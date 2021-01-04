Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021

Из-за коронавируса на 2021 год перенесли самые "вкусные" блокбастеры. Американские СМИ подвели своеобразные итоги по премьерам в 2021 году.
Американские журналисты попытались определить, какие фильмы в 2021 году ждет кассовый успех и любовь зрителя, и какие премьеры самые ожидаемые в этом году.
Американское издание Variety провело свои подсчеты и определило субъективный список самых ожидаемых фильмов 2021 года.
Судя по названиям фильмов, 2021 год возвращает в 80-90 года кинематографа - Кинг-Конг, Охотники за привидениями, Дюна, Матрица и новая Миссия невыполнима выйдут в кинотеатрах.
Список самых ожидаемых фильмов 2021 года
- Поездка в Америку 2
- Райя и последний дракон
- Морбиус
- 007: Не время умирать
- Годзилла против Конга
- Черная вдова
- Форсаж 9
- Охотники за привидениями: наследники
- На высоте
- Миньоны: Становление злодея
- Французский диспетчер
- Веном 2: Карнаж
- Космический джем 2
- Лучший стрелок 2
- Шан-Чи и легенда десяти колец
- Кендимен
- Круиз по джунглям
- Отряд самоубийц: Миссия навылет
- Дюна
- Последняя дуэль
- Три тысячи лет ожидания
- Миссия невыполнима 7
- Элвис
- Вестсайдская история
- Человек-паук 3
- Аллея ужасов
- Матрица 4
- Макбет
- Аннетт
- Сырая низина
Напомним, вокруг Warner Bros разгорелся скандал, потому что в 2021 году компания планирует выпустить все 17 фильмов одновременно бесплатно онлайн в HBO Max и в кино.
Disney также практикует показ фильмов онлайн на своем стримминговом сервисе Disney+, но только выборочно и за оплату со скидкой.
Автор: Александр Галаджий