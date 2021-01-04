Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021

Самые ожидаемые фильмы 2021 по версии Variety / Кадр из фильма

Американские журналисты попытались определить, какие фильмы в 2021 году ждет кассовый успех и любовь зрителя, и какие премьеры самые ожидаемые в этом году.

Американское издание Variety провело свои подсчеты и определило субъективный список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Судя по названиям фильмов, 2021 год возвращает в 80-90 года кинематографа - Кинг-Конг, Охотники за привидениями, Дюна, Матрица и новая Миссия невыполнима выйдут в кинотеатрах.

Список самых ожидаемых фильмов 2021 года

Напомним, вокруг Warner Bros разгорелся скандал, потому что в 2021 году компания планирует выпустить все 17 фильмов одновременно бесплатно онлайн в HBO Max и в кино.

Disney также практикует показ фильмов онлайн на своем стримминговом сервисе Disney+, но только выборочно и за оплату со скидкой.