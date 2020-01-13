Морбиус: Джонатан Симмонс снова сыграет редактора газеты

Джей Джей Джеймсон вернется в Морбиусе/ кадр из фильма

Шоуранеры вселенной Marvel сделали подвиг, и в новом фильме Морбиус с Джаредом Лето появится еще одн гениальный актер, известный по фильмам с Чедовеком-пауком.

Дж.К. Симмонс вернется к роли Джей Джона Джеймсона, сообщает MCU Cosmic.

Sony Pictures согласились, чтобы фильм Морбиус стал частью вселенной Marvel.

Джей Джона Джеймсона снова исполнит Дж. К. Симмонс, однако это будет лишь камео, как и в случае с лентой Человек-паук: Вдали от дома. Более того, Человек-паук Тома Холланда появится в Веноме 2. Кажется, что новое соглашение между Sony и Marvel вырастает в очень плодотворные отношения.

Морбиус выйдет в прокат 30 июля 2020 года.

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