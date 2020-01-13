Морбиус: 2020: дата выхода, актерский состав и сюжет фильма

В сети повились первый трейлер фильма Морбиус с Джаредом Лето и Мэттом Смитом. Кто сыграет в фильме, и когда его смотреть - читай на Главреде.
Фильм Морбиус совместного производства Marvel и Sony, выходит под названием Морбиус, живой вампир. Кроме того, что в тейлере нам показали главных действующих героев и намекнули на сюжет.
В фильме Морбиус, живой вампир речь пойдет о знаменитом антигерое Marvel, который сейчас перешел под авторские права Sony - вампире Морбиусе. Доктор Майкл Морбиус ищет способ излечить свое редкое заболевание крови, и проводит опасный эксперимент на себе. В итоге, сначала он идет на поправку, а потом начинает превращаться в нечто необъяснимое.
В трейлере показали и самого Морбиуса до и после трансформации, и его натсавника (Джаред Харрис), и даже его противника - Голод, Лорксиас Краун, которого сыграл Мэтт Смитт.
Кроме того, в своей же роли вернется Дж.К. Симмонс, а также появится Стервятник из Человека-паука.
Морбиус 2020: Актеры и роли
- Джаред Лето - доктор Майкл Морбиус
- Адриа Архона - Мартина Бэнкрофт
- Мэтт Смит - Локсиас Краун / Голод
- Джаред Харрис - Наставник Морбиуса
- Тайриз Гибсон - Саймон Страуд
- Ленора Кричлоу - Мария Руссо
Морбиус живой вампир смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Фильм Морбиус, живой вампир выходит на экраны 30 июля.