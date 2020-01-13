Выбор Критиков 2020: победители номинаций

В Санта-Монике прошла церемония награждения престижной премией Выбор Критиков 2020 в кино и телевидении. Главред представляет список победителей Выбор Критиков 2020.
В воскресенье, 12 января, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась 25-я церемония вручения престижной премии Выбор критиков (Critics' Choice Awards или CCA), которой ежегодно Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США награждает за лучшие достижения в области кино и телевидения. Многие рассматривают CCA как один из важнейших этапов подготовки к церемонии вручения главного кинотрофея года — премии Оскар.
К слову, CCA является конкурентом премии Золотой глобус, поскольку Выбор критиков тоже включает в себя кино- и теленоминации. С каждым годом церемония собирает все больше звезд на красной дорожке, что только повышает ее значимость.
Выбор Критиков 2020: победители
- Лучший фильм Однажды в… Голливуде.
- Однажды в… Голливуде получил в общей сложности четыре премии Выбор критиков. Лучший сценарист Квентин Тарантино Однажды в… Голливуде.
- Лучший Актер второго плана - Брэд Питт Однажды в… Голливуде.
- Лучший дизайн - Однажды в… Голливуде.
- Лучший режиссер - Сэм Мендес (1917) и Пон Чжун Хо (Паразиты)
- Лучший иностранный фильм - Паразиты.
- Лучшим актером признан Хоакин Феникс Джокер.
- Напомним, что он уже получил Золотой глобус за Джокера.
- Лучшая Актриса Рене Зеллвегер - Джуди.
- Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн Брачная история.
- В этой же категории ей в начале января покорился и Золотой глобус.
- Лучший актерский состав - Ирландец
- Лучший полнометражный мультфильм История игрушек 4.
- Лучший фантастический фильм или фильм ужасов - Мы.
- Лучший боевик - Мстители: Финал
- Лучшая комедия - Меня зовут Долемайт.
Телевидение
- Лучший драматический сериал - Наследники (2 сезон).
- Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг (Наследники 2 сезон)
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Реджина Кинг (Хранители).
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап (Утреннее шоу)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джин Смарт (Хранители).
- Лучший комедийный сериал - Дрянь.
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эндрю Скотт (Дрянь)
- Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хэйдер (Барри).
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале стала Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел).
- Лучший мини-сериал - Когда они увидят нас.
- Лучший актер в мини-сериале - Джаррел Джером.
- Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс (Фоссе/Вердон).
- Лучший актер второго плана в мини-сериале Стеллан Скарсгард (Чернобыль)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале - Тони Коллетт (Невероятное).
Ранее было решено, что Оскар 2020 пройдет без ведущего.