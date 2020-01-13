Выбор Критиков 2020: победители номинаций

Премия Выбор Кинокритиков 2020: победители / screenshot

В воскресенье, 12 января, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась 25-я церемония вручения престижной премии Выбор критиков (Critics' Choice Awards или CCA), которой ежегодно Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США награждает за лучшие достижения в области кино и телевидения. Многие рассматривают CCA как один из важнейших этапов подготовки к церемонии вручения главного кинотрофея года — премии Оскар.

К слову, CCA является конкурентом премии Золотой глобус, поскольку Выбор критиков тоже включает в себя кино- и теленоминации. С каждым годом церемония собирает все больше звезд на красной дорожке, что только повышает ее значимость.

Выбор Критиков 2020: победители

Лучший фильм Однажды в… Голливуде.

Однажды в… Голливуде. Однажды в… Голливуде получил в общей сложности четыре премии Выбор критиков. Лучший сценарист Квентин Тарантино Однажды в… Голливуде.

Квентин Тарантино Однажды в… Голливуде. Лучший Актер второго плана - Брэд Питт Однажды в… Голливуде.

- Брэд Питт Однажды в… Голливуде. Лучший дизайн - Однажды в… Голливуде.

- Однажды в… Голливуде. Лучший режиссер - Сэм Мендес (1917) и Пон Чжун Хо (Паразиты)

- Сэм Мендес (1917) и Пон Чжун Хо (Паразиты) Лучший иностранный фильм - Паразиты.

- Паразиты. Лучшим актером признан Хоакин Феникс Джокер.

признан Хоакин Феникс Джокер. Напомним, что он уже получил Золотой глобус за Джокера.

Лучшая Актриса Рене Зеллвегер - Джуди.

Рене Зеллвегер - Джуди. Лучшая актриса второго плана - Лора Дерн Брачная история.

- Лора Дерн Брачная история. В этой же категории ей в начале января покорился и Золотой глобус.

Лучший актерский состав - Ирландец

- Ирландец Лучший полнометражный мультфильм История игрушек 4.

История игрушек 4. Лучший фантастический фильм или фильм ужасов - Мы.

- Мы. Лучший боевик - Мстители: Финал

- Мстители: Финал Лучшая комедия - Меня зовут Долемайт.

Телевидение

Лучший драматический сериал - Наследники (2 сезон).

- Наследники (2 сезон). Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг (Наследники 2 сезон)

- Джереми Стронг (Наследники 2 сезон) Лучшая актриса в драматическом сериале - Реджина Кинг (Хранители).

- Реджина Кинг (Хранители). Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап (Утреннее шоу)

- Билли Крудап (Утреннее шоу) Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джин Смарт (Хранители).

- Джин Смарт (Хранители). Лучший комедийный сериал - Дрянь.

- Дрянь. Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)

- Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь) Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эндрю Скотт (Дрянь)

- Эндрю Скотт (Дрянь) Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хэйдер (Барри).

- Билл Хэйдер (Барри). Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале стала Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел).

стала Алекс Борштейн (Удивительная миссис Мейзел). Лучший мини-сериал - Когда они увидят нас.

- Когда они увидят нас. Лучший актер в мини-сериале - Джаррел Джером.

- Джаррел Джером. Лучшая актриса в мини-сериале - Мишель Уильямс (Фоссе/Вердон).

- Мишель Уильямс (Фоссе/Вердон). Лучший актер второго плана в мини-сериале Стеллан Скарсгард (Чернобыль)

Стеллан Скарсгард (Чернобыль) Лучшая актриса второго плана в мини-сериале - Тони Коллетт (Невероятное).

Ранее было решено, что Оскар 2020 пройдет без ведущего.