);

Стивен Грэм;

Шон Делани;

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Веном 2: Карнаж - смотреть трейлер на украинском языке:

Напомним, что фильм Веном 2 переносился из-за коронавируса в 2020 году.

Веном 2: Карнаж является одним из самых ожидаемых фильмов 2021 года.