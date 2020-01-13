Морбиус: 2020: дата выхода, актерский состав и сюжет фильма

Морбиус 2020: смотреть онлайн трейлер / Sony

Фильм Морбиус совместного производства Marvel и Sony, выходит под названием Морбиус, живой вампир. Кроме того, что в тейлере нам показали главных действующих героев и намекнули на сюжет.

В фильме Морбиус, живой вампир речь пойдет о знаменитом антигерое Marvel, который сейчас перешел под авторские права Sony - вампире Морбиусе. Доктор Майкл Морбиус ищет способ излечить свое редкое заболевание крови, и проводит опасный эксперимент на себе. В итоге, сначала он идет на поправку, а потом начинает превращаться в нечто необъяснимое.

В трейлере показали и самого Морбиуса до и после трансформации, и его натсавника (Джаред Харрис), и даже его противника - Голод, Лорксиас Краун, которого сыграл Мэтт Смитт.

Кроме того, в своей же роли вернется Дж.К. Симмонс, а также появится Стервятник из Человека-паука.

Морбиус 2020: Актеры и роли

Джаред Лето - доктор Майкл Морбиус

Адриа Архона - Мартина Бэнкрофт

Мэтт Смит - Локсиас Краун / Голод

Джаред Харрис - Наставник Морбиуса

Тайриз Гибсон - Саймон Страуд

Ленора Кричлоу - Мария Руссо

Морбиус живой вампир смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Фильм Морбиус, живой вампир выходит на экраны 30 июля.