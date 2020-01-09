Оскар 2020 пройдет без ведущего - официальное решение

Оскар-2020 пройдет без ведущего / Reuters

Организаторы Оскар-2020 приняли решение провести церемонию награждения без ведущего, потому что это якобы подняло рейтинги в 2019 году.

Об окончательном решении по отмене ведущего на Оскар 2020 сообщила глава ABC Entertainment Кэри Берк, которой принадлежат права на прямую трансляцию.

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"Позвольте мне сейчас вместе с Академией подтвердить, что в этом году не будет традиционного ведущего", - говорится в сообщении.

Причем, проблему с ведущими начали обсуждать еще по окончании Оскар 2019, когда организаторы вынуждены были отказаться от такого формата, из-за критики всех кандидатов сто стороны организаций типа MeeToo.

Медиа-магнаты Variety, ABC и Академия обсуждали перспективы проведения Оскар-2020. А теперь факт подтвердили официально. Зато обещается большой пул звезд первой величины.

В 2019 году из-за отсутствия ведущего, тайминг события сократился на 30-40 минут, и организаторы решили, что это следствие отсутствия ведущего.

Напомним, что в 2019 году после того, как Кевин Харт подвергся нападкам из-за шуток про геев в твиттере 8-летней давности, которые уже были давно удалены, никто из ведущих и звезды не захотел становиться ведущим Оскара 2019. А те, кто были не против, имели в прошлом багаж из подобных сканадалов, как у Кевина Харта.